Скандал с контрактом Шевченко и матчи Украины в отборе ЧМ-2022: обзор спортивных СМИ

По ходу минувшей недели СМИ активно обсуждали очередные матчи сборной Украины в рамках отборочного турнира. Но топ-темой стал не анонсированный заранее брифинг ее бывшего наставника Андрея Шевченко, вызвавший громкую дискуссию вокруг реальных причин разрыва с ним контракта УАФ.

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ В КАЗАХСТАНЕ

1-го сентября сборная Украины провела четвертый матч оборочного турнира ЧМ-2022 и первый под руководством нового тренерского штаба во главе с Александром Петраковым. Итог вояжа сине-желтых в Казахстан пресса однозначно признала неудовлетворительным: ничья 2:2 сделала еще более сомнительными наши шансы на путевку хотя бы в плей-офф квалификации. Хотя нельзя не признать, что счет – не по игре.

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Анализируя игру команды, СМИ единодушно хвалили Украину за дебютный отрезок, когда "сине-желтые" полностью доминировали на поле.

"Мабуть, можна припустити, що початок гри позитивно здивував практично всіх українських уболівальників. Спершу Роман Яремчук відмінним ударом відкрив рахунок, а потім ми ганяли той Казахстан в хвіст і в гриву, практично не випускаючи суперника з його половини поля. Це було настільки приємно, що хотілося б бачити цей рівень якомога частіше…", – писал, в частности, Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 02.09.21).

"Счет должен был удвоиться еще в середине первого тайма – трижды в течение восьми минут, и дважды во время одной атаки. Но все эти удары Соболя, Ярмоленко и Сидорчука издевательски принимал на себя каркас ворот…", – сокрушался Игорь Юрич(Ua-football.com, 02.09.21).

Ну и вообще, СМИ сошлись на том, что в атаке наша команда сыграла очень прилично. И тут в первую очередь журналисты с экспертами отдавали должное Андрею Ярмоленко – он не только отметился ударом в каркас в первом тайме, но и сделал две потенциально голевые передачи после перерыва, а в концовке опасно пробил из неудобного положения в борьбе с оппонентом. Кроме того, в его активе – 50 процентов выигранных единоборств в атаке и семь успешных обводок.

Вот что сказал обывшем динамовце тренер Олег Федорчук:

"Ярмоленко удивил ? что на чемпионате Европы, что сейчас. Думаю, он лидер сборной этого сезона. Ярмоленко – лучший игрок матча против Казахстана в составе обеих команд. Его уровень понимания игры намного выше всех остальных. Для меня загадка, как без игровой практики в "Вест Хэме" иметь такой игровой тонус?.." (Footboom.com, 02.09.21).

Другой вопрос: почему же команда, которая нанесла 22 удара по воротам (семь – в створ) и создала с десяток голевых моментов, довольствовалась лишь ничьей в противостоянии с менее классным соперником?

Конечно, в первую очередь все указывают на просто катастрофическую реализацию, из-за чего, кстати, сборная Украины страдает не впервые.

Еще один фактор, помешавший добиться успеха, это – функциональная готовность некоторых игроков, которые оказались не способны на протяжении всей игры поддерживать заданные в начале темп и динамику, что, кстати, признал и Петраков. Ну а уже отсюда вытекают грубейшие ошибки в обороне, которые привели к взятию наших ворот.

Больше других за игру в Казахстане досталось Александру Караваеву, который дважды не уследил за Русланом Валиуллиным, и Андрею Пятову, пропустившему оба мяча в ближний угол.

Впрочем, делать их крайними в корне неверно. При разборе эпизодов четко видно – удары форварда сборной Казахстана были очень удачными для него – в обоих случаях мяч летел, так сказать, в "мертвую зону". То есть парировать их было практически невозможно.

А что касается Караваева, который, между прочим, начал игру с голевой передачи, то тут уместно прислушаться к Мирче Луческу, который акцентировал внимание на том, что вообще-то, этот футболист по своему амплуа – игрок средней линии.

