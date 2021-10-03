От "Шахтера" перед матчем с "Динамо" потребовали "убраться из Киева". Фотофакт

Ультрас "Динамо" перед матчем киевского клуба с донецким "Шахтером" вывесили на НСК "Олимпийский" оскорбительный баннер в адрес "оранжево-черных". Плакат с надписью "Геть з Києва, іржаві!" появился над брендовым магазином дончан.

"Shakhtar Store", в котором продается вся атрибутика вице-чемпионов Украины, расположен рядом с официальным фан-шопом "Динамо".

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Отметим, что это не первая акция активных фанатов киевской команды. 15 июля баннеры донецкого "Шахтера", развешенные на Украинском доме, где проходила презентация новой формы "горняков", были повреждены неизвестными. В плакаты бросили белую и синюю краску.

До этого в Киеве злоумышленники вырезали эмблему "Шахтера" с баннером, которые был размещены на Надднепрянском шоссе и в центре столицы. Растяжки были посвящены презентации экипировки.