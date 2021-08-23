Шевченко признался, что может возглавить сборную другой страны

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не исключил, что может возглавить национальную команду другой страны. 44-летний специалист признался, что готов рассмотреть подобные предложение.

Об этом сам Шевченко заявил в интервью программе "Великий футбол". По словам экс-наставника "желто-синих", сейчас он хочет уделить время стажировкам в других командах.

"Мне будет интересно поучаствовать в каком-то амбициозном проекте. Всегда интересно работать с командой у которой есть амбиции. Это может быть и клуб, и сборная. Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас есть время. Уделю его поездкам по другим клубам, возможности пообщаться с другими тренерами. Наверное, я и мой штаб повысим внимание в этом направлении. Надо будет посмотреть варианты, которые касаются клубов и других сборных", – сказал Шевченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко отработал пять лет со сборной Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа он объявил об окончании контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Как удалось узнать OBOZREVATEL, он и руководство УАФ не сумели договориться о финансовых условиях нового соглашения.

После этого главным кандидатом на пост стал бывший тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, однако он не сумел договориться о расторжении контракту с "Аль-Айном". В итоге исполняющим обязанности тренера сборной был назначен Александр Петраков.