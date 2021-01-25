Штраф для Суркиса: обзор спортивных СМИ

Украинские футбольные поля покрыты снегом, а большинство ведущих клубов пребывают на тренировочных сборах в теплых краях. Соответственно и новостей, формирующих информационный фон, куда меньше, чем в горячие периоды спортивного года. И все же даже в эти дни пресса периодически рассуждает довольно активно. В основном, однако, о делах околофутбольных...

"ДИНАМО" БЬЕТ РЕКОРДЫ ДАЖЕ НА СБОРАХ

Первые спарринги лидеров отечественного чемпионата наконец-то дали журналистам пищу для более серьезных тем, чем копание в постельном белье футбольных звездочек и их подруг. Правда, соскучившись по размышлениям об игре, некоторые СМИ ударились в другую крайность: к разбору контрольных матчей они подходят с мерками поединков официальных, со всей строгостью и требовательностью.

Тот случай, когда максимализм вряд ли уместен. Достаточно не пропустить мимо ушей главные посылы из первых уст.

Вот, скажем, как прокомментировал поражение от польской "Легии" (0:2) ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмил Карас: "Этот контрольный матч мы воспринимали, как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок, в режиме двухразовых занятий. Было видно, что им не хватало свежести – это нормально. Идет рабочий процесс" (Fcdynamo.kiev.ua, 19.01.21).

С коллегой абсолютно солидарен главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, чьи подопечные свели вничью встречу с другим представителем Польши – "Лехом" (1:1).

"Результат – это то, что меньше всего нас интересует на данный момент", – цитирует наставника горняков сайт Sportarena.com (21.01.21).

По идее, победа динамовцев над чемпионом Беларуси – солигорским "Шахтером" – во втором спарринге (2:0) должна восприниматься столь же нейтрально, что и проигрыш лидеру первенства Польши, и ничья в дуэли со сборной Иордании (0:0). Хотя нельзя не отметить некоторые оригинальные штрихи в действиях команды Мирчи Луческу. Румынский специалист на сборах в ОАЭ не только активно экспериментирует с составом, но пробует и тактические новшества. Например, просмотрел разные сочетания фланговых тандемов, крайнего защитника Миколенко использовал на позиции опорного полузащитника, а в пару к Супряге в атаку выпустил 18-летнего Ваната.

"Уверен, тренеры и игроки извлекут пользу из этого матча, – высказал мнение по поводу встречи с "Легией" заместитель главреда еженедельника "Футбол" Андрей Шахов в материале для Fraza.com (18.01.21). – И нет ни малейших оснований считать иначе! Вспомните, что полгода назад "Динамо" неудачно сыграло с "Десной", но, как мы знаем, это не помешало команде пробиться в Лигу чемпионов и лидировать в чемпионате Украины. Нет сомнений, что именно игра с "Десной" дала тренерскому штабу ответы на многие вопросы, и лишний раз доказала, что в контрольных матчах при правильной постановке дела от поражений может быть огромная польза".

Впрочем, даже в условиях, когда от "Динамо" не требуются кровь из носу победы и турнирные очки, команда продолжает бить рекорды.

"344 тысячи просмотров – именно столько собрала 18 января прямая трансляция поединка против польской "Легии" на сборе в ОАЭ, – сообщил официальный сайт столичного клуба (Fcdynamo.kiev.ua, 19.01.21). – Это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования Youtube-канала "Динамо Киев".

В течение первой недели сбора количество подписчиков канала выросло на пять тысяч, а в общей сложности оперативные материалы по подготовке команды, которые ежедневно готовит клубная телегруппа "Динамо-ТВ", за тот же срок набрали более 800 тысяч просмотров!

"СУПОВОЙ НАБОР" ДЛЯ СБОРНОЙ

Предсезонка двух наших полпредов в Лиге Европы и базовых клубов сборной страны набирает обороты. Для самой же национальной команды планы подготовки к финальному турниру чемпионата Европы пока только верстаются. В частности, стали известны три спарринг-партнера "сине-желтых": 23 мая подопечные Шевченко сыграют с Бахрейном, 3 июня – с Северной Ирландией, а 7 июня – с Кипром.

