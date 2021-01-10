Шведские футболисты "самым наглым способом в истории" сорвали атаку соперника. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:49, 10.01.2021

Футболисты шведского клуба АИК во время матча 30-го тура чемпионата страны в Высшей лиге кинули на поле второй мяч, чтобы сорвать атаку соперника.

Инцидент произошел на 93-й минуте встречи против "Эльфсборга". При счете 2:2 после неудачного розыгрыша углового АИКа, голкипер гостей попытался на последних секундах организовать быструю контратаку. Защитники гостей не успевали в оборону и Себастьян Ларссон выбил на поле еще один мяч.

После того, как судья никак не отреагировал на второй снаряд на газоне, его партнер второй раз выкинул второй мяч под ноги оппонентам.

Под недовольные возгласы игроков "Эльфсборга" рефери остановил встречу, наградив Ларссона "горчичником". Поединок завершился вничью 2:2.

В сети это видео собрало более полумиллиона просмотров, а в комментариях такой способ назвали "самым наглым в истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, монтсерратский футболист изобрел новый способ бить пенальти и стал героем в сети.

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