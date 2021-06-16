'Невозможно быть равнодушным': скаут 'Бенфики' о Педриньо в 'Шахтере' и плюсах юных украинских футболистов

В Украине предостаточно юных футбольных талантов, которые в будущем могут выступать за солидные европейские клубы. В тоже время отечественным тренерам не следует спешить с переводом молодых игроков на правила профессионального футбола и серьезного соревновательного процесса.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал скаут футбольной академии лиссабонской "Бенфики" Бруно Алешандре. Он посетил Benfica Summer Cup 2021, который с 11 по 13 июня проходил в спортивном клубе "Olympic Village". 30-летний специалист подробно рассказал о работе по поиску юных талантов, работе с ними, а также оценил новичка донецкого "Шахтера" Педриньо, который перебрался в Украину из "Бенфики".

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– Направляясь в Украину на Benfica Summer Cup 2021, какое было главное ожидание (или, возможно, интрига) от этой поездки и от самого турнира?

– Сначала я подумал, как в Украине можно иметь столько детей, носящих форму "Бенфики", – это большая гордость видеть, что так много детей отождествляются с нашим символом. Затем, когда я приехал, меня очень впечатлили условия и обстановка, в которой "Бенфика" тренируется в Киеве, это очень приятное место, где можно заниматься спортом, что очень важно для тех, кто работает в этой области и в таком возрасте.

– Какие впечатления от украинской футбольной академии "Бенфики"? Можете сравнить нашу академию с другими филиалами академии клуба в Европе?

– Каждая академия "Бенфика" имеет свои особенности, и что я могу выделить как очень положительное, так это условия обучения, которые есть у этих молодых спортсменов. Например, база с естественным полем, а также атмосфера в академии, которая мотивирует футболистов с удовольствием заниматься.

– Ранее вы пересекались с Украиной и с украинским детско-юношеским футболом?

– У меня еще не было возможности увидеть украинский футбол в его истоках, чем я дорожу, но я уже видел некоторые уровни основных украинских команд на международных турнирах. Намного богаче в восприятии, когда мы видим футбол на его родине (в чистом виде).

– Сейчас на летнем Кубке "Бенфики" параллельно участвуют команды сразу 4-х возрастных категорий. За какой возрастной категорией интереснее всего наблюдать в данном случае?

– Как представитель скаутинга я не могу выделить поколение, которое лучше других, все спортсмены наблюдались, и мы, скауты, наблюдаем не общий уровень каждого поколения и возраста, а талант, текущие способности и будущую прибыль каждого спортсмена.

– Вы следите в основном за игроками команд футбольной академии "Бенфика Украина" или также рассматриваете ребята и с других команд?

– Невозможно быть равнодушным к таланту, я уделял основное внимание спортсменам, которых я приехал посмотреть через сообщение, заранее сделанное координатором Альфредо. Но, очевидно, я также нашел талантливых спортсменов в других командах.

– Смотря на игру детских команд из Украины, какую игровую особенность можете выделить? Что нравится в игре украинских детей?

– Я могу подвести общий итог, что украинские команды очень объективны в том, как они видят игру, в пределах веселья и страсти, я чувствую, что они относятся к игре серьезно, однако я обнаружил некоторые различия, которые, как мне кажется, связаны с типом игры.

Работа, в которую верит каждый клуб, в футболе больше, чем знание того, куда мы хотим идти, важно, как мы хотим идти, есть несколько способов достичь одной и той же цели, что, на мой взгляд, важно подчеркнуть, так это то, какой страстный и трудолюбивый менталитет я нашел в Украине.

– Направляясь в страны Восточной Европы, что в первую очередь должен учитывать скаут, чтобы разглядеть настоящий талант?

– Зная, что в футбольном матче есть моменты, которые более и менее ориентированы на тренера. Когда я смотрю игру, я ищу моменты, когда спортсмен находится без помощи тренера, тем более эмоциональные моменты. Чтобы эффективно решать игровые задачи без помощи тренера. Я стараюсь делать это в каждой игре.

Тогда, очевидно, важно понять, каким взрослым будет этот ребенок 8-10-12 лет, где он может быть более успешным и каким игроком он может стать. Это рассуждение требует большей помощи от работы, которая делается ежедневно в клубе. Впоследствии всегда будет самым важным понять не только результаты, которые были у игроков в тот момент, но и понять, насколько этот ребенок сможет достичь таких характеристик (технических, психологических, физических и т. д.) в будущем.

