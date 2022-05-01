'Символ сопротивления и борьбы за жизнь': 'Шахтер' устроил акцию в поддержку 'Азовстали' во время благотворительного матча

Игроки "Шахтера" Рината Ахметова на благотворительный матч с "Хайдуком" надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственности за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе.

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"Металлургический комбинат Азовсталь подвергается постоянным бомбардировкам российских войск, в то время когда в его подвалах тысячи людей. Дети на Азовстали уже более 2 месяцев не видели солнца. У них заканчивается еда, у них мало воды, их пытаются убить. Азовсталь – это символ сопротивления. и борьбы за жизнь!", - подчеркнули в пресс-службе клуба.

Напомним, в воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" провел очередной благотворительный матч своего евротура в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками Shakhtar Global Tour for Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал хорватский "Хайдук". Встреча завершилась боевой ничьей – 3:3.