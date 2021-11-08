Скандальный пенальти в ворота "Динамо": обзор спортивных СМИ

Темой номер один в течение минувшей семидневки для медиа являлось выступление украинских клубов в еврокубках, пока в уик-энд на внутренней кухне не разразился новый судейский скандал.

Несмотря на очередные поражения в Лиге чемпионов в середине прошедшей недели оба наших гранда собрали положительную прессу. И "Динамо", и "Шахтер" отработали в какой-то мере одинаково, навязав испанским топ-командам серьезную борьбу и проиграв с разницей в один мяч. Судя по публикациям, выходит, хвалить наших флагманов можно и за неудачи, если они вот такие бойцовые, а не разгромные, как от "Баварии" и "Реала".

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ЗЛЫЕ ПРОТИВ ХОРОШИХ

Старт был дан на НСК "Олимпийский", где подопечные Мирчи Луческу принимали обезглавленную после отставки Роналда Кумана "Барселону". Тем не менее, даже не смотря на все внутренние проблемы и пертурбации, фаворитом считались именно каталонцы.

Для киевлян же ответный матч с "сине-гранатовыми" представлял собой лакмусовую бумажку. В ситуации, когда за очки в Лиге чемпионов не только нужно, но и реально можно поспорить, многое зависело от характера столичной команды.

В прошлом году еще сырой коллектив Луческу именно против "Барсы" продемонстрировал едва ли не лучшую свою игру в главном еврокубке. Да и второй тайм встречи двухнедельной давности на "Камп Ноу" внушал определенный оптимизм. Однако чуда не произошло. Показав достойную игру, динамовцы продлили безрадостную серию без забитых мячей, которая в Лиге чемпионов растянулась уже на четыре матча.

"Но это было совсем другое поражение, нежели то, которое мы увидели в выездном матче в Барселоне. Тогда мы задавались вопросом: "За счет чего Динамо собиралось отбирать очки у Барселоны, если за 90 минут толком не было придумано, как угрожать воротам "сине-гранатовых"? В киевском поединке мы увидели совсем другую картину и увидели идею и моменты Динамо. Если мы посмотрим статистику данного противостояния, то увидим, что xG Динамо и Барселоны в этом матче были на одном уровне", – отмечает Сергей Горбаченко из Football.ua (03.11.21).

"У Києві з'явилося зовсім інше "Динамо" – впевненіше у собі, націлене на атаку, створювали моменти, могли й забити. Якщо на виїзді взагалі не було шансів, то вдома могли хоч зіграти внічию. Перші двадцять хвилин команда грала як завжди обережно, з насиченням гравцями оборони, а після того, як промацали "Барселону", добре почали виходити в контратаки, і це давало плоди. У другому таймі навіть застосовували пресинг, що давно не бачили у виконанні "Динамо" у єврокубках", – таково и экспертное мнение бывшего форварда "бело-синих" Виктора Хлуса. (Ua-football.com, 03.11.21).

Действительно, хозяева создали достаточно возможностей для того, чтобы забить. Их игра не могла не нравиться. Но уровень соперника, его индивидуальное мастерство снова оказались выше. Какой бы кризисной и разобранной не была "Барселона", все равно ее футболисты гораздо лучше подготовлены к таким турнирам. В этом также солидарны журналисты и специалисты.

"Знаете, в каком бы игровом тонусе не находился испанский гранд, однако индивидуальное мастерство каталонцев никуда не девается. Поэтому в самый важный момент оно дает о себе знать и позволяет склонять чаши весов в свою пользу. Вот почему разница в стоимости игроков "Барселоны" и "Динамо" – огромная", – поделился мнением экс-хавбек сборной Украины Юрий Шелепницкий. (Meta-ratings.com.ua, 03.11.21).

На этом акцентировал внимание и сам наставник чемпионов Украины Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции:

"Урок заключается в том, что можно играть с любым соперником, с соперником уровня "Барселоны", если имеешь уверенность в себе и выполняешь требования главного тренера. Тогда можно добиться большего. Какая разница в техническом исполнении – как забил Фати! А какие моменты были у нас, но мы никак не могли подстроиться под мяч или пробить по воротам. В этом и есть разница". (Fcdynamo.com, 03.11.21).

Предпосылок для успеха у "Динамо" хватало. По динамике киевляне также не уступили сопернику. Естественно, преимущество во владении мячом "Барселоны" читалось еще до игры. Но нельзя сказать, что испанская команда "отвозила" украинскую.

