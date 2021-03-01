"Шахтер" в большинстве проиграл "Заре": спортивные итоги 28 февраля
Донецкий "Шахтер" сенсационно на последней минуте матча проиграл "Заре", а брат Тайсона Фьюри Томми добыл эффектную победу нокаутом.
Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Львов" и увеличило отрыв от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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