"Суповым набором" иронично окрестил этот триумвират автор сайта Sportanalytic.com Игорь Цвик, удивившись выбору руководителей УАФ/ФФУ.

"Як підбиралися ці "гранди" світового футболу? Хто за це відповідальний? – ставит журналист риторические вопросы. – Чомусь є таке відчуття, що підібрали просто перших, котрі погодилися на матч з Україною і особливо цим не "заморочувалися". Єдина вимога полягала в тому, щоб вони приїхали сюди і провели три матчі у нашій країні. Цього вдалося досягнути, а далі – не важливо. Принаймні, такою, мабуть, була логіка нашої асоціації" (Sportanalytic.com, 21.01.21).

Как правило, в последних товарищеских встречах перед солидными турнирами участники стремятся смоделировать предстоящие поединки, выискивая оппонентов, схожих по стилю с теми, которых изначально определил жребий. В этом плане, по мнению И.Цвика, Северная Ирландия действительно напоминает Македонию: столь же крепкая, упорная команда, делающая ставку на физическую подготовку и розыгрыш стандартных положений.

"Але дві інші команди? Аналог Нідерландів – це Бахрейн чи Кіпр? Який узагалі сенс грати проти команди з Азії перед чемпіонатом Європи? Цей "товарняк" просто для того, щоб був? Чи може нам багато дасть гра проти Кіпру, котрий повністю провалив Лігу націй, програвши Азербайджану, Люксембургу і Чорногорії? – продолжает допытываться автор. – Поки виглядає так, що УАФ активно показує бурхливу діяльність, але при цьому не докладає яких-небудь суттєвих зусиль, щоб справді допомогти збірній" (Sportanalytic.com, 21.01.21).

А вот, например, Йожеф Сабо считает вполне закономерным тот факт, что сборной Украины придется довольствоваться сомнительными по эффективности спаррингами.

"Признаться, я не удивлен, что наша сборная будет играть с довольно посредственными соперниками, ведь по своему опыту знаю, что договориться о спаррингах в преддверии проведения чемпионата Европы с командами хорошего класса практически невозможно. Все они расписывают игры на год вперед", – цитирует эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3" сайт Dynamo.kiev.ua (21.01.21).

Какой именно личный опыт имеет в виду Сабо, любопытно было бы узнать: в бытность Йожефа Йожефовича наставником сборной Украины она ни разу в финалы крупных турниров не пробивалась. То ли прославленного в прошлом 80-летнего футболиста подводит память, то ли он чересчур уповает на собственный авторитет.

Несмотря на это, Сабо уверен: "Данные соперники позволят тренерскому штабу Андрея Шевченко провести более-менее качественный анализ. В первую очередь эти матчи нужны, чтобы просмотреть кандидатов, определиться с основным составом и опробовать разные игровые схемы" (Dynamo.kiev.ua, 21.01.21).

Как оно будет на самом деле, поглядим ближе к лету. Пока, собственно, до конца не ясны все подробности Евро-2020/2021, ибо мир по-прежнему борется с главным препятствием на пути к футбольному празднику – коронавирусом. Организаторам и участникам Евро, как и разного рода экспертам, остается быть предельно осторожными в высказываниях, а журналистам – искать конкретику в весьма общих фразах футбольных персон.

Одним из спикеров на заданную тему на отчетной неделе выступил главный тренер украинской сборной. В рамках программы "Головна команда: різдвяні підсумки" Шевченко подвел итоги минувшего года и поведал о целях, которые стоят перед его командой на грядущем турнире.