"Караваев – не защитник, он лучше чувствует себя на фланге атаки. Я не использую его в обороне, только в нападении, там его производительность выше" (Dynamo.kiev.ua, 02.09.21).

Ну и абсолютно правы были те, кто напомнил, что футбол игра – командная и ответственность за результат несут все. И те, кто упустил убойные моменты у ворот соперников. И те, кто не отрабатывал как следует в центре поля, позволяя хозяевам прицельно загружать мяч в нашу штрафную. И те, кто ошибался у своих ворот. И, конечно же, новый тренерский штаб.

Пресса большое внимание уделила схеме Петракова, который начал матч с тремя центральными защитниками. В принципе, план признали неплохим.

"Схема с латералями и двумя инсайдами в комплекте с грамотной работой Яремчука дала гибкость в перемещениях игроков, которые раз за разом ставили в тупик оборону соперника, следствием чего и явилось появление тех самых моментов. То есть, с тактической точки зрения "механика" Петракова с казахстанцами работала. Пока играли "выше" и держали темп…", – делился наблюдениями Павел Булах (Footboom.com, 01.09.21).

"Ранний гол, обстрелянные штанги и перекладины намекали, что с точки зрения игры на атаку это была правильная задумка. Но футбол – это история об игровой гармонии…", – отмечал Ярослав Смелянский (Sportarena.com, 02.09.21).

Вот этой самой гармонии схеме Петракова и не хватило. Как считают аналитики, тренер немного просчитался, допустив существенный дисбаланс в построениях. И это тоже сыграло свою роль.

Пожалуй, наиболее глубоко в эту тему внедрился автор "Футбольного клуба" Влад Белый:

"Петраков решил сыграть в этом матче по схеме 3-4-2-1. Формально игра в три центральных защитника – не новость для сборной, ведь Андрей Шевченко несколько раз использовал подобные системы. Вот только его 5-3-2 против Франции и 3-4-1-2 против Финляндии по своей структуре существенно отличались от варианта Петракова…

На мой взгляд, главной проблемой было слабое насыщение полуфлангов при обороне и, еще важнее, при переходах в оборону...

Обратите внимание, до ухода с поля Буяльского и перехода Ярмоленко в центр нападения главные угрозы нашей обороне шли именно с ее правого полуфланга. А после того, как эти зоны стали закрывать Цыганков и Малиновский – оба не слишком эффективные в защитной фазе, – уровень угрозы Казахстана стремительно возрос" (Footclub.com.ua, 02.09.21).

Аналогичную точку зрения высказал и ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский:

"Справа у нас были Караваев и Ярмоленко, которые не очень играют на оборону, а слева – Миколенко несся как танк, Соболь, Зинченко и смещающийся туда Буяльский. Четыре активных атакующих игрока. А справа – два. Казахи очень быстро поняли, что там есть проблемы" (Dynamomania.com, 02.09.21).

То есть, можно сделать вывод, что Петраков, делая ставку на быстрый гол (а лучше – два), пошел на некоторый риск, а когда уже стало четко просматриваться, где у нас тонко, среагировал не лучшим образом.

Да, с выходом Даниила Сикана тренер угадал на все сто, но другие замены вызывают вопросы. Они оживили атаку и скорости, но никак не исправили провалы сзади, чем казахи и воспользовались.

"Конечно, можно кивать на Караваева, который выдал один из худших своих матчей за последние годы. Но ведь то, что Александр проваливается, видел и тренер, однако держал его на поле…

Есть вопросы и к решению снять с игры Сидорчука, выпустив вместо него Шапаренко. С уходом Сергея у нас просто не осталось чистого разрушителя в средней линии. Понятно желание обновить среднюю линию, но зачем делать это за счет именно Сидорчука, если было видно, что и с ним нам нелегко сдерживать атаки Казахстана?..", – задался вопросом Дмитрий Литвинов (Ua.tribuna.com, 01.09.21).

Возникли вопросы и по Виталию Буяльскому. Пресса однозначно с воодушевлением отмечала тот факт, что Петраков вернул в сборную лучшего на сегодня игрока УПЛ, которого упорно игнорировал Шевченко. И динамовец по всеобщему мнению сыграл добротно. На момент замены он имел в активе три глубокие передачи в 20 метровую зону от ворот казахов (столько же было у остальных игроков команды на всех), делил первое место с Яремчуком, Ярмоленко и Караваевым по попыткам вхождения в штрафную соперников и выдал классный пас под удар Ярмоленко.

Но все же это был не такой яркий и эффективный Буяльский, каким мы привыкли видеть его в играх за "Динамо". Причиной тому СМИ называют непривычные функции, возложенные на него в этой игре: Буяльский был слишком "привязан" к левому флангу, что ограничило диапазон его действий.

Вот что по этому поводу написал блогер Михаил Смоловой:

"Буяльский не должен и не может сидеть на цепи. Это футболист, который лучше кого-либо в УПЛ ищет пространство. Ему нужно постоянно находиться в движении, искать слабые участки, где опека ненадежна, защитники теряются, передавая его и т.д." (Dynamomania.com, 02.09.21).

Другими словами, в адрес Петракова прозвучал упрек в связи с тем, что он использовал Буяльского не совсем по назначению.

Впрочем, даже те, кто достаточно жестко критиковал тренера после Казахстана, признавали: если бы не катастрофическая проблема с реализацией, вопрос о трех очках был бы снят задолго до финального свистка. А ряд СМИ, несмотря на неудачный счет, прямым текстом говорили о том, что сборная Петракова вызывает симпатии.

"Следует отметить, что футбол имени Петракова в большей степени понравился…", – писал Игорь Кровный (Bolel-ik.com.ua, 02.09.21).

"Я назвал бы эту трагедию оптимистической – столько атакующего потенциала было в игре нашей сборной... Именно это называется футболом", – поделился своим мнением Игорь Юрич (Ua-football.com, 02.09.21).

Ну и вполне закономерно, что пресса сходилась на том, что неправильно судить о новом тренере по одной игре. Поводом для более глобальных оценок должен был стать поединок Украина – Франция, который состоялся спустя три дня.

НИЧЬЯ НИЧЬЕЙ – РОЗНЬ

Перед матчем с Францией Петраков столкнулся с очередными кадровыми проблемами. К травмированным Георгию Бущану, Андрею Лунину, Анатолию Трубину и Артему Довбыку добавился Буяльский, который выбыл на три недели и теперь пропустит стартовый матч "Динамо" в Лиге чемпионов. А Зинченко выпал из обоймы по причине дисквалификации.

Это, безусловно, вызывало тревогу. И отсутствие в заявке соперников Мбаппе, Канте, Кунде и Толиссо выглядело слабой "компенсацией". Все-таки у Франции выбор игроков такой, что можно спокойно составить две сборные. Чего не скажешь об Украине.

Примерно так рассуждали СМИ накануне игры. Однако тревоги оказались напрасными. Да, Украина снова не смогла добыть победу, которая была нужна, как воздух. Но все же ничья 1:1 с чемпионами мира дорогого стоит. Особенно, если учесть добротный уровень, который продемонстрировала наша команда субботним вечером на НСК "Олимпийский".

"С точки зрения организации игры, настроя на матч это был, пожалуй, один их лучших, если не лучший официальный поединок сине-желтых в нынешнем году", – утверждаетэксперт Александр Сопко(Footboom.com, 05.09.21).

Подобное мнение озвучивается практически в каждом аналитическом материале об этом матче. Их авторы признают: Петраков не только сумел найти правильные слова для подопечных, но и принял ряд стратегически точных решений.

Во-первых, он очень удачно решил кадровые проблемы: по сравнению с игрой в Казахстане, наставник изрядно перетасовал состав, и все перестановки оказались, что называется "попаданиями в десятку".

Цыганков креативно отыграл на левом краю атаки. Кривцов добавил прочности в центре обороне, которая на этот раз не ошибалась так явно, как тремя днями раньше. Тымчик отлично проявил себя на позиции правого латераля. Но особенно ценным ходом пресса считает выход в опорной зоне Шапаренко и Степаненко.

"Это стало лучшим решением, ведь Украина ни разу не проиграла центр поля Франции за весь матч. Не было ни одного игрового отрезка, когда Франция откровенно давила Украину или загоняла наших игроков в штрафную площадку", – отмечает Петр Приходько (Xsport.ua, 05.09.21).

Второй момент, ставший залогом успеха, это – тактика. Петраков не стал шарахаться из стороны в сторону и изменять своим принципам. Он снова выбрал вариант с тремя центральными защитниками, но при этом учел ошибки предыдущего матча и внес правильные коррективы.

Как итог – появилась та целостность и баланс, которых не доставало в Казахстане, а грозная французская атака в условиях плотной опеки оказалась не такой уж и грозной, хотя свой гол все равно нашла.

"Хорошее командное и индивидуальное движение, четкое заполнение надлежащих зон в атаке и обороне, уверенные и даже смелые действия под прессингом… В этот раз реализация схемы 3-4-2-1, которую использует Петраков, была намного эффективнее. На поле вышла команда, которая действительно знает, что делать", – резюмирует корреспондент УЕФА Богдан Буга (Uefa.com, 04.09.21).

При этом все обратили внимание, что новый тренер не отвергает напрочь наработок предшественника. В субботу Украина неплохо контролировала мяч (в первом тайме вообще почти не уступили "трехцветным" – 48 процентов против 52-х). Но в то же время она стала играть в более вертикальный футбол, заметно добавив в агрессии по сравнению с последними матчами против топ-сборных и сместив атакующие акценты.

"Под руководством Петракова сборная сохранила довольно сложную организацию дистрибуции мяча, даже добавив свежие идеи – речь о выводе защитников и латералей один на один в матче с казахами. Наша национальная команда даже с французами демонстрировала шикарный уровень взаимодействия с продуманными контратаками и розыгрышами в глубине после возвращения мяча. И все это происходило в новой схеме, без главных звезд (Малиновского и Зинченко), с новым коучем… Без хорошей работы тренерского штаба достичь такого высокого уровня в нынешних условиях было бы нереально", – свидетельствует Михаил Юхименко (Football24.ua, 05.09.21).

Ну и третий ключевой фактор заключается в том, что Петраков и его ассистенты очень грамотно просчитали соперника и успели довести до команды нужную информацию. Плюс – отменный настрой на игру, в чем мы точно превзошли именитых гостей.

"В индивидуальном классе футболисты нашей команды, конечно, уступали, но вели себя так, будто это не имеет никакого значения. В их действиях была игровая дерзость, даже наглость. Это, по большому счету, и принесло результат…

Александр Петраков хорошо изучил сборную Франции и выработал план на игру, оказавшийся правильным. Его объяснил после матча Илья Забарный: "Мы разбирали игру Франции, видели, что у них на флангах есть свободные зоны. Делали акцент на контратаки через фланги, так и забили…", – читаем в материале Глеба Самойлова на сайте "Террикон" (Terrikon.com, 05.09.21).

СМИ отмечают – в основе нашей главной команды снова вышли пять представителей "Динамо". То есть, можно делать вывод, что именно столичный клуб Петраков видит базовым для сборной Украины. И, кстати, голевую атаку раскрутили как раз воспитанники "Динамо": Забарный отдал диагональ на правый фланг, Яремчук протаранил оппонента и навесил в штрафную на Цыганкова, а Шапаренко оказался первым на подборе и нанес шикарный удар под перекладину.

Быстро, четко, эффектно…Можно сказать, фирменный динамовский гол, который, как подметило одно из изданий, стал еще и приятным подарком для Григория Суркиса, как раз в этот день принимавшего поздравления с днем рождения.

Впрочем, оценивая индивидуальный вклад игроков в этом матче, пресса не скупилась на комплименты и представителям других клубов. В частности, теневым героем матча признают Андрея Пятова, который своим спокойствием вселял уверенность в партнеров и спас в эпизоде с выходом Марсьяля один на один. Cнова сильное впечатление произвел Ярмоленко.

Но, конечно, самую лестную прессу за эту игру собрал Шапаренко. И дело не только в том, что динамовец забил фантастически красивый гол. Как отмечают статистические порталы, Николай стал лидером сборной Украины по количеству точных передач (56), по заработанным фолам (4), выигранным единоборствам (шесть из девяти) и обыгрышам на дриблинге (два из двух).

Вот что пишет по этому поводу Андрей Шахов:

"Шапаренко очень сильно сыграл в середине поля, как в обороне, так и при развитии атак. А 96% точных передач разве не круто?! И в том, что Погба провел далеко не лучший матч, велика заслуга именно динамовца!" (Fraza.com, 05.09.21).

"Прямо сейчас Николай выглядит сильнее и Малиновского, и Зинченко", – вторит коллегеПетр Приходько (Xsport.ua, 05.09.21).

В целом же, пресса делает заключение, что игра нашей сборной в этом матче вселяет надежду на то, что мы все же еще поборемся за путевку на ЧМ-2022. А ее новый тренер, как подметил журналист Владимир Зуев, "сумел развеять скепсис вокруг собственной персоны".

Безусловно, никто в связи с этим не обольщается: решающие матчи впереди и там уже о ничьих речи быть не может. Но новая схема игры команды, по мнению СМИ, дает больше атакующих опций, чем классическая 4-2-3-1. И что немаловажно – Петракову в считанные дни удалось донести свои идеи до игроков. Другими словами, они сработались. И к поединкам против Финляндии, а также Боснии и Герцеговины команда подойдет уже с определенным полезным багажом и наработками.

"Заброшенный руководством УАФ в условия цейтнота Петраков, вынужденный мгновенно собирать штаб и с листа проводить два матча отбора, в грязь лицом не ударил, справился. Попадай игроки нормально в ворота Покатилова в Казахстане, справился бы вообще отлично, но иногда фарт лицом поворачивается, а иногда и пятой точкой…", – выносит свое резюме Павел Булах (Footboom.com, 05.09.21).

КОМУ ПИАР ДОРОЖЕ СБОРНОЙ

Между тем, Павел Булах – далеко не единственный, кто по ходу отчетной недели снова акцентировал внимание на непростой ситуации, в которой оказалась главная команда страны и ее новый главный тренер с подачи руководства Ассоциации футбола Украины.

"Понятно, что Петракова подставили, определив в сборную за полторы недели до сбора. УАФ провела ужасную работу с назначением нового тренера. Казалось бы, что может быть проще, чем набрать кума и спросить, когда он собирается уходить? Но для УАФ и эта задача оказалась не под силу…", – напомнил, к примеру, Роман Синчук(ua-football.com, 02.09.21).

Другими словами, автор четко проводит мысль, что стартовую неудачу Петракова в Казахстане вместе с командой должно разделять и руководство УАФ, в очередной раз проявившее дичайшую некомпетентность.

Выдержав невероятно длинную паузу с назначением нового главного тренера, в УАФ практически не оставили ему времени для подготовки к дебютному матчу. А тут же еще эта пресловутая приставка "исполняющий обязанности"… Едва ли она могла добавить Петракову авторитета и уверенности в глазах новых подопечных.

Таким образом, наши футбольные чиновники с самого начала продемонстрировали откровенное неуважение к новому главному тренеру команды. И тем самым провоцировали на подобное отношение футболистов, давая им понять, что команду принимает временщик. Это несомненный удар по психологии команды. И нанес его тот, кто призван эту команду оберегать холить и лелеять.

В эту же канву органично укладывается и тот факт, что никто из предводителей УАФ не пришел на презентацию нового тренерского штаба.

ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА ШЕВЧЕНКО

Очередное подтверждение вопиющей нечистоплотности УАФ было получено в пятницу, когда бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистенты провели брифинг, дипломатично рассказав, как на самом деле обстояла ситуация с его отставкой.

Итак, основной месседж Андрея Шевченко заключается в следующем: он и его ассистенты готовы были активировать пункт о пролонгации контракта с УАФ еще на полтора года, прибавки к зарплате не требовали.

"После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", - цитирует Шевченко сайтUa-football.com, 03.09.21).

Это заявление имело эффект разорвавшейся бомбы. История с уходом Андрея Шевченко получила совершенно новый оборот, точнее – перевернула смыслы в диаметрально противоположную сторону. Ведь что нам сообщала УАФ в начале августа?

"В червні 2020 року Виконком Української асоціації футболу запропонував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку та його тренерському штабу подовжити контракт до кінця 2022 року.

Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим подовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю..." (Uaf.ua, 02.08.21).

Таким образом, в УАФ четко дали понять: Шевченко ушел по собственной инициативе, можно сказать – бросил сборную на полпути.

Но на самом деле это оказалось совсем не так, что Шевченко и его тренерский штаб консолидировано обозначили. Объяснил тренер и причину, по которой в 2020 году контракт был подписан по системе "1+1,5":

"Я считал, что будет правильно подвести итоги после чемпионата Европы: если бы команда выступила удачно, значит, был бы смысл продолжать. И мы этого хотели" (Ua.tribuna.com, 03.09.21).

Озвученная УАФ информация о том, что Андрею Шевченко было отправлено письмо с приглашением на переговоры, которое он якобы проигнорировал, больше похожа на грубую и несуразную попытку перевести стрелки.

Об этом письме во время эфира программы "Великий футбол" еще раз заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. Правда тут же выяснилась удивительная деталь: письмо было отправлено на киевский адрес тренера обычной почтой (была даже предъявлена некая квитанция о доставке). И это, конечно же, нонсенс!

При чем тут киевский адрес, если любому украинцу известно, что Шевченко преимущественно проживает в Лондоне? Почему в эпоху высоких технологий не отправить письмо на электронную почту, как делает весь цивилизованный мир и куда по словам Андрея Николаевича и его юриста ничего от УАФ не поступало?

"Шевченко хотів залишитися, але йому не запропонували новий контракт. Як це?", – задается риторическим вопросом автор программы "Трендець" Дмитрий Поворознюк(Ua.tribuna.com, 04.09.21)

"Шевченко скликав прес-конференцію і розповів там все те, що спершу шокувало та здивувало, а потім ще раз показало, яка персона в нас керує Українською асоціацією футболу! Ох... Як довго у нас ще буде цей "цар всія футбольної України"? Скільки ще "зашкварів" потрібно для відставки?", – комментирует ситуацию Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 04.09.21).

Между тем, не верить Шевченко нет ни малейшего повода. Всем понятно: как человек, который привык дорожить своей репутацией, он не желает, чтобы ситуация интерпретировалась так, как это выкрутила УАФ. Тем более, что пострадала не только его личная репутация, но и репутация Украины в футбольном мире.

Ну и естественно, пресса задается вопросом, что же сподвигло УЕФА на то, чтобы отказаться от услуг успешной тренерской бригады. Самая популярная версия, конечно же, связана с финансовой составляющей. О ней, в частности, говорит Артем Франков:

"Как-то проскочила фраза, что штаб Шевченко дорого обходится федерации… Допускаю, что для ФФУ эта ситуация являлась болезненной" (Sport-express.ru, 04.09.21).

Как бы там ни было, а добровольный отказ от классных западных специалистов, которые впервые в истории довели команду до четвертьфинала чемпионата Европы и, кстати, значительно пополнили казну УАФ почти на 17 млн. евро, выглядит, как абсолютный управленческий провал.