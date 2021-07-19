Скандалы накануне старта УПЛ: обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе украинские СМИ сместили фокус внимания с ЕВРО-2020 на наши внутренние футбольные дела, в очередной раз ужаснувшись совершенно неадекватным и деструктивным действиям УАФ и ее фанфаронствующего президента.

КТО ЛУЧШЕ ГОТОВ К СТАРТУ СЕЗОНА?

В ближайшую пятницу стартует чемпионат Украины, и футбольные СМИ внимательно отслеживают подготовку отечественных клубов к новому сезону. Главное внимание, как обычно, двум нашим грандам – киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру".

У обоих топ-клубов свой особенный "лейтмотив" межсезонья. У горняков – резкая перестройка под руководством нового тренера. У киевлян – планомерная работа по укреплению команды без существенного обновления состава с целью как минимум удержать триумфальные позиции прошлого сезона.

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И главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу, и новому рулевому "Шахтера" Роберто Де Дзерби приходится решать разные, но, по большому счету, одинаково сложные задачи.

Луческу большую часть предсезонной подготовки проводит фактически без своей "основы", подзадержавшейся на ЕВРО-2020. Лишь несколько дней назад украинские сборники "Динамо" приступили к работе с командой, и есть очень большие сомнения, что к старту чемпионата они будут готовы должным образом.

Судя по тому, как и кого наигрывает Луческу в спаррингах, он планирует очень плавно возвращать свои главные кадры в условную "основу" в официальных матчах, а на старте попытается добиваться результата преимущественно теми силами, которые в прошлом сезоне считались резервом.

Ключевой фактор: благодаря победе в прошлом национальном первенстве "Динамо" получило возможность спокойнее входить в сезон, без необходимости форсировать подготовку, ведь место в групповом турнире Лиги чемпионов ему и так гарантировано.

А вот Де Дзерби как раз приходится строить подготовку с учетом необходимости уже на старте сезона решить одну из важнейших задач "Шахтера" – получить билет в групповую стадию Лиги чемпионов.

"Главный турнир УЕФА – самый желанный генератор доходов для большинства клубов, тем более – для базирующихся в Восточной Европе. "Шахтер" при всей его платежеспособности – не исключение. Сменив главного тренера и выложив еще четыре десятка миллионов евро на приобретение тройки стержневых игроков, клуб Рината Ахметова не то, чтобы нуждается в скорейшем восполнении казны, но за сделанную в межсезонье ставку побороться уж точно намерен", – пишет по этому поводу главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник (footclub.com.ua, 12.07.21).

Упомянутые авторитетным журналистом "четыре десятка миллионов евро" – тоже одна из главных тем межсезонья в украинском футболе. Эксперты и СМИ предполагают, что поражение киевскому "Динамо" абсолютно на всех фронтах в прошлом сезоне оказалось для руководства "Шахтера" настолько болезненным, что клуб не только решил поменять весь тренерский штаб, но и продемонстрировал готовность пойти на колоссальные для нынешних реалий издержки – лишь бы вернуть утраченные позиции.

Наблюдая за резко возросшей трансферной активностью "Шахтера", многие болельщики и журналисты искренне не понимают – почему киевское "Динамо" этим летом (да и в целом в последние годы) удовлетворяется переходами преимущественно мало известных либо очень молодых игроков.

Вроде бы понимая, насколько существенно за эти годы изменилось финансовое положение клуба в контексте общей экономической ситуации в украинском футболе и вообще в стране, многие до сих пор видят ориентиром "Шахтер", который и сейчас может позволить себе безболезненные трансферы куда более дорогих и перспективных, по общему мнению, футболистов.

В этой связи тот же Линник привел пример заключительных лет работы Валерия Лобановского в "Динамо" (в период 1997-2002 гг.), когда клуб с финансовой точки зрения также шел на довольно осмотрительные траты, но при этом показывал великолепные результаты как на внутренней, так и на международной арене.

"Бесспорно, в советские времена ВВЛ имел возможность собирать под знамена киевского клуба самых перспективных игроков со всей Украины. Однако он показал результат и во времена, когда былых возможностей у "Динамо" не осталось – в сравнении не только с "Шахтером" или "Спартаком", но и с ведущими клубами Европы. В ту пору "Динамо" тоже осуществляло активную, но по затратам весьма умеренную трансферную политику – при том даже, что $1 млн. в конце 1990-х теперь можно смело умножать если не на 10, то на 5 точно. Лобановский при тех затратах "Динамо" все же находил возможности конкурировать (с разным успехом) с амбициозными и не менее именитыми соперниками по Лиге чемпионов, как и побеждал в Украине. Вот и команда Луческу – с первой попытки выиграла все внутренние титулы и дошла до 1/8 финала Лиги Европы", – отмечает Линник ("Футбольный клуб", 16.07.21).

