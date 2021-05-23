Сидорчук рассказал, что сделал Луческу с динамовцами после поражения сборной Украины

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук вспомнил о реакции Мирчи Луческу после трех ничьих в начале квалификации ЧМ-2022. По словам футболиста, румынский наставник вернувшимся динамовцам "всыпал по полной программе".

Капитан "бело-синих" очень сожалеет, что национальная команда потеряла очки во встречах с Финляндией и Казахстаном.

"Считаю, что по игре мы выглядели на хорошем уровне. Но в одном случае все решила досадная ошибка, а в другом – одна контратака. Помнится, по приезду в клуб нам Мирча Луческу хорошую теорию провел. Впрочем, время, чтобы исправить ситуацию, есть. Матчей еще хватает. Для нас эти мартовские осечки станут хорошим уроком перед Евро", – цитирует игрока "Команда1".

Сидорчук отказался давать какие-либо прогнозы на результат на Евро.

"Как хотим там выступить? Лучше не спрашивайте. Вообще ничего говорить не буду – из меня плохой прогнозист. Давайте на этот раз без громких слов и обещаний. Могу сказать только то, что мне очень хочется как можно дольше кайфовать в этой команде. Наш путь на Евро еще продолжается – сейчас мы серьезно готовимся к этому турниру", – отметил Сергей.

Напомним, что Украина в отборе на чемпионат мира-2022 в марте провела три игры. Наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, затем "желто-синие" не смогли обыграть Казахстан, а потом на последних минутах упустили победу над Финляндией.