"На нас чекає дуже важкий та насичений рік, – приводит слова Андрея Николаевича официальный сайт УАФ/ФФУ. – Сподіваюся, ми всі впораємося з коронавірусом... Гадаю, ближче до літа питання щодо проведення Євро-2020 зникнуть із порядку денного... На турнірі завдання-мінімум для нас – вихід із групи. У нас є хороший молодий склад... Я з оптимізмом дивлюся вперед. Ми сформували графік нашої роботи. Навіть якщо будуть якісь зміни, я в цьому не бачу проблем. Для нас найголовніше – здоров’я гравців... Якщо будемо добре підготовлені, гравці перебуватимуть у формі й обійдуться без травм, то все нам буде до снаги" (Uaf.ua, 20.01.21).

ОПТИМИЗМ – ЕДИНСТВЕННЫЙ АРГУМЕНТ?

Относительно минувшего 2020-го Шевченко также высказался.

"Для мене й для команди це був позитивний рік, – поделился тренер своей оценкой (Uaf.ua, 20.01.21). – Він дав нам дуже багато оптимістичних відповідей щодо нашої гри. Я залишився задоволеним нашим виступом у дуже важкій групі Ліги націй, діями молодих футболістів, яким ми довірили місце у складі, і вони виправдали наші надії".

Понятно, что о печальном финише кампании "сине-желтых" в Лиге наций из его уст не прозвучало ни слова. Хотя техническое поражение от сборной Швейцарии отбросило украинцев на последнее место в группе, перечеркнув все достигнутое ранее, в том числе и поистине героическую победу над Испанией.

Та обидная история получила продолжение. В понедельник, 18 января, стала известна дата рассмотрения в спортивном суде Лозанны апелляции украинской стороны по поводу несостоявшегося поединка. Слушания в CAS пройдут 16 февраля.

Обнародование "часа Х" не осталось незамеченным в отечественных СМИ. Мнения разделились: кто-то априори ставит на перспективах иска УАФ/ФФУ жирный крест, а кто-то питает надежду – ссылаясь на недавний прецедент в итальянской Серии А.

"Конечно же, хочется, чтобы решение было принято в нашу пользу. Это глобальный вопрос для юристов, – считает телекомментатор Виктор Вацко. – Надеюсь, что история матча "Ювентус" – "Наполи", который изначально не состоялся из-за запрета неаполитанских властей на выезд, станет прецедентом. Считаю, что правда за нами, ведь наша сборная была готова играть и имела необходимое количество игроков и вратарей" (1927.kiev.ua, 18.01.21).

Неаполитанскому клубу поначалу засчитали техническое поражение, да еще и сняли дополнительное очко, поскольку "Наполи" не прибыл на матч в Турин. Но затем это решение отменили, очко вернули и предписали провести встречу в любой резервный день футбольного календаря.

Можно ли этот случай экстраполировать на ситуацию с поединком Швейцария – Украина?

"Лікар швейцарського кантону не заборонив проведення матчу у принципі, – выступает оппонентом Игорь Цвик. – Він не дозволив виходити на поле тим гравцям, які були у контакті з інфікованими футболістами збірної України. Тобто теоретично УАФ могла підвезти у Швейцарію інших футболістів і таки провести матч. Ви ж пам'ятаєте ці відмазки на кшталт "за один день ми б не встигли", "це була б вже не збірна України" і так далі. Тобто УАФ давали можливість врятувати цю гру, хай навіть і таким, не дуже справедливим зі спортивної точки зору, способом. Асоціація гордо відмовилася, тож тепер ми всі пожинаємо плоди такого рішення. І має статися якесь неймовірне диво, щоб матч проти Швейцарії таки постановили провести" (Sportanalytic.com, 19.01.21).

Тем не менее, глава УАФ/ФФУ Андрей Павелко источает оптимизм по поводу предстоящего разбирательства в Лозанне.

"Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие, – приводит цитату чиновника Ua.tribuna.com (19.01.21). – Не только прецедент "Ювентуса" и "Наполи", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная".