Действительно, "Динамо" в прошлом сезоне доказало, что при должной, квалифицированной тренерской работе, а также всецелом доверии к наставникам и соответствующей отдаче со стороны игроков даже не самый звездный состав исполнителей способен постепенно приобретать очертания команды-звезды.

"Парадоксально, но в период максимальных трансферных трат "Динамо" не всегда удавалось добиваться подобного. Из чего, конечно, совершенно не следует, что нынешние успехи будут поставлены на поток. Но главное все же – в том, что в избранном клубом кластере нынешний прообраз команды-звезды по-прежнему конкурентоспособен", – резюмирует автор ("Футбольный клуб", 16.07.21).

Возвращаясь к взрывной трансферной кампании "Шахтера", можно еще раз констатировать: в данный момент возможности двух ведущих украинских клубов несоизмеримы. Из клубов УПЛ только "Шахтер" может безболезненно рискнуть несколькими десятками миллионов евро в надежде на то, что эти инвестиции окупятся Лигой чемпионов или очередным сверхприбыльным трансфером.

Киев же, судя по всему, прекрасно понимает: если нет возможности тягаться с конкурентом на трансферном рынке, нужно искать другой подход. Даже если клубная казна получает серьезную подпитку, как это было в прошлом сезоне благодаря выходу в группу Лиги чемпионов и проходу в 1/8 финала Лиги Европы.

Поэтому "Динамо" в первую очередь реинвестирует полученные средства в развитие: улучшает условия подготовки молодежи в своей академии, совершенствует инфраструктуру, пытается нивелировать финансовое превосходство конкурента за счет более эффективной организации учебно-тренировочного процесса.

Два разных пути, две разных философии – и это только добавляет интриги и ажиотажа стартующему в ближайшую пятницу сезону в украинском футболе.

"ОЛИМПИК": ПОНИЖЕНИЕ В КЛАССЕ ИЛИ НАЧАЛО КОНЦА?

Доброе начало – половина дела. Но для людей, возглавляющих управленческие процессы в нашем футболе, эта присказка не актуальна. Первый же тур чемпионата Украины не обойдется без казуса: один матч – между "Динамо" и "Минаем" – состоится не в запланированные изначально сроки, а неизвестно когда.

Дело в том, что еще за 10 дней до старта нового сезона в Украине не был утвержден окончательный состав участников турнира Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг.

Сначала в УПЛ и УАФ никак не могли выяснить, в какой лиге продолжит выступления "Олимпик" (и продолжит ли вообще), а затем после отказа донецкого клуба от заявки в турнир УПЛ начали спешно определять ее 16-го участника.

Впрочем, и так было понятно, что им станет "Минай", ранее покинувший элиту и заявившийся в турнир Первой лиги. О таком факторе, как спортивный принцип, в Доме футбола забыли давным-давно – еще тогда, когда под надуманным предлогом не пускали в УПЛ "Десну" ради того, чтобы протащить туда "Верес".

До последнего момента было непонятно, кто заменит "Минай" в случае возвращения закарпатского клуба в УПЛ. По слухам им должен был стать вылетевший во Вторую лигу "Кремень", а тут еще и МФК "Николаев" выступил с заявлением о своей неготовности играть в этом дивизионе ПФЛ и намерении заявиться во Вторую лигу.

На этом фоне о своей готовности сняться с соревнований заявил еще один клуб УПЛ – "Рух" (о его ситуации более подробно поговорим ниже)...

Таким образом, чуть более чем за неделю до старта сезона мы наблюдали такую картину:

– потенциальный недокомплект Премьер-лиги на 1-2 клуба ("Олимпик" и, возможно, "Рух");

– потенциальный недокомплект Первой лиги на 2-3 клуба ("Минай" как замена "Олимпика", снявшийся "Николаев", неизвестная команда для возможной замены "Руха");

– потенциальный недокомплект Второй лиги 2-3 клуба ("Кремень" как замена "Миная", команда для замены "Николаева" плюс возможная замена замены "Руха"…)

В конечном счете – в спешном порядке (хотя уместнее сказать – в аврально-хаотичном) состав всех трех дивизионов был утвержден. В частности, "Олимпик" был переведен в Первую лигу, а его место в УПЛ прогнозировано занял "Минай".

