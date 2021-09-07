Семь динамовцев Киева в разные годы были признаны лучшими футболистами чемпионата СССР по результатам референдума популярного еженедельника "Футбол-хоккей". Это Андрей Биба (1966 г.), Владимир Мунтян (1969 г.), Евгений Рудаков (1971 г.), Олег Блохин (1973, 1974, 1975 гг.), Анатолий Демьяненко (1985 г.), Александр Заваров (1986 г.), Алексей Михайличенко (1988 г.). Имена-то какие… Согласитесь, в нынешнем "Динамо" таких игроков пока нет.

В далеком 1936 году киевские динамовцы провели свой первый матч в чемпионате СССР. "Бело-синие" являлись участниками всех всесоюзных турниров. "Динамо", 13-кратный чемпион СССР, забило в ворота своих соперников более двух тысяч (!) мячей.

Первый гол в чемпионате-1936 забил Михаил Махиня. 1000-й – Олег Блохин (1968 г.), 1500-й – Олег Блохин (1975 г.), 2000-й – Игорь Беланов (1985 г.), 2100-й – Олег Кузнецов (1987 г.), 2200-й – Игорь Беланов (1989 г.).

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Пиренеи объединились

Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030. В Мадриде президенты футбольных ассоциаций двух стран Луис Рубиалес и Фернанду Соареш заключили соответствующее соглашение. Также стороны подписали декларацию о государственной поддержке этой инициативы. Срок подачи заявок на проведение Мундиаля-2030 истекает в конце текущего года. Напомним, что ЧМ-2026 пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики.

Путь в Лигу чемпионов станет сложнее

В сезоне-2022/2023 обоим украинским клубам, чемпиону и вице-чемпиону страны, придется пробиваться в групповой турнир Лиги чемпионов сквозь сито квалификации – такого не было с 2008 года. Если ничего не изменится, то чемпион страны должен будет преодолеть только раунд плей-офф в "Пути чемпионов", а вот вице-чемпиону придется придется пройти три стадии, начиная со второго квалификационного раунда.

К сожалению, уже на старте нынешнего евросезона выбыли из борьбы два наших клуба – "Ворскла" и "Колос" уступили своим соперникам в квалификации Лиги конференций. В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют "Динамо" и "Шахтер" ("горняки" в квалификации успешно прошли бельгийский "Генк" и французское "Монако"), в группе Лиге конференций нашу страну представит луганская "Заря", которая в квалификации Лиги Европы уступила венскому "Рапиду".

Самые-самые

Евро-2020 стало уже историей. Но поклонники футбола еще долго будут вспоминать его яркие матчи на футбольных полях европейских стадионов. Интересно заглянуть в статистику этих футбольных смотрин. Какими были 24 команды-участницы на старте Евро-2020, кто они – самые-самые игроки и команды.

Самой молодой сборной на Евро была турецкая, средний возраст которой составил 24,58 года. Следом идут Англия – 24,92 (самый молодой состав у родоначальников футбола на международных турнирах), Уэльс -–25,04, Украина – 25,96, Испания – 26,13 и Швейцария – 26,54.

Самый возрастной состав был у сборной Бельгии – 28,73 года, совсем немного отстала от "красных дьяволов" Швеция – 28,68, затем идут Дания – 28,38, Словакия – 27,85 и Венгрия – 27,62.

Титул самой рослой на турнире принадлежал сборной Дании, средний рост игроков которой составлял 186,6 см. За датчанами следовали их соседи со Скандинавского полуострова – Финляндия (185,8 см) и Швеция (185,3 см), а также Германия (185,3 см) и Украина (184,1 см). На противоположном фланге этой "шеренги" расположились Уэльс (180,6 см), Португалия (181,4 см), Венгрия (181,7 см).

А теперь топ-тройки самых-самых игроков Евро-2020.

Самые возрастные: Мартен Стекеленбург (Нидерланды, 38 лет 272 дня), Крейг Гордон (Шотландия, 38 лет 172 дня), Пепе (Португалия, 38 лет 115 дней).

Самые молодые: Каспер Козловски (Польша, 17 лет 243 дня), Джуд Беллингем (Англия, 17 лет 352 дня), Джамал Мусиала (Германия, 18 лет 110 дней).

Самые высокие: Ловре Калинич (Хорватия, 201 см), Саша Каладжич (Австрия, 200 см), Тибо Куртуа (Бельгия, 200 см).

Самые низкорослые: Лоренцо Инсинье (Италия, 163 см), Райан Фрейзер (Шотландия, 163 см), Марко Верратти (Италия, 165 см).

Некоторых из названных сборных и их игроков мы увидим среди участников финального турнира ЧМ-2022 в Катаре.

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