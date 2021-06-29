Шевченко и Малиновский сказали, что нужно Украине для победы над Швецией на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и один из лидеров команды Руслан Малиновский сделали акцент на важности эффективного контроля мяча в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Матч начнется 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

Полузащитник итальянской "Аталанты" отметил, что ему и его партнерам нужно быстро принимать решения на поле, поскольку наши соперники агрессивно играют в отборе и постоянно оказывают давление на оппонентов.

"У них хорошая команда, если брать в общем. В середине поля они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля, который в "Сампдории" играет. Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансы отбирать мяч и выходить в контратаки", – заявил Малиновский в эфире программы "Футбол News".

Видео дня

Наставник сборной Украины также сказал о важности успешного ведения единоборств против шведов, которые любят навязывать борьбу.

"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому очень важно, как мы будем контролировать мяч, подборы, силовую борьбу, которая будет происходить. Чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", – отметил Шевченко.

Отметим, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка нашей команды против скандинавской сборной.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали футболиста, который может стать героем противостояния Украины и Швеции.