"Шахтер" – "Рома": видео голов Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл ответную игру 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась на киевском НСК "Олимпийский" без зрителей.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Рома.

Счет был открыт на 49-й минуте. Майораль подобрал отскок во вратарской и головой отправил мяч в сетку.

Это "разбудило" горняков, и спустя 12 минут Жуниор Мораес смог сравнять счет. Тете навесил в штрафную — Алан Патрик сбросил головой вдоль ворот, а бразильский украинец занес мяч в ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия 1:2

0:1 – 48 Майораль,

1:1 – 59 Мораес.

1:2 – 72 Майораль.

Шахтер – Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Соломон, Мораес.

Рома – Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро, Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль.

Предупреждения: Рожер (25), Маркос Антонио (38), Алан Патрик (55), Карсдорп (57).

Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра в Риме завершилась со счетом 3:0, при этом во втором тайме "Шахтер" пропустил два гола за 4 минуты.