"Кремень", которого переход "Олимпика" в Первую лигу должен был "вытолкнуть" во Вторую лигу, остался во втором по рангу дивизионе из-за понижения в классе "Николаева". Насколько все эти перестановки были чистыми с точки зрения регламентов – уже никто, наверное, и не смотрел. Как говорится: косо, криво – лишь бы живо.

Маленький, но показательный штришок: на 13 июля – за 10 дней до стартового матча Премьер-лиги между "Львовом" и "Мариуполем" – на официальных ресурсах УПЛ и ПФЛ не было какой-либо информации о регламенте соревнований среди профессиональных клубов на сезон 2021/22.

Затем на портале Премьер-лиги появился регламент турнира, но повисел лишь пару дней и снова исчез. О том, по каким правилам и нормам будут проводиться соревнования в низших дивизионах, футбольная общественность по-прежнему узнать не имеет возможности...

И пускай в итоге пребывавший под угрозой срыва старт сезона, скорее всего, состоится-таки в запланированные сроки, но уже очевидно, что сами турниры будут проходить не в соответствии с ранее утвержденными положениями УПЛ и ПФЛ, а в ручном режиме.

Таков истинный уровень менеджмента профессиональных футбольных соревнований в Украине и контроль над ним со стороны национальной федерации, полагающей, что победоносные реляции в связи с выходом сборной Украины в четвертьфинал ЕВРО-2020 помогут ей скрыть удручающую ситуацию в сфере общей организации футбольной деятельности в стране.

В этой связи отдельно хотелось бы остановиться на теме отказа "Олимпика" от участия Премьер-лиге, поскольку у многих справедливо сложилось впечатление, что это событие не получило должного резонанса в СМИ – и уж тем более адекватной оценки со стороны органов управления украинского футбола, словно не заметивших "потери бойца".

Ситуация, в которую угодил "Олимпик" после того, как его президент Владислав Гельзин публично раскритиковал судейство в чемпионате Украины и УАФ, непосредственно отвечающую за это направление футбольной деятельности, не раз рассматривалась в наших аналитических обзорах.

И тот, кто хотя бы немного следит за событиями футбольной жизни Украины, прекрасно знает: развернувшаяся впоследствии позорная травля донецкого клуба со стороны многочисленных комитетов и служб национальной федерации стала следствием желания Дома футбола приструнить строптивца Гельзина.

Ради того, чтобы свести счеты с непокорным руководителем клуба, УАФ фактически создала настолько губительную среду для "Олимпика", в которой его нормальное развитие или хотя бы функционирование стало попросту невозможным.

В одном из своих последних интервью в качестве президента "Олимпика" Гельзин фактически подтвердил это:

"В таком футболе, как сегодня, не хочу участвовать. В нем себя я не вижу. Буду участвовать в том футболе, который будет честным и на поле, и за его пределами. Если сегодняшним футбольным функционерам не нужны инвесторы, которые не по каким-то политическим соображениям или каким-то другим интересам, а лишь из-за любви к футболу инвестировали бы в него средства – что ж, пусть тогда ищут других" (footboom.com, 14.07.21).

Только вдумайтесь: скромный, но самобытный клуб пережил бегство из Донецка из-за российской агрессии, преодолел все финансовые и организационные сложности, связанные с поиском нового дома, не получив при этом малейшей поддержки со стороны УАФ, а еще умудрился за эти годы даже дебютировать в еврокубках.

Но не сумел выстоять под уничижительным давлением Дома футбола...

Кто-то возразит: но ведь "Олимпик" пока не исчез, а просто опустился дивизионом ниже и, как ожидается, получит новых инвесторов. Однако слишком уж свежи печальные примеры "Карпат", "Металлиста", "Днепра", "Таврии" и многих других клубов, для которых вынужденное понижение в классе с одновременной сменой ключевого инвестора завершались весьма плачевно.

Конечно, хочется верить, что "Олимпик" не постигнет аналогичная судьба, но в любом случае в здоровой футбольной среде такое представить невозможно: чтобы национальная ассоциация собственноручно уничтожала один из элитных клубов – уму непостижимо!

