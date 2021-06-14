Скандал с формой сборной Украины и старт Евро-2020: обзор спортивных СМИ

Самыми обсуждаемыми событиями минувшей недели стали первый матч сборной Украины на ЕВРО-2020 и предшествовавшая ему история с презентацией новой формы главной команды страны, которую умудрились оскандалить.

АЖИОТАЖ ПО ФОРМЕ

На своей страничке в "Фейсбук" глава УАФ А.Павелко 6-го июня опубликовал фотографии новой формы главной команды страны. Ее главным отличием от предыдущего комплекта стали контуры карты Украины на передней части футболок, естественно, с учетом аннексированного Россией Крыма и той части Донбасса, где хозяйничают сепаратисты. Кроме того, на внутренней части воротника появился слоган "Героям слава!", который органично дополнил надпись "Слава Україні!", утвержденную УАФ почти три года назад.

Видео дня

Безусловно, в Украине такой вариант формы пришелся всем по душе. Однако отдавая должное новинке, СМИ удивились тому, как она была презентована.

Помнится, в 2018-м по аналогичному поводу на НСК "Олимпийский" было проведено традиционное для таких случаев мероприятие с участием игроков национальной команды, представителей прессы и болельщиков.

В 2020-м, накануне старта сборной Украины в дивизионе А Лиги наций, сайт УАФ снова уделил этому вопросу должное внимание, выпустив довольно любопытное видео.

"Амбасадор Української асоціації футболу Артем Гагарін відкрив для вас залаштунки підготовки ігрової форми на матч Ліги націй Україна – Швейцарія та власноруч підготував форму для Олександра Зінченка. І, звичайно ж, продемонстрував, як на формі з'являється гасло-оберіг збірної "Слава Україні!", – сообщила тогда пресс-служба Ассоциации (uaf.ua, 03.09.20).

Теперь же на официальном сайте УАФ по поводу новой формы не прозвучало ни полслова. Да и тот факт, что экипировка представлена лишь за неделю до старта ЕВРО-2020, никак не занесешь в актив УАФ. К примеру, Германия и Испания провели презентацию новых комплектов амуниции еще в марте, Италия – в апреле…

Вот что, написал по этому поводу журналист Александр Сажко:

"Так бездарно, как у нас, форму не презентовал никто: всего за неделю до первого матча на Евро; без какой-либо информации где, когда и за сколько ее можно купить.

Более того, спустя более суток с поста президента УАФ на сайте ассоциации и в ее социальных сетях так и не было полноценного официального представления новой формы. Конечно, учитывая матч с Кипром, который наши парни проводили в новой экипировке, полностью уйти от темы не получилось." (Ua.tribuna.com, 07.06.21).

Такая презентация с точки зрения маркетинга выглядела, по мнению прессы, полным провалом. Впрочем, как бы там ни было, а именно ажиотаж вокруг новой формы сборной Украины стал топ-темой недели.

"Произошло это с подачи... россиян, которых возмутили патриотические лозунги на желтых, синих и белых футболках, а также контуры украинской территории – с аннексированным Россией Крымом и оккупированной частью Донбасса, – констатирует автор "Футбольного клуба" Тарас Савчук. – За поребриком к микрофонам живо подтянулись разного калибра чиновники, политики, спортсмены и журналисты (подчас первое, второе и третье – в одном лице)…" (Footclub.com.ua, 07.06.21).

Российские СМИ в последующие дни буквально разрывало от шквала негодующих спикеров, выступавших против новой формы сборной Украины.

Возникший на этой почве конфликт подробно осветили даже такие ведущие мировые медиа, как CNN, ВВС и ESPN. Показательной была также реакция посольств США и Великобритании в Украине, сотрудники которых опубликовали в сети снимки в желто-синих футболках.

Впрочем, в России не стали ограничиваться только лишь возмущенными разговорами. Как и следовало ожидать, Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с официальным письмом, обратив внимание на "использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания" (championat.com, 08.06.21).

Несмотря на, что новая форма сборной Украины, по словам Павелко была заранее согласована в УЕФА, ведомство Александра Чеферина должно было отреагировать на сложившуюся ситуацию и претензию со стороны РФС. В итоге после нескольких дней консультаций было принято, можно сказать, соломоново решение.

"УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава!". В нем нашли политический контекст, – сообщило, в частности, информационное агентство РБК-Украина. – В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты с Крымом, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия "Слава Украине!", которое было разрешено еще в 2018 году. Оно соответствует регламенту УЕФА, поскольку имеет общее и неполитическое значение. Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава!" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Это нарушает требования УЕФА касательно отсутствия на формах политических слоганов. Из-за этого организация потребовала убрать эту фразу с футболок" (Rbc.ua, 10.06.21).