– Сейчас приехав в Украину, у вас есть цель создать список из 5-10-20 заинтересовавших вас игроков, который рассмотрят в главной академии? Или сейчас сосредоточены на более глобальном сборе информации и общей оценке игроков?

– Этот мой первый визит был подготовлен несколько месяцев назад с большим количеством предварительной информации о том, что я увижу. Есть корректировки, которые можно применить на практике после живого наблюдения. Но, у "Бенфики", естественно, будет список спортсменов, за развитием которых мы должны продолжать следить.

– Возможно, в академии "Бенфики" уже есть определенный список из учеников, за которыми скауты уже наблюдают более пристально? Если "да", сколько человек в таком списке?

– О чем я пишу в блокноте, я даже не рассказываю Альфредо. Мне понравились некоторые молодые спортсмены, которых я видел на протяжении всего турнира, у них есть потенциал, и они должны продолжать развиваться.

– Может быть, уже сейчас в вашем блокноте есть имя украинского парня, которого хотите просмотреть в первую очередь и который вплотную приблизился к приглашению в Лиссабон?

– Это не то, что мы можем определить сегодня. Цель заключалась не в том, чтобы закончить турнир и сказать, что у одного или другого футболиста может быть шанс сыграть за "Бенфику" в Португалии. Цель состояла в том, чтобы определить спортсменов, за которыми мы должны продолжать наблюдать. В спортивном проекте, который у нас есть для них, будущее, безусловно, не наступит завтра. Дорога долгая, а результат – лишь заключительная часть долгосрочного спланированного и продуманного процесса.

– Если вы заприметите какого-то интересного игрока, у него есть реальный шанс попасть в главную академию в Лиссабоне уже в ближайшие годы?

– В Португалии мы известны тем, что находим талант там, где меньше всего этого ожидаем. До Криштиану Роналду все говорили, что элитные игроки не приедут с Мадейры, теперь мы рассуждаем наоборот, талант рождается где угодно в мире. Возможно, самым необычным примером, которым я могу поделиться, был спортсмен, за игрой которого наблюдали в парке или саду с ребятами, и в конечном итоге "Бенфика" пригласила его для просмотра и вскоре взяла на работу.

– Можете вспомнить самый необычный случай, когда удалось найти настоящий талант и пригласить его в главную академию "Бенфики" в Лиссабоне?

– В настоящее время, к счастью, технологии ушли настолько вперед, что игроков можно просматривать не только по личным делам, которые Альфредо регулярно отправляет нам, но и по видео. Мы часто используем неформальное общение, которое доступно в настоящее время (например, WhatsApp, Teams).

– Как у скаутов главной академии проходит коммуникация с координатором Футбольной академии "Бенфика Украина" Альфредо Алмейдой?

– У нас есть понимание, как мы должны оценивать игроков. И метрикой будут не слова о том, что перед нами талант, а потенциал, которым может обладать спортсмен, это всегда будет в центре нашего внимания.

– Исходя из своего опыта, что хотелось бы посоветовать или подсказать нашим украинским тренерам для прогресса и улучшения качества работы с детьми?

– Что касается работы с детьми, я не могу избежать двух основных вопросов. Во-первых, формата, в котором проводятся игры. В этом возрасте важно, чтобы было много контактов с мячом и чтобы эти контакты были идентичны игре, в которую они будут играть в более старшем возрасте. Не нужно спешить играть 11 на 11. Во вторых, второй основной вопрос имеет отношение к победам и поражениям, вопрос о победе или поражении кажется мне переоцененным.

Мы находимся в процессе обучения и знаем, что развитие детей со временем претерпевает изменений, некоторые вырастают до 11, другие – до 13, и у нас могут быть спортсмены, которые находятся на разных стадиях роста. Результат всегда будет иметь важное значение, тренеры должны сосредоточиться на процессе и на том, как эти дети пытаются играть на команду, чтобы выиграть ту игру или тот турнир.

– Напоследок, несколько слов о новичке "Шахтера" Педриньо...

– Что касается Педриньо, то он отличный игрок, ему, естественно, придется найти место в клубе, который привык принимать таких игроков. В "Бенфике" он был многообещающим, и мы были впечатлены врожденным талантом, который он проявил. Он очень непредсказуемый и разносторонний спортсмен на атакующих позициях, "Шахтер" наверняка поймет, как его использовать, я искренне надеюсь, что он успешно продолжит свой путь в "Шахтере".