Помнится, с похожими спичами выступали и накануне заседания Апелляционного комитета УЕФА, где решение о техническом поражении сборной Украины было окончательно утверждено.

"Мы допускали, но абсолютно не рассчитывали на такой результат, – признался тогда по горячим следам генеральный секретарь УАФ/ФФУ Юрий Записоцкий. – Мы исходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильной" (Sport.ua, 30.11.20).

Записоцкий вместе с первым вице-президентом федерации Олегом Протасовым представляли УАФ/ФФУ на том заседании. Увы, их "достаточно сильные" аргументы не возымели никакого влияния на членов дисциплинарных органов. Не потому ли позиция украинской стороны, признанной виновной, до сих пор так и не обнародована, не доведена до футбольной общественности (кстати, как и резолютивная часть вердикта Апелляционного комитета УЕФА)? Сегодня мы снова слышим знакомые обещания, но уже в отношении апелляции в CAS.

УЩЕРБНЫЙ ИМИДЖ

Пока продолжается расследование резонансных коррупционных дел вокруг производства искусственной травы, пока остаются без ответа вопросы о судьбе средств, выделенных украинской федерации УЕФА на борьбу с последствиями коронавируса, в УАФ изыскивают все новые и новые изощренные способы "отъема денег у населения".

По мнению чиновников УАФ/ФФУ, один из самых действенных инструментов для пополнения прохудившейся казны – это дисциплинарные взыскания, которые сопровождаются денежными штрафами.

"Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення застосувати до президента ФК "Динамо" (Київ) Суркіса І.М. санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 000 гривень та попередити його про можливість застосування тяжчого покарання у випадку повторення порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ", – сообщил в пятницу официальный сайт федерации (Uaf.ua, 22.01.21).

Киевский клуб оперативно отреагировал на очередную циничную попытку УАФ/ФФУ заставить окружающих жить по ее законам, указав в своем открытом заявлении: "Динамо" считает недопустимым ограничение свободы слова.

"Рішення було винесене у справі щодо висловлювань Ігоря Суркіса під час інтерв‘ю, оприлюдненого у серпні 2020 року, зокрема щодо його оціночних суджень з приводу особи першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка та його ролі в призначенні арбітрів на матчі чемпіонату України, – говорится в документе. – Футбольний клуб "Динамо" не погоджується з таким рішенням, вважає його безпідставним та необґрунтованим. Враховуючи той факт, що в усьому демократичному та цивілізованому світі є неприпустимим обмеження свободи слова та притягнення осіб до відповідальності за оціночні судження, найближчими днями ФК "Динамо" звернеться до КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальною частиною" (Fcdynamo.kiev.ua, 23.01.21).

Подготовку "бело-синими" аргументов для подачи иска в Апелляционный комитет УАФ хочется сопроводить несколькими ремарками.

Из высказываний игроков, тренеров и менеджеров отечественных клубов только за последние несколько месяцев вырисовывается довольно гнетущая картина уровня судейства украинских турниров и его коррупционная составляющая.

"Как обезьяне дать в руки автомат, так же и нашим арбитрам дать ВАР. Это беспредел! – жаловался после одного из матчей полузащитник "Зари" Владлен Юрченко. – У меня такое чувство, что судьи ищут в каждой игре, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться... Не могут у нас работать с ВАР. ВАР должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже" (Ua.tribuna.com, 16.12.20).

"У нас украли победу. Предвзятое судейство в матче было видно невооруженным глазом. Это какой-то судейский произвол! – комментировал поединок своей команды президент "Ингульца" Александр Поворознюк. – Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка. Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может, именно поэтому к нашему клубу такое отношение?" (Ua.tribuna.com, 5.12.20).

"Создалось впечатление, что арбитр, раздавая налево и направо предупреждения обеим командам, был заинтересован, чтобы их было побольше", – это уже реакция наставника ФК "Львов" Виталия Шумского (Meta-ratings.com.ua, 6.12.20).