"Киевская встреча с "Барселоной" пока лучшая для чемпиона Украины на турнире в плане атаки. В матче с "Барселоной" "Динамо" 11 раз пробило по воротам соперника, трижды попало в створ, и в целом провело 70 атак, большая часть которых была опасными – 36. Для сравнения: с "Барсой" на выезде "Динамо" нанесло лишь 3 удара по воротам соперника (0 в створ) и лишь 19 опасных атак. С "Баварией" – 6 ударов (2 в створ) и 32 опасные атаки. С "Бенфикой" – 7 ударов (4 в створ) и 28 опасных атак", – приводит статистические выкладки Петр Приходько на страницах Xsport.ua (02.11.21).

Очевидно, что и в сравнении с прошлым сезоном Лиги чемпионов "Динамо" выглядит командой прибавившей, подросшей и умеющей значительно больше, чем год назад. В этом, несомненно, заслуга ее тренера, который по-прежнему достает из своих футболистов практически все, что в них на данный момент есть.

"Главное отличие даже такой ослабленной "Барселоны" от нынешнего киевского "Динамо" в том, что в составе "Барсы" собраны молодые, но уже зубастые, агрессивные хищники, которые, если надо, могут быть плохими парнями. Тогда как в "Динамо" собраны преимущественно очень дисциплинированные, старательные и хорошие игроки, но никак не злые, не готовые, если нужно, затоптать и зашибить. …Может ли тренер сделать их злыми? Увы, но лишь до определенной степени. Эти качества из разряда врожденных или воспитуемых в отрочестве. Как правило, в среде, далекой от сытости и, тем более, гламура", – любопытное наблюдение приводит на своей странице в сети Facebook (03.11.21) известный журналист и футбольный аналитик Игорь Линник.

Тем не менее, для прыжка выше головы у "Динамо" еще имеются два поединка на групповой стадии Лиги чемпионов – дома с "Баварией" и на выезде с "Бенфикой".

"У киевлян остаются реальные шансы побороться за еврокубковую весну. Дабы оставаться в пуле, команде Мирчи Луческу нужно финишировать выше Бенфики или Барселоны. Фантастика? Вовсе нет. При определенных раскладах, киевляне могут зацепиться даже за второе место в группе. Для этого, правда, в следующем туре нашей команде нужно для начала обыграть Баварию, а Бенфике – Барселону. Тогда есть шанс, что победа в последнем матче группового раунда над лиссабонцами выведет бело-синих в плей-офф ЛЧ. Зыбко? Конечно. Как и вариант с третьим местом", – резюмирует Zbirna.com (03.11.21).

ВАР-СХЕМАТОЗЫ

За неудачей на евроарене у "Динамо" последовал неутешительный результат и в поединке внутреннего чемпионата с "Ворсклой" (1:2). При этом матч получил скандальный окрас из-за судейства, прямиком повлиявшего на его исход. Однако, к чести главного тренера киевлян Мирчи Луческу, он не стал отрицать заслуг полтавчан и признал собственные ошибки:

"Мы проиграли в чемпионате впервые за год. Это поражение рано или поздно должно было состояться, но, к сожалению, оно случилось не вовремя. На игру повлияло эмоциональное состояние, разочарование, которое было у всех нас после игры с "Барселоной", в которой мы заслуживали большего, а также короткий срок подготовки к игре с "Ворсклой". За эти два-три дня мне не удалось игроков психологически настроить и вернуть к игре чемпионата. …Мне нужно пересмотреть игру, особенно некоторые эпизоды, решения арбитра, поскольку в Европе судят совсем по-другому. В двух матчах с "Барселоной" в таких эпизодах, столкновениях даже фолы не фиксировали, а здесь назначили пенальти. Вспомните столкновение Альбы с Гармашем в Барселоне, столкновение Нико с Цыганковым в Киеве. Я не говорю, что "Ворскла" не заслужила победу. Но были спорные моменты, которые влияли на судьбу матча". (Fcdynamo.com, 06.11.21).

Впрочем, пресса не разделила лояльность румынского специалиста. Большинство журналистов и подключившихся к полемике блоггеров, считают решения, принятые главным арбитром встречи Юрием Ивановым, предвзятыми по отношению к "Динамо". Более того, СМИ полагают наличие целой иерархической судейской схемы при оценке тех или иных эпизодов с помощью VAR.

Так, в моменте с ударом защитника полтавчан Йонаса Тамма ногой по лицу нападающего киевлян Эрика Рамиреса Ю.Иванов показал нарушителю лишь желтую карточку. По сведениям сайта UA-Футбол из собственных источников в судейском корпусе, арбитр VAR Виталий Романов не соглашался с таким решением судьи в поле, и собирался было акцентировать внимание на возможном удалении Тамма. Но…

"Когда между арбитром в поле и арбитром VAR нет единства, первый получает от второго сигнал и подходит к монитору для просмотра повтора и окончательной оценки ситуации. Однако Виталий Романов получил указание не акцентировать внимание на этом эпизоде ??и принять позицию арбитра в поле по желтой карточке Тамму. Потому эпизод заиграли", – подмечает Ua-football.com (07.11.21).