Глава УАФ охарактеризовал окончательный вердикт УЕФА как "победный компромисс".

ВЫВОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ

"Украинскому болельщику напоминать контуры родной страны нет смысла. Среди нас нет тех, кто не соглашался бы с очевиднейшими тезисами "Крым – наш, украинский" и "Донбасс – тоже наш". К иностранному же болельщику, который не российский, достучаться крайне сложно, ему своей формы хватает выше крыши. В принципе, вроде как элементарные и очевидные вещи, но когда вопрос упирается в политику, логика отказывает напрочь", – делится своим мнениемАртем Франков (еженедельник "Футбол", 10.06.21)

"Это какая-то фантастическая, неправдоподобная неуклюжесть, – с негодованием вторит коллегам Роман Синчук. – У федерации футбола была простая как пять копеек задача: отправить национальную сборную на чемпионат Европы. А они что устроили?..

Наверху давно в курсе, что если громче всех объявить себя патриотом, то можно сорвать неплохой куш. Вот и УАФ подсуетилась. Не все же отбиваться от расследований вокруг искусственных полей…

Ну а то, что сборная Украины проводит финальные тренировки перед Евро, что команде нужна тишина и абсолютная концентрация, а не медиа-срач – на это, кажется, всем плевать" (Ua-football.com, 11.06.21).

СМИ, кстати, не упустили из виду и скандальную ситуацию, спровоцированную официальным плейлистом игроков сборной Украины. В нем неожиданно оказалось как-то многовато российских исполнителей сомнительной репутации. И тут, конечно же, тоже возникли вопросы к менеджерам, которые не могут решать элементарные рабочие вопросы.

"Ну какой Моргенштерн на седьмом году оккупации Крыма? Да, мы в курсе, что наши футболисты – те еще меломаны, но вы же контролирующая структура. Ну так проконтролируйте, чтобы все выглядело прилично! Не можете сами? Наберите любого музыканта, он вам за минуту сформирует нормальный плейлист", – развивает тему Роман Синчук (Ua-football.com, 11.06.21).

Что характерно, по поводу плейлиста в УАФ попытались съехать с темы: поменяли треки, после чего заявили, что первоначальный список формировал… УЕФА. Мол, мы тут ни при чем.

"Українська національна збірна здорово вляпалася із офіційним плейлистом напередодні Євро-2020. УАФ за класичною схемою спробувала зам'яти історію і перевести стрілки у бік інших…", – иронично подметили журналисты сайта Ua-football.com (09.06.21).

Прием старый, давно опробованный, и в УАФ его, действительно, применяют регулярно. Понимая, что история с формой складывается не в их пользу, в УАФ достали из шкафа "непатриотичный" "скелет Григория Суркиса", которым традиционно начал размахивать над головой.

Схема выглядела достаточно примитивно. Сначала заказную информацию опубликовал карманный Телеграм-канал "Тайны футбола" – дескать, это Григорий Суркис сделал все, чтобы надпись "Героям слава!" убрали с наших футболок, а помогал ему в этом директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти. Затем "утку" подхватили явно ангажированные блогеры. Но вот дальше что-то пошло не так.

Уважаемые и авторитетные издания воздержались от тиражирования откровенной и примитивной джинсы с очевидными признаками "темника". А если кто и уделил этой провокации внимание, то исключительно в обличающем контексте.

"Сегодня нашелся новый виновник того, что в нашей форме пока не будет слогана "Героям Слава", – сообщил, к примеру, сайт "Трибуна". – По мнению сразу нескольких топ-блогеров в "Фейсбуке", которые про футбол пишут раз в десятилетку – это Григорий Суркис.

Мы тоже удивлены. Только вот куда больше похоже это на рассылку одного темника, который был опубликован везде почти в одно и то же самое время" (Ua.tribuna.com, 11.06.21).

Всем понятно – обвинять в отсутствии патриотизма человека, который принес в Украину ЕВРО-2012 и финал Лиги чемпионов, может только полный идиот. Тут даже комментировать нечего. Но сейчас УАФ нужна была любая реакция Суркиса на абсурдные обвинения. Таким способом планировалм вынудить Григория Михайловича оправдываться из-за символики на футболке, чтобы попутно раскрутить спекулятивную тему о якобы пророссийских взглядах Суркиса и особых отношениях с РФС.