"40 человек приезжают на матч, пройдя недельный цикл подготовки. Для нас очки – это и премиальные. В итоге люди остаются без денег. Один человек отбирает деньги у сорока! – рассыпался в обвинениях главный тренер "Миная" Василий Кобин. – У нас в Украине самый сильный арбитр – женщина. Женская бригада арбитров – самая сильная в Украине. Пусть мужики думают, мне было бы стыдно" (Sport.segodnya.ua, 10.11.20).

"Страдает дело и впору задать вопрос: сколько можно нас делать идиотами? – возмущался другой представитель закарпатского клуба, спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец. – Из-за судейских шалостей "Минай" потерял, как минимум, два очка, ну не может быть двух точек зрения на одно правило... Если так будет продолжаться, то придется просить, чтобы поединки обслуживали роботы, еще один вариант – использование футболистами чипов для определения офсайда или точного места нарушения правил. Однако если серьезно, то необходимо срочно наводить порядок в судейском корпусе. Ведь претензии имеются не только у "Миная", но и других команд. Из-за судейских ошибок искажается самое главное: спортивный принцип" (Meta-ratings.com.ua, 08.11.20).

"Что сделал с нами арбитр – судейский бандитизм, судейский произвол. Других слов не подобрать", – отозвался однажды на неквалифицированную работу рефери президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий (Dynamomania.com, 20.07.20).

"У такі справи повинен втручатися особисто президент УАФ Андрій Павелко, тому що без впливу президента Української Асоціації футболу порядку не буде, – персонифицировал проблему президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун (Gornyak-sport.net, 15.10.20). – Якщо він не захоче навести порядок у суддівському комітеті, то так воно буде продовжуватися, а якщо УАФ не буде залишатися осторонь таких проблем, то арбітри одразу навчаться діяти згідно правил та будуть неупередженими. Дуже часто куратор арбітрів Лучіано Лучі каже, що ми наговорюємо на арбітрів, що не має корупції, так, може її й немає, але дуже часто є симпатії арбітрів до деяких команд. Все залежить від волі Української Асоціації футболу, щоб арбітри були неупередженими".

А генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением о работе системы ВАР в Украинской Премьер-лиге.

"Однозначно плюс. Мы не можем жить отдельно от технологий. Они развиваются во всем мире, футбол – не исключение. Другое дело – нужно уметь пользоваться ВАР, чтобы не быть как обезьяна с гранатой". (Ua-football.com, 04.01.21)

"К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры. Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?" – написал в одном из постов в Фейсбуке первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин (Ua-football.com, 5.10.20).

Подобных высказываний – десятки, ими пестрят СМИ практически после каждого тура чемпионата и первенств страны, после каждого этапа национального Кубка. Несколько клубов обращались в Комитет арбитров УАФ с официальными письмами по поводу безобразного судейства, ставшего порочной системой.

Звучат и глобальные оценки.

"Шокировал уровень того, как тут все проходит, – поделился наблюдениями после возвращения в Украину из Германии наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник. – Начиная от судейского корпуса, который закрыт за такими дверями, что туда нельзя даже достучаться. Я не хочу туда стучаться, но хотя бы видеть, что они стараются, развиваются, учатся на ошибках. У нас говорить судьи не хотят, потому что они не видят смысла. Ведут себя по отношению к футболистам, вызывая их отношения к ним. Такой уже балаган, это уже не футбол, а сводятся счеты" (Dynamomania.com, 30.07.20).

"Арбитров на матчи назначает не Лучано Лучи. Итальянец заходит к вице-президенту УАФ Вадиму Костюченко, а там ему говорят, каких судей ставить", – если уже вице-президент УАФ, почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий отважился на такое признание, можно представить всю глубину проблемы (Ua.tribuna.com, 24.07.20).

"В Украине футбол разваливается, и не в последнюю очередь из-за судейства", – констатировал Собуцкий (Football.ua, 23.07.20).