Пытаясь ответить на свой же вопрос "кто манипулирует VAR", популярный ресурс приводит еще один интересный момент.

"Это уже не первая попытка манипулировать системой VAR в украинском чемпионате. В июне 2020-го года в матче 24-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" арбитр в поле Екатерина Монзуль сначала засчитала гол Сидорчука, а затем отменила его, получив указание от VAR-арбитра посмотреть повтор. В чем именно заключалась причина остановки игры, Екатерина не понимала. Тогда арбитром VAR тоже был Виталий Романов…" (Ua-football.com, 07.11.21).

Совпадение? Вряд ли, учитывая принятые как под копирку решения за пультом при полном изначальном недоумении со стороны арбитра в поле.

"У коллег с ua-football, промелькнуло, что по эпизоду "красная/желтая Тамму" Романов придерживался иного мнения, поддерживая удаление... И что же – в этот момент раздался телефонный звонок от куратора на тему "не было там ничего"?! Увы, сущность ВАР такова, что принципиально допускает подобное воздействие, и это не может не пугать. При манере наших арбитров разбирать эпизоды по две-четыре минуты – пуркуа бы и не па, тем более слухи такого рода ширятся. Между прочим, раз вы уж так решили, что "против "Динамо" это всегда объективно, а вот "за" – еще посмотрим, давайте обсудим пенальти. Мне лично непонятно, как арбитр высокой квалификации может не назначить такую "точку" сразу, без всяких ВАР. Есть два участника эпизода, один играет в мяч, другой – в первого участника. Все! А вот если ты изначально счел, что Сидорчук находился в статическом положении, то имей мужество отстаивать это свое мнение, а не менять его моментально по сигналу системы... Еще раз, жирными буквами: судейство не оправдывает "Динамо"! Равно как и усталость. Но усталость и недостаток мотивации это его, "Динамо", внутренние и даже интимные проблемы, а судейство – проблема общая, подлежащая обязательному разбору и оргвыводам. Так что ждем официальных оценок от СК ФФУ...", – включается в обсуждение главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков в свежем номере своего журнала. (Футбол, 08.11.21).

В свою очередь судейский эксперт Мирослав Ступар отмечает другой негативный момент в судействе В.Романова на этом поединке. Экс-арбитр ФИФА обращает внимание, что судьи пропустили еще один важный эпизод, а в случае ??с назначением пенальти в ворота киевлян, действительно, могли принять другое решение.

"Есть вопросы. Понятно, почему ВАР не вмешался, когда игрок "Ворсклы" дал пас своему вратарю Ризныку, а тот взял мяч в руки. Но разве это справедливо? Это опасный свободный удар из пределов площади ворот, который мог бы изменить ход игры. Потом еще и Сидорчук из-за апелляций получил желтую, хотя апелляции были небезосновательны. А еще меня смущает решение арбитра назначить одиннадцатиметровый в ворота "Динамо". Решение из категории "по просьбе трудящихся". Степанюк грудью сбросил себе мяч вперед, после чего состоялся контакт с Сидорчуком. Но возникает вопрос: Сидорчук врезался в Степанюка, или же Степанюк наткнулся на Сидорчука? Не видно, чтобы в этом эпизоде ??игрок "Динамо" перемещался на траекторию движения Степанюка для того, чтобы заблокировать его или как-то иначе неправомерно навредить оппоненту. Напротив, Сергей чувствовал, что будет контакт и немного отстранился назад. Это игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону. Захотел судья – дал, а захотел бы – не дал бы. И никто бы ему слова не сказал", – заметил Ступар. (Ua-football.com, 06.11.21).

В общем, становится очевидным, что весь этот схематоз работает через доверенных лиц, таких себе "диспетчеров". Открывается и лицо "кукловода", на которого прямым текстом ссылается блоггер MinGar на популярной страничке "Динамо" Киев от Шурика".

"Имею абсолютно достоверный инсайд, суть которого не налазит на уши. Уже второй матч подряд с участием "Динамо" (сначала с "Мариуполем" и вот теперь с "Ворсклой") глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находился на прямой телефонной связи с арбитрами VAR. И именно Лучи вмешался в принятие решения о назначении пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ворсклой". Фактически речь идет, что сперва арбитр VAR Виталий Романов, а затем, "по цепочке", и арбитр в поле Юрий Иванов получили прямое ЦУ посчитать (именно так – посчитать!) столкновение Степанюка и Сидорчука в штрафной "Динамо" фолом и назначить пенальти. Лучи вылазил из шкуры вон и во время матча "Динамо" с "Мариуполем", но тогда ни арбитры VAR, ни тот же Романов, работавший тогда в поле, не оправдали расчетов итальянца. Зато теперь вот у УАФ все срослось! Заказ выполнен! Так что совершенно не удивлен новости о том, что Романов в матче "Динамо" – "Ворскла" получил также указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма". (Dynamo.kiev.ua, 07.11.21).

