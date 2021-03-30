Шевченко рассказал о самом сложном моменте на посту тренера сборной Украины

Михаил Морозов Футбол 11:51, 30.03.2021 Обновлено: 12:15, 30.03.2021

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что самым сложным моментом на этом посту для него стало поражение от Хорватии (0:2) в решающем матче отбора на ЧМ-2018 в октябре 2017 года.

В интервью журналисту Игорю Цыганыку наставник нашей национальной команды рассказал, что тогда еще не успел поставить своим подопечным ту игру, которую хотел бы видеть в их исполнении.

"Для меня самый сложный момент – поражение от Хорватии в Киеве. Ты строишь что-то и видишь, что мы близки к этому, но еще не готовы, ты понимаешь, что встречаешь команду, которая находится на пике. Да, мы проиграли по игре, но мы были очень близки к тому, чтобы их обыграть. Нам не хватило года, может полутора лет", – поделился воспоминаниями Шевченко.

Напомним, что Украина лишилась шансов на выход на ЧМ-2018 в России после домашнего поражения от хорватов, которые заняли второе место в нашей отборочной группе, прошли Грецию в стыковых матчах, а затем стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале турнира Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте отбора на ЧМ-2022 наша сборная дважды сыграла вничью. Сначала подопечные Шевченко встречались с действующими чемпионами мира, а затем на последних минутах упустили победу над Финляндией.

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