Однако в созданной атмосфере упадка и хаоса это выглядит чуть ли не в порядке вещей. И на самом деле – именно такой, с позволения сказать, "порядок" пугает больше всего...

СТАНЕТ ЛИ "РУХ" НОВОЙ ЖЕРТВОЙ?

Тем временем, набирает обороты публичный конфликт управленческой команд УАФ с еще одним клубом УПЛ. Речь идет о "Рухе" и ситуации со стадионом "Украина", о которой подробно рассказывалось в нашем предыдущем аналитическом обзоре.

Вкратце суть конфликта такова: львовские "Рух" и "Львов" выбрали местный стадион "Украина" в качестве домашней арены на матчи Премьер-лиги в стартующем сезоне, однако УАФ неофициально передала настойчивое пожелание клубам заключить соглашение с "Ареной Львов".

Клубы сочли финансовые требования "Арены Львов" завышенными и "просьбу" национальной ассоциации не удовлетворили. После этого в Доме футбола решили действовать по принципу: не хочешь – заставим. Быстренько состряпав какую-то комиссию, УАФ запретила проводить матчи УПЛ на "Украине" и фактически поставила ультиматум "Руху" и "Львову": либо играете на "Арене Львов", либо не будете играть вообще.

При этом со стороны УАФ не последовало никаких внятных объяснений, почему стадион, не так давно принимавший официальные матчи сборной Украины и групповой стадии еврокубков, а еще пару месяцев назад отвечавший всем требованиями УПЛ, вдруг перестал соответствовать стандартам высшего дивизиона.

Удивилось этому не только все футбольное сообщество страны, но и местные власти Львова.

"Странными выглядят обстоятельства, при которых стадион "Украина" лишили третьей категории и запретили там проводить матчи УПЛ. Ведь еще четыре месяца назад этот стадион решением Комитета по вопросам стадионов УАФ, утвержденным Исполкомом УАФ 15 февраля 2021 года, получил третью категорию. Львовский городской совет и другие ответственные структуры заинтересованы в его надлежащем функционировании. Но мы до сих пор не получали никаких объяснений и обоснований по поводу такого решения Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ. Львовский городской совет, в случае получения обоснованных замечаний от УАФ, готов оперативно приложить все усилия, чтобы устранить имеющиеся недостатки для возвращения стадиону третьей категории", – говорится в специальном обращении городского совета Львова к президенту федерации Павелко (sportarena.com, 13.07.21).

Ни для кого не секрет, что цель УАФ состоит в том, чтобы за счет двух львовских клубов обеспечить содержание принадлежащей государству "Арены Львов", которую федерация затем в любой момент сможет использовать для своих нужд, в том числе для матчей сборных.

В итоге "Львов" сдался под давлением УАФ и, по сообщениям СМИ, заключил договор с "Ареной Львов", цена которого "случайно" подскочила с 210 тыс. до 270 тыс. гривен за матч сразу же после решения федерации по стадиону "Украина".

А вот президент "Руха" Григорий Козловский оказался не робкого десятка и решил продолжить борьбу против явного злоупотребления положением со стороны киевских футбольных чиновников.

Клуб пошел на принцип и выбрал своей резервной домашней ареной стадион имени Романа Шухевича в Тернополе, где планировал проводить матчи УПЛ до тех пор, пока не будут устранены якобы существующие проблемы на "Украине".

Но в Доме футбола, видимо, тоже решили идти до конца в своей войне против здравого смысла. Сначала появилась информация телеграм-канала "Бомбардир" о том, что УАФ не разрешает "Руху" заявлять и стадион в Тернополе, аргументируя тем, что в соответствии с регламентом клуб должен играть в пределах своего города или области.

Кстати, не потому ли с сайта УПЛ спешно удалили регламент чемпионата Украины, чтобы задним числом внести нужные правки?

В понедельник утром информацию о запрете УАФ в отношении Тернополя подтвердил сам "Рух", опубликовав соответствующее официальное заявление, в котором также сообщил, что обратился к ФК "Динамо" с просьбой разрешить проводить домашние матчи сезона 2021/22 в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Киевский клуб ответил, что не против проведения встреч "Руха" на этой арене. Как известно, стадион имени Лобановского сейчас имеет статус 3-й категории, и на нем разрешено проводить матчи УПЛ.

"Рух" выражает искренние слова благодарности "Динамо" и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи "Руху" в сложившейся ситуации. "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразило четкую и однозначную позицию по преследованию со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и которые не боятся ее публично высказывать. Мы в свою очередь заверяем, что будем и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу", – также отмечается в заявлении на официальном сайте "Руха" (fcrukh.com, 19.07.21).