Кстати, в начале года схему судейских манипуляций публично подтвердил и бывший рефери Иван Бондарь, давая свидетельские показания по делу о нарушении кодекса этики и честной игры главой комитета арбитров УАФ.

"…Поступово Лучі Лучано встановив справжній диктат. Зробив він це шляхом одноособового призначення арбітрів. Без будь-яких пояснень, Лучі Лучано одних арбітрів призначав, майже на кожний тур, а інших міг призначити на обслуговування матчів раз на місяць або менше. Таким чином, він мав прямий вплив на заробіток арбітрів, оплата праці яких залежить від кількості проведених матчів. На рішення Лучі Лучано не вливав факт гарних оцінок спостерігачів матчів або якість арбітражу. Ніяких обговорень та дискусій з цього питання він не хотів чути. Будь-які заперечення йому одразу каралися позбавлення можливості обслуговувати матчі. Ті арбітри, хто на нарадах суперечив Лучі Лучано та намагався висловити свою думку, одразу позбавлялись можливості працювати по декілька місяців. Цим Лучі Лучано вміло користувався, затвердивши свою абсолютну владу", – в частности, говорится в официальном заявлении И.Бондаря в КЭЧИ. (Olimpik.com.ua, 22.03.21).

"Так не пора ли уже наконец и Лучи, и его кураторам в УАФ назначить пенальти хорошим таким дрыном?" – радикально негодует тот же блогер MinGar (Dynamo.kiev.ua, 07.11.21).

Вопрос риторический. Ведь на днях национальная федерация подмахнула с итальянцем новый контракт. Каких-либо подробностей УАФ не сообщила, но при этом поставила в заслугу Лучи как раз внедрение в Премьер-лиге системы VAR…

Более того, УАФ вновь нарушила свой же собственный устав! Согласно которому 72-летний специалист не имеет права занимать руководящие должности в организации по возрастным ограничениям.

"В статье 14, пункт 3 указано, что лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и более лет, не имеет права быть избранным, переизбранным на должность в выборные органы, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи. А в случае исполнения лицу 70 лет во время пребывания на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день. Интересно, что в редакции от 2017 года говорилось о граничном возрасте в 72 года, но в 2020-м его сократили до 70-ти", – информирует Sport.segodnya.ua (05.11.21).

Но, опять же, в Доме футбола, где в руководстве засели казнокрады, коррупционеры и граждане с фальшивыми дипломами, подобная избирательность остается в порядке вещей…

ОВАЦИИ СВОИМ И ЧУЖИМ

Осечкой киевлян сполна воспользовался "Шахтер", который, пусть и не без труда, но сломил сопротивление пикирующего "Колоса". Донетчане сравнялись с "бело-синими" по очкам, опередив их по дополнительным показателям.

И в Лиге чемпионов вторая встреча горняков с "Реалом" также, как и в случае "Динамо" с "Барсой", оставила у футбольной общественности принципиально иное впечатление. Если матч в Киеве был с односторонним мадридским движением, а игра у "оранжево-черных" совсем не клеилась, то на "Сантьяго Бернабеу" получилась классная дуэль двух атакующих команд.

"Достойное поражение "Шахтера", который практически не уступил по статистике, да и по голевым моментам. Конечно, "Реал" мог обеспечить более комфортный счет в первом тайме, зато "горняки" имели все шансы отыграться. Радует, что мы увидели эффективность футбола Де Дзерби. На этот раз "Шахтер" сумел если не завладеть центром поля, то хотя бы его не проиграть. Другой вопрос, что "привоз" Марлона – неотъемлемый риск стиля нынешнего тренера "горняков". Рано или поздно этот нарочито короткий розыгрыш мяча у своих ворот должен был завершиться подобной обрезкой. Куртуа, допустим, показал, как можно действовать в подобных ситуациях, предпочитая более длинные передачи, но у Де Дзерби явная установка – только короткий пас во имя контроля мяча", – пишет обозреватель еженедельника "Футбол" (04.11.21) Сергей Шевченко.

Пресса и эксперты дружно отмечают, что выездная игра с "Реалом" в очередной раз продемонстрировала важность присутствия в составе "Шахтера" Тараса Степаненко. На нынешнем этапе развития команды это практически незаменимый игрок. Опорный полузащитник не играл с "Шерифом" и "Реалом" в Киеве – в самых провальных матчах сезона. В то время как дома с "Интером" и на выезде с маридцами со Степаненко в основе команда Де Дзерби демонстрировала топ-уровень даже по меркам Лиги чемпионов.