Однако фокус снова не удался. Григорий Суркис не стал публично дискутировать по поводу бредовых фейков и подогревать истерию. Он уступил место неангажированному анализу ситуации в независимых СМИ.

БЕЗ ОЧКОВ, НО С НАДЕЖНОЙ

Между тем, старт чемпионата Европы получился неоднозначным. С одной стороны – открытие долгожданного турнира, с другой – жуткая ситуация с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который во время матча с финнами рухнул на газон с сердечным приступом. Страшно даже представить, чем бы все закончилось, если бы не профессионализм медиков, оказавших футболисту своевременную помощь.

Вот что рассказал врач сборной Дании Мортен Бесен:

"Он уже ушел от нас, но мы его вернули. Когда мы подбежали, Кристиан лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Нам фантастически быстро и качественно помогли экстренные службы. После одного разряда дефибриллятора мы вернули его к жизни" (Ua.tribuna.com, 12.06.21).

Естественно, здоровье Эриксена на некоторое время затмило все мировые футбольные новости и события. К счастью, вскоре выяснилось, что состояние 29-летнего футболиста стабилизировалось и его жизни ничто не угрожает. Хотя, конечно, чемпионат для лучшего футболиста Дании закончился, да и дальнейшая карьера под большим вопросом.

А подводя итог этому чрезвычайному происшествию, важно отметить, как на ситуацию отреагировал футбольный мир. Финские и датские болельщики после того, как матч возобновился, долго скандировали фамилию футболиста – в знак поддержки. В соцсетях в адрес Эриксена прокатилась волна добрых пожеланий. Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил Кристиану гол, забитый в победном матче с Россией.

В общем, беда с Эриксеном объединила весь футбольный социум, на чем акцентировал президент УЕФА Александер Чеферин:

"Такие моменты позволяют шире посмотреть на все в жизни, и сейчас европейская футбольная семья едина, как никогда. Желаю Кристиану полного и скорейшего выздоровления и молюсь, чтобы его семье хватило сил и веры... Футбол – красивая игра, а Кристиан красиво в него играет" (Uefa.com, 13.06.21).

Что приятно, не осталась в стороне и сборная Украины: Instagram-аккаунт УАФ опубликовал фото датчанина, сопроводив его словами поддержки:

"Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксена: Кристиан, держись, мы с Тобой!" (Football.ua,12.06. 21).

Для команды Шевченко, между тем, чемпионат Европы начался на следующий день – матчем в Амстердаме против Нидерландов, считающихся фаворитом группы С.

Увы, надежды добыть позитивный результат не оправдались – наша команда уступила со счетом 2:3, оставив двойственное послевкусие. Да, мы выстояли в первом тайме, но – исключительно благодаря феноменальной игре голкипера Георгия Бущана. Да, отрезками у нас кое-что получалось и мы смогли отыграться с казалось бы безнадежных 0:2 благодаря эффектным голам еще двух динамовцев, только бывших – Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Но слишком много допущено ошибок, и слишком обидно было в итоге упустить ничью.

Оценивая игру сборной Украины, СМИ благодарят игроков за эмоции – матч-то, действительно, получился классным и неожиданным. И, по всеобщему мнению, самым ярким за первые три дня турнира.

Но нельзя не признать и то, что результат абсолютно справедлив. Об этом свидетельствуют и статистические данные на сайте УЕФА: удары по воротам – 15:8, угловые – 5:1, контроль мяча – 63 на 37 в пользу "оранжевых"…

Причин такому раскладу – достаточно.

Павел Булах на сайте "Футбум" обращает внимание на то, что украинцы не готовы поддерживать такие скорости, какие предлагают более классные команды:

"Все предельно просто – чтобы играть в таком темпе, нужно получать в клубах подобную интенсивность системно, от матча к матчу, а не изредка, по праздникам в еврокубках" (Footboom.com, 13.06.21).

Несомненно, свою роль сыграла травма Александра Зубкова, вместо которого уже на 13-й минуте Андрей Шевченко выпустил Марлоса и… допустил ошибку. Читаем снова у Павла Булаха:

"Шевченко положился на опыт и умение контроля мяча Марлосом, предпочтя его скоростной выгоде варианта с Соболем или тактическому смещению Шапаренко-Зинченко. Ошибся. Пропустили два слева, где Миколенко без должной поддержки не выдержал постоянной интенсивности, и лишь затем затеяли латать выходом Шапаренко..." (Footboom.com, 13.06.21).

О том, что не все наши игроки способны поддерживать высокую интенсивность игры и о запоздалой замене Марлоса пишет на своей страничке в "Фейсбук" и Игорь Линник. При этом он обращает внимание на то, что мы проиграли центр поля, что тоже в немалой степени предопределило исход. И тут уместно предъявить претензии лидерам команды.

