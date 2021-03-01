'Шахтер' в большинстве проиграл 'Заре': спортивные итоги 28 февраля

Донецкий "Шахтер" сенсационно на последней минуте матча проиграл "Заре", а брат Тайсона Фьюри Томми добыл эффектную победу нокаутом.

Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Львов" и увеличило отрыв от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Динамо" разгромно победило в УПЛ, увеличив отрыв от "Шахтера"

Брат Тайсона Фьюри добыл победу брутальным нокаутом. Видео

"Шахтер" в большинстве на последней секунде проиграл "Заре" в УПЛ

Чемпион WBC и WBA Канело Альварес защитил титулы техническим нокаутом. Видео

То, что произошло – это трагедия для "Шахтера", – Сабо

Украинец Малиновский забил роскошный гол в Италии

В Англии забит "самый невероятный гол в истории". Видео