"По сравнению с прошлым матчем встречали чуть ниже средней линии, действовали компактнее, понимая, что "Реал" хорошо выходит из-под прессинга, поэтому не дали сопернику разбежаться. И в этом немалая заслуга Степаненко, он цементировал центральную зону, и когда нужно было, играл пятого защитника, а при необходимости хорошо связывал атаку. Он знаковая фигура и с ним играется надежнее. Дело тренера кого ставить, но его отсутствие всегда негативно сказывается на всей игре "Шахтера", – подчеркнул этот момент бывший защитник донетчан, а ныне тренер Владимир Пятенко. (Ua-football.com, 04.11.21).

Что интересно, сам Де Дзерби признал свою ошибку после первого матча с "Реалом". Пять пропущенных мячей – прямое следствие игры без чистого опорника, что наглядно проявилось в поединке с командой высшего уровня.

"В матчі-відповіді італійський тренер тільки підкреслив той проступок і вину за нього. На поле "Бернабеу" з перших хвилин вийшов Тарас Степаненко. І підсумок зустрічі підкреслює ефект такого рішення – на гру загалом і на рахунок зокрема. Нехай Де Дзербі й довелось хитромудро вбудовувати українця в тактичні побудови та опускати на лівий фланг захисту при розвитку власних атак", – подмечает Николай Решнюк на Ua.tribuna.com (04.11.21).

Положительным моментом медиа считают и выход среди первых 11-ти Михаила Мудрика. С одной стороны его появление стало сюрпризом, с другой – горнякам нужно было усилить нападение, которое молчало на групповом этапе Лиги чемпионов. И каши 20-летний вингер точно не испортил. Опыта матчей с такими соперниками ему еще не хватает, но постоянно обострять и держать в напряжении защиту "Реала" украинцу оказывалось по силам, что отметили и испанские инчас.

Когда заменяли Мудрика, местные болельщики на "Сантьяго Бернабеу" проводили его овацией. А ведь мадридская публика насмотрелась на таких звезд, что удивить ее непросто. Но Михаилу и это удалось. Собственно, ради этого и надо играть в футбол – чтобы тебе аплодировали на одном из величайших стадионов мира!

Тем не менее, как и в случае с "Динамо", на первое место вышел пресловутый класс исполнителей. Куда больших оваций удостоились мадридские форварды Карим Бензеа и Винисиус Жуниор, вновь сколотившие результат своей команды.

"Не хватает пока "горнякам" мастерства и уровня, чтобы сыграть с "Реалом" под заказ. С таким соперником нужно еще и везение плюс сократить число невынужденных ошибок, которые команды уровня "Реала" не допускают. В этом поединке "Реал" был не без изъянов, не выглядел непобедимым. Мадридцев можно было обыгрывать. "Реал", кстати, чувствовал, что "Шахтер" – хорош, и действовал ответственно, осторожно, тактически грамотно, в простых ситуациях не ошибался. А это и есть класс", – проанализировал прошедший матч футбольный эксперт Александр Сопко. (Footboom.com, 04.11.21).

Куда более категоричным в своих суждениях оказался украинский специалист Александр Севидов, который пока не видит особых тренерских решений в работе Де Дзерби.

"Шахтер понравился больше, чем в первом матче. Но это у нас психологическая проблема – мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, о тактическом прорыве, о чудесной игре. И вот мы ждем от Шахтера сказочного футбола, но пока мы его никак не дождемся, ведь на сцене одни и те же фигуры. …Не собираюсь критиковать Шахтер или де Дзерби – они сыграли лучше, чем в первом матче с Реалом, но этого мало. Такой игры хватает, чтобы забивать по 4 гола Десне, но не для борьбы с Реалом", – приводит слова А.Севидова Ua-football.com (05.11.21).

Для того, чтобы посрамить скептиков, у донетчан остаются те же два матча в текущем розыгрыше. Да, существует большая вероятность того, что "Шахтер" все же финиширует в группе на последнем месте. Но, вряд ли нужно считать евросезон для горняков проваленным. Эта Лига чемпионов должна оказаться очень полезной в контексте формирования новой команды.

"Для виходу в 1/8 ЛЧ потрібно перемагати команди Індзагі та Вернидуба і чекати, що Інтер програє Реалу, коли той вже вирішить усі свої завдання (зазвичай у таких випадках резерви мадридців щедро дарують очки). Для того, щоб завоювати друге життя в єврокубках "дивізіоном" нижче, потрібні також дві перемоги. Ліга Європи в такому разі нікуди не дінеться, хіба що Шериф знову шокує Реал. Відтепер доля Шахтаря в чужих руках, тому ситуація реально складна. Битва 5 туру в Мілані, яка відбудеться за тиждень після паузи на матчі збірних, вирішить дуже багато. Там уже просто гідного рівня гри без результату буде мало", – приводит расклады Тарас Котив из Football24.ua (03.11.21).