Абсурдность этой ситуации действительно переходит все границы. Во-первых, стоит отметить, что сам пункт регламента с "географической" привязкой для клубов УПЛ выглядит совершенно неуместным по нынешним временам, когда из-за постоянно меняющихся ограничений в связи с пандемией ковида никто не может дать гарантий, что в том или ином городе можно будет проводить футбольные матчи.

Что там УПЛ – мы видим, как в срочном порядке меняли принимающие города ЕВРО-2020, переносили еврокубковые финалы. Какие-то города и целые регионы то закрывают, то открывают: в таких условиях обязывать кого-то играть "в пределах своего города или области" – совершеннейшая глупость.

Во-вторых, едва ли не все украинские футбольные СМИ указывают на двойные стандарты со стороны УАФ: почему "Руху" запретили временно играть в Тернополе, пока стадион "Украина" не приведут в порядок (путь даже не совсем ясно, действительно ли он в этом нуждается), зато ровненскому "Вересу" федерация разрешила проводить свои матчи УПЛ... в Луцке?

В этой связи можно вспомнить и то, как в прошлом сезоне "Мариуполь" катался по всей стране из-за неготовности своего стадиона. А стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в прошлом сезоне принимал домашние матчи чуть ли не половины клубов УПЛ, в том числе неоднократно – черниговской "Десны".

И тогда глава Черниговской областной федерации футбола и по совместительству руководитель Комитета по стадионам УАФ Геннадий Прокопович, который "душит" львовский клуб, не видел никакой проблемы в том, что "Десна" и многие другие клубы играют за пределами своих регионов.

Более того, нужно подчеркнуть, что сама же УАФ своими неадекватными действиями в прошлом сезоне фактически подтолкнула "Рух", который в чемпионате Украины 2020/21 принимал гостей как раз на "Арене Львов", к поиску альтернативы.

Напомним, что в марте по требованию федерации "Руху" пришлось перенести свой матч 18-го тура против "Десны" с "Арены Львов" на стадион СКИФ (кстати, не сертифицированный для матчей УПЛ – но тогда УАФ это никак не тревожило). Причиной послужило желание Дома футбола поберечь газон "Арены Львов" для предстоящего матча сборной Украины.

По той же причине "Львову" пришлось "принимать" донецкий "Шахтер" в Харькове. А смешнее всего, что в итоге из-за очередного обострения эпидемиологической ситуации во Львове матч сборной впоследствии перенесли в Киев.

На все многочисленные жалобы клубов по поводу того, что из-за сумасбродных действий УАФ права "Руха" и "Львова" просто-напросто были растоптаны, а условия их договоров с "Ареной Львов" в буквальном смысле проигнорировали.

И вот теперь, когда "Рух" и "Львов" захотели уберечь себя от подобного произвола со стороны Дома футбола в будущем, заодно сократив свою расходную ведомость (что тоже немаловажно в наше кризисное время), УАФ решила в буквальном смысле вынудить их играть там, где ей это угодно – вопреки логике, здравому смыслу и фундаментальному для всего мирового футбола принципу равных возможностей для всех участников соревнований.

Сложно сказать, чем закончится этот конфликт, но в любом случае ничего хорошего развязка не предвещает. Если УАФ удастся-таки переломать "Рух" через колено, то потенциальные футбольные инвесторы получат очередной недвусмысленный сигнал: при этих псевдо-управленцах в украинский футбол лучше не соваться.

Если же "Рух" пойдет до конца в борьбе против неадекватности Дома футбола, мы можем потерять очередной самобытный клуб и завязанный на нем масштабный футбольный проект.

"Протистояння триває! Головний патрон клубу Григорій Козловський може прийняти рішення закрити проект Рух! Втрата такого прогресивного клубу і сучасної академії – це буде велике фіаско українського футболу. І все до цього йде!" – написал по этому поводу известный блогер и автор телеграм-канала "Бомбардир" Роман Бебех (dynamomania.com, 17.07.21).

Увы, судя по всему, риск угробить еще один клуб элитного дивизиона совершенно не пугает УАФ. В СМИ появилась информация, что уже прорабатывается вариант с заменой "Руха" в УПЛ на "Волынь", которая по итогам прошлого сезона заняла седьмое (!) место в Первой лиге.