'