СОФИЙСКИЙ ЭКЗАМЕН "МУЖИКОВ"

Еврокубковую неделю для украинских клубов завершала "Заря". И снова луганчанам довелось спасать положение в таблице коэффициентов после синхронного проигрыша "Динамо" и "Шахтера" испанским грандам. Конечно, побеждать луганчанам было крайне необходимо в первую очередь для сохранения собственных шансов на плей-офф Лиги конференций. С чем подопечные Виктора Скрипника справились.

И хотя игра украинского клуба у прессы вызвала массу критических вопросов, результат перекрыл весь негатив.

"Так, обіграний був найслабший представник нашого квартету, але якщо згадати песимізм уболівальників перед спареними матчами з ЦСКА, вони просили принаймні три голи за матч не пропускати. "Зоря" ж не просто двічі перемогла, але й двічі залишила власні ворота недоторканими, що взагалі є фігурою вищого пілотажу для команди Віктора Скрипника. Як і в Болгарії, український тренер знову зробив ставку на терпіння своїх футболістів, на цей славнозвісний футбол "от пєчкі" принаймні у першому таймі. І потрібно визнати, що це не просто перестрахування, а реальна оцінка можливостей команди, адже в Європі "Зоря" поки не здатна грати на атаку весь поєдинок і при цьому вдало захищати власні ворота", – констатирует корреспондент Sportanalytic.com (05.11.21) Игор Цвик.

Также стоит учитывать, что до матча с ЦСКА луганчане испытывали серьезные кадровые проблемы. Виктор Скрипник даже не смог насобирать игроков, чтобы полностью заполнить скамейку запасных, не говоря уже про усиление игры из резерва. И это также было одним из главных преимуществ болгар, которые не испытывали кадрового голода.

"Увидев стартовый состав и скамейку запасных, стало понятно, что все очень плохо", – опасался Андрей Фесун из Footboom.com (05.11.21).

Тем не менее, "Заря" справилась и с этой проблемой, дотянув свою линию до самого финального свистка. Команда уже повторила свой лучший результат в еврокубках, набрав четыре очка в рейтинг страны.

"Я не перестаю дивуватися своїм гравцям, бо те як вони можуть з мінімуму зробити максимум, приємно тішить. Я дуже задоволений результатом, а говорити щось про видовищний футбол ми зможемо коли повернуться всі наші гравці", – парировал на пресс-конференции Виктор Скрипник. (Zarya-lugansk.com, 05.11.21).

"Говорячи відверто, навряд чи хтось отримав велику насолоду від гри луганців. До першого забитого здавалося, що все йшло до голу "ЦСКА", але команда Скрипника не зламалася, витримала та перемогла. Цілком можливо саме так мужиками і стають. Цілком можливо, це і є ідеальний сценарій для єврокубкових перемог", – полагает обозреватель Ua-football.com (05.11.21) Георгий Грошев.

В свою очередь неудача в Запорожье заставила рвать и метать болгарские СМИ, которые считают итог противостояния с "Зарей" несправедливым.

"Совершенно нелогично! "Заря" выигрывает у ЦСКА 2:0, сыграв намного хуже, – к примеру, пишет издание "Топ Спорт" (05.11.21). – Кошмарный матч для ЦСКА завершился очередным поражением при хорошей игре гостей. Разочарование игроков и тренеров можно понять: проиграть, создав столько моментов – это обидно. Еще более обидно, что и в первом матче ЦСКА играл лучше. И вместо 6 очков в матчах с "Зарей" не удалось набрать ни одного".

По слухам, два поражения "Заре" могли серьезно аукнуться футболистам болгарского клуба. Тамошняя пресса сообщает, что владелец "армейцев" Гриша Ганчев очень надеялся на викторию в поединках с украинцами, и неутешительный исход очень разозлил руководителя.

"Сообщается, что Ганчев планирует оштрафовать игроков за поражения в Европе на обещанную сумму премиальных. У команды и шефа была договоренность, что за каждое набранное очко в турнире, футболисты будут получать солидный бонус. Пока в активе ЦСКА только одна ничья. Если больше баллов армейцы не заработают, босс не выплатит им премию за ничью с "Буде-Глимтом", – делится инсайдом "Команда №1" (02.11.21).