"Зинченко и близко не показал себя игроком топ-клуба, в отличие от Вейналдума или Де Йонга. Малиновский тоже тушевался, но голевой стандарт исполнил идеально. В целом центр поля был проигран нашими хавбеками начисто, хотя Сидорчук старался за троих и был одним из тех, кто своими действиями удержал конструкцию команды, не дал ей развалиться", – констатирует Линник.

Вдобавок нам явно не хватало цепкости и атлетизма при игре у своих ворот.

"Все решают довольно детские ошибки обороны и Зинченко, неудачная первая замена Шевченко и проваленная дуэль Миколенко с 25-летним Дюмфрисом. Мы проиграли по ожидаемым голам (1,74 на 0,49), сыграли 20 райских минут после выхода Шапаренко вместо Марлоса. Но пока что этого откровенно мало, чтобы конкурировать даже не с топовой сборной, а с командой, которая только приближается к такому уровню", – такое резюме матчу выносят журналисты "Футбол24" (football24.ua, 13.06.21).

А обозреватель Игорь Семйон очень точно подметил, что нашим футболистам мешал мандраж, ощущавшийся на протяжении всего матча. И одной из причин этого автор называет ту самую нездоровую обстановку вокруг сборной Украины, которую создал глава УАФ:

"Команда вышла не готовой психологически. Шум, сопровождавший подготовку сборной Украины к турниру, прогнозируемо навредил коллективу. Вероятно, для вдохновения и душевного равновесия нужно расширять музыкальный список или больше предоставлять слово Андрею Павелко. Поскольку сейчас вокруг сборной много шума, который никто даже не пытался угомонить. А позитива мало – уже шестое подряд поражение на чемпионатах Европы" (Ua-football.com, 13.06.21).

В целом же, подытоживая материалы по стартовому матчу сборной Украины на ЕВРО-2020, можно говорить, что разбор по горячим следам получился достаточно жестким, но справедливым. В то же время, пресса не забывает, что мы играли против более классного соперника да еще на его поле. Причем дали ему серьезный бой, сумев крепко удивить. Так что посыпать голову пеплом никто не склонен. И СМИ абсолютно солидарны с Андреем Шевченко, который на послематчевой пресс-конференции постарался поддержать подопечных:

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить команду за реакцию на ситуацию, когда мы практически проиграли этот матч. Ребята нашли в себе силы прессинговать, мы перестроились, наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила" (Dynamo.kiev.ua, 13.06.21).

Ну и, конечно же, все ждут, что в следующем – теперь уже лобовом матче – наша команда сполна продемонстрирует свои лучшие качества.

"Сине-желтые – пока без очков, но с хорошим уроком и опытом, который, хочется верить, позволит в следующих матчах чувствовать себя увереннее и демонстрировать тот футбол, который и присущ команде Шевченко. Переломить такую игру и с таким соперником, даже с учетом третьего пропущенного мяча, – дорогого стоит. Тем более, такого давления, которое оказывали на нашу оборону голландцы, во втором и третьем турах не будет. Вот только теперь Ярмоленко и компания права на ошибку не имеют и в четверг должны брать максимум. В фокусе – Бухарест, где Украину ждет встреча с Гораном Пандевым и его Северной Македонией", – резюмировал Константин Паткевич (Footclub.com.ua, 13.06.21).

"ДИНАМО" ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Понятное, что главным ньюсмейкером недели была национальная сборная. Тем не менее, пресса немало времени уделила и внутренним футбольным делам.

В фокусе всеобщего внимания оказался первый летний трансфер "Шахтера", который купил у "Бенфики" 23-летнего бразильского полузащитника Педриньo. Несмотря на то, что в португальском клубе он особо не блистал (1 гол и 4 ассиста в 31 матче прошлого сезона), СМИ полагают, что для горняков Педриньо – реальное усиление. Все-таки, в свое время игрок привлекался в олимпийскую сборную Бразилии, да и цена за него заплачена немалая, на чем все сосредоточили внимание.

"Контракт с Педриньо подписан на 5 лет, а сумма трансфера составила 18 млн евро. Это второе самое дорогое приобретение в истории донецкого клуба после Бернарда, за которого 8 лет назад заплатили 25 млн евро", – сообщил, в частности, сайт Football24.ua (13.06.21).