Впрочем, это уже проблемы самих болгар, пребывающих на дне таблицы. У "Зари" нынче шесть очков, которые перед последними двумя турами дают надежду на выход в плей-офф. Для этого, во-первых, необходимо дома самим обыгрывать "Буде-Глимт". Это программа минимум. А, во-вторых, нужно, чтобы ЦСКА реабилитировался перед своим президентом и болельщиками и уперся в следующем туре, на выезде устояв против норвежцев. Иначе луганчанам нужно будет цепляться за очки еще и в Риме…

САМБА ПО-КИЕВСКИ

Тем временем продолжила феерить на европейских полях команда "Динамо" U-19. Подопечные Игоря Костюка выдали великолепный первый этап группового турнира Юношеской лиги УЕФА, разгромив "Баварию" и "Бенфику" с суммарным счетом 8:0 и расписав ничью с "Барселоной" на выезде.

Со стартом второго круга четыре мяча пропустили от динамовцев и каталонцы. Киевляне набрали десять очков, оставшись на первой позиции в квартете Е и оторвавшись от "Барсы" на шесть зачетных баллов. Испанцы уже не обойдут украинцев. "Бавария" же в параллельной встрече потерпела поражение от "Бенфики", оставшись с нулем в графе набранных пунктов. Это значит, что подопечные Игоря Костюка досрочно оформили выход из группы!

"Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк и его команда установили очередной знаковое достижение – 15 матчей в Юношеской лиге УЕФА без поражений. В последний раз "Динамо" под предводительством Костюка потерпело поражение в ЮЛ еще 18 октября 2017 года, когда на своем поле уступило "Интеру" со счетом 0:3. С тех пор у киевлян 9 побед и еще 6 раз сыграли вничью. Это самая длинная серия "Динамо" без поражений в Юношеской лиге УЕФА с момента начала выступлений в этом турнире (2015 год). Предыдущая серия составляла всего 6 игр без поражений. Следует отметить, что речь идет лишь об основном времени матчей, так как "Динамо" дважды уступало в серии послематчевых пенальти – "Хоффенхайму" (0:0, 2:4 по пенальти) в сезоне 2018/19 и загребскому "Динамо" (0:0, 3:4) в сезоне 2019/20", – приводит впечатляющую статистику молодого "бело-синего" коллектива Dynamomania.com (03.11.21).

В индивидуальном плане пресса выделяет сенегальского левого вингера киевлян Самбу Диалло, являющегося лучшим бомбардиром текущего розыгрыша (5 голов). В воротах "Барселоны" атакующий полузащитник расписался дважды, вновь заставив медиа говорить о себе.

"18-річний сенегалець є лідером вітчизняної молодіжної першості за обіграшами на дриблінгу, ривками на просування та дотиками в штрафному. У нього висока якість ударів по воротах і класна точність передач, та і в боротьбі / обороні у нього хороша статистика – щоправда, іноді виникають питання до інтерпретації конкретних епізодів при захисті. Всі свої чесноти Діалло проявив на тлі сильних суперників, розірвавши Баварію й Барселону – хоча під нього вже готуються персонально. Футболістів з такою крутою роботою на фланзі Україна не знала з часів праймових Коноплянки та Ярмоленка. Його успіхи явно невипадкові. За деякими статистичними показниками Самба вже зараз переважає лівих вінгерів першої команди Динамо", – считает Football24.ua (03.11.21).

Понятно, что пробиться в состав взрослой команды в 18 лет при внушительном списке конкурентов легионеру будет непросто. Но и игнорировать такого исполнителя было бы неправильным. Во всяком случае, парень заслужил сборы с основой. По слухам, успехи Диалло в "Динамо" уже отметили, подписав с ним новый контракт.

"Если он будет прогрессировать и хорошо играть, естественно, что он будет в первой команде", – пообещал и главный тренер киевлян Мирча Луческу в эфире SportArenaTV (03.11.21).

Увы, победный марш динамовцев в Юношеской лиге УЕФА не смог поддержать "Шахтер". Команда под руководством Оскара Ратулутры также демонстрировала уверенные результаты, пройдя экватор турнира с итоговым показателем в шесть набранных очков.

Горняки двумя неделями ранее даже справились с "Реалом" в Украине (3:2). А в минувшую среду приехали в столицу Испании с целью повторить достижение уже на поле абсолютного лидера текущего розыгрыша чемпионата Испании в своей возрастной категории. Но трюк донетчанам повторить не удалось (0:1), однако и неудачной игру в их исполнении назвать сложно. "Реал" хорошо поработал над ошибками после первого матча. Украинцам теперь остается не падать духом и готовиться к следующим поединкам турнира.

"Ключевая проблема "Шахтера" в этом матче – невозможность перейти от созидательной фазы к завершению. Побороть этот недуг так и не удалось, в результате чего "горняки" теперь располагаются на третьей строчке турнирной таблицы своей подгруппы. В следующем туре юношеская команда мадридского "Реала" сыграет против молдавского "Шерифа" на чужом поле, а донецкий "Шахтер" проведет выездной матч против миланского "Интера", – заключает Sport.uа (03.11.21).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ОТВЕТ КОЗЛОВСКОГО. На неделе широкое распространение в СМИ получил ответ президента "Руха" Григория Козловского комментатору Виктору Вацко. Один из соведущих "Великого футбола" в эфире программы после очередных неудовлетворительных результатов команд посоветовал "Руху" и "Ингульцу" не мучать футбол, отзаявиться и поменяться местами с "Металлистом".

На что владелец львовского клуба выступил с монологом, подкрепленным видеороликом с тренировочной базы команды. Месседж собрал массу положительных отзывов в сетях и поддержку пользователей о правильности суждений в нем.

"Виктор, если ты обратишь внимание на "Александрию", то у команды одна из самых быстрых контратак в этом году. Если бы ты, Виктор, посмотрел, то александрийцы на выезде обыграли "Шахтер" и "Зарю", а победный гол от "Динамо" пропустили лишь на 95-й минуте.

Поэтому я хочу подтвердить слова Кучука: "Браво, команда". У нас 9 человек с ковидом, Борячук и Федорчук за день до матча с "Александрией" провели первую тренировку за 2,5 недели. Рассказывать нам в этой критической ситуации, что мы должны были бежать вперед... Возможно, тебе стоит полгода поработать тренером и показать нам, как это делается. А не рассказывать. Вы предложили нам и "Ингульцу" поменяться местами с "Металлистом", в вашей передаче звучат слова, что это чемпионат аграриев. Ребята, вы этим аграриям памятники ставить должны. Эти аграрии, которые с утра до ночи тяжело работают на полях, 90% всех денег несут не домой, а в футбол. А вы говорите, что в УПЛ колхозники играют. Вы что-то перепутали, друзья. Или сделайте себе чемпионат из 3-4 команд и играйте. Посмотрим, что вы наиграете в этом чемпионате. Вы имеете право критиковать, но должны говорить о двух сторонах медали. Вы платите 200 000 долларов за телепул и хотите получить картинку как в Англии. Вы ничего не перепутали, парни? В Англии картинка стоит 5 миллиардов фунтов за 3 года. В Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 333 000 000 на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет с телепула составляет 25-30% бюджетов клубов. То есть, в том числе, из того, что вы нам платите, должен составляться бюджет клубов. 600 000 долларов на 12 месяцев. А это выезды, отели, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 000 долларов получить продукт? За 3 рубля вы не купите московскую колбасу, за 3 рубля вы получите еду для собак. И то не факт. Об этом надо говорить, а не о том, что "Металлист" надо поменять местами с "Ингульцом", "Колосом", "Рухом". Кто там вам еще не нравится. Мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат аграриев. Посмотрим, кто что наиграет. Я бы хотел обратиться ко всем президентам клубов УПЛ и сделать как в Англии – отказаться от этих копеек и подачек и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, который даст достойные деньги нашей достойной лиге", – приводит слова Г.Козловского Ua.tribuna.com (05.11.21).

Интересно, что после такого расклада по полочкам у "Великого футбола" не нашлось, что ответить. Ведущий передачи Александр Денисов лишь заметил, что у него и В.Вацко состоялась личная беседа с президентом "Руха", после которой стороны решили договориться о совместном выступлении в эфире одного из следующих выпусков передачи. Конфликт исчерпан?..

ШЕВЧЕНКО В "ДЖЕНОА"! Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласовал контракт с итальянским "Дженоа". В воскресенье, 7 ноября, стороны ударили по рукам, и украинец поставил свою подпись под соглашением с генуэзским клубом.

"Стороны договорились о соглашении до 2024 года. Учитывая, что Шевченко принял "Дженоа" по ходу сезона, а команда находится фактически в "зоне вылета", между Шевченко и клубом есть договоренность о том, что в случае вылета команды в Серию Б он продолжит работу в Генуе с задачей вернуть команду в Серию А. Ожидается, что после того как 15 ноября официально будет объявлено о переходе пакета акций клуба в управление американского фонда 777 Partners, "Дженоа" утвердит бюджет на 2022 год, в котором будет заложена сумма на покупку новых игроков под Андрея Шевченко. Перед украинским специалистом будет стоять задача вклиниться в борьбу за еврокубковые места", – сообщает Dynamo.kiev.ua (07.11.21).

Уже известно, что ассистентом украинского специалиста вновь станет Мауро Тассотти. Также в тренерский штаб войдет бывший тренер-аналитик борной Украины Луиджи Ночентини, который работал с Шевченко в национальной команде с января нынешнего года, покинув свою должность после Евро-2020. Ранее итальянец также трудился в "Днепре-1", "Наполи" и "Эмполи".