Кроме того, обсуждалось в СМИ пополнение украинской Премьер-лиги, куда в новом сезоне зайдут ровенский "Верес", одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист-1925". Кстати, это событие стало поводом для познавательного аналитического материала, вышедшего на виртуальных страницах "Футбольного клуба". Его автор Игорь Линник, рассуждая о ситуации в нашем футболе, делает важный вывод:

"Клубное хозяйство Украины, если рассматривать его как единую хозяйственную отрасль, постепенно начинает восстанавливаться, при этом сбросив с себя значительную часть балласта – неэффективные и непродуктивные траты, к 2013 году достигавшие отметки в 500 миллионов долларов за сезон!" (footclub.com.ua,07.06.21).

По мнению автора значительное снижение цены входа в профессиональный футбол, сыграло однозначно позитивную роль. Футбольные клубы теперь ведут куда более рациональный образ жизни, стала востребованной подготовка своих кадров, и команд стало прирастать. Так что резюме автора звучит бесспорным: тенденция позитивная, дно пройдено, выходим на плато.

Ну а чаще всего в контексте внутриукраинских событий в СМИ, как всегда, упоминалось киевское "Динамо".

Довольно громко прозвучала новость о том, что столичный клуб оказался среди лидеров по количеству воспитанников, которые вошли в заявки национальных сборных на ЕВРО-2020.

"Киевское "Динамо", 11 воспитанников которого заявлены на ЕВРО-2020, заняло вторую позицию в данном рейтинге. Опередил наш клуб только амстердамский "Аякс", подготовивший 14 футболистов, заявленных на чемпионат Европы" (Fcdynamo.kiev.ua, 07.06.21).

Пресса очень внимательно отслеживала все передвижения главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который проводит отпуск в Бухаресте, где на время ЕВРО-2020 обосновалась наша национальная сборная.

Естественно, СМИ отмечали тот факт, что работа динамовского тренера для сборной Украины имеет большое значение. Это подтверждается и словами ее наставника Андрея Шевченко:

"Мирча Луческу однозначно помогает украинским футболистам расти" (Sector.depo.ua, 09.06.21).

В свою очередь Луческу отдал должное нашей главной команде, выразив уверенность, что она выполнит задача-минимум на это лето:

"У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы" (Dynamomania.com, 11.06.21).

Наибольший же отклик в прессе получило интервью Игоря Суркиса YouTube-каналу BurBuzz. В последнее время все, что говорит президент "Динамо", вообще, вызывает особый интерес. Это обусловлено и результатами команды, которая в минувшей сезоне оформила требл, выиграв все национальные трофеи, и тем фактом, что динамовский президент всегда откровенен в своих суждениях. И не боится неудобных вопросов.

Вот и теперь – абсолютно все СМИ ретранслировали интервью Игоря Суркиса СМИ, акцентировав внимание на трех моментах. А именно:

– реакции динамовского президента на приход в "Шахтер" тренера Роберто де Дзерби, считающегося одним из самых многообещающих итальянских специалистов;

– подготовке киевлян к новому сезону и трансферных планах клуба;

– ожиданий от сезона-2021/22.

Теперь – три цитаты Игоря Суркиса по обозначенным пунктам:

"Если горняки будут сильнее, то и мы тоже. А если будут сильнее и другие команды, чемпионат может постепенно вернуться к тому времени, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. "Динамо" играло в полуфинале, "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА" (Dynamomania.com, 10.06.21).

"Нужно посмотреть, как выступят на ЕВРО-2020 наши футболисты. Может быть, будут какие-то предложения. Сегодня у нас работает опытный главный тренер. Все, что касается трансферов будет исходить от его пожеланий и от того, как он будет видеть дальнейшее развитие "Динамо".

У нас сбор начинается 15 числа. Луческу собрал всех арендованных футболистов, всю талантливую молодежь, чтобы они сразу включились в тренировочный процесс. Они будут готовиться семь дней, после чего Луческу определится с тремя группами футболистов. Кто не подходит "Динамо" и кого надо продать, кого надо отдать в аренду и кто останется. А после ЕВРО будем принимать решения о том, какие футболисты нам нужны" (Footclub.com.ua, 10.06.21).

"Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь" (football.ua, 10.06.21).

Показательная статистика: менее чем за сутки после размещения в эфире видеоинтервью Игоря Суркиса текстовой вариант беседы в полном или частичном объеме опубликовали более 40 сайтов (вышло более 80 материалов). А само видео собрало в общей сложности без малого 60 000 просмотров и получило 220 комментариев.

Выходит, чтобы быть в тренде вовсе не обязательно выдумывать какие-то авантюры в погоне за хайпом. Нужно просто профессионально делать свое дело и любить футбол в себе, а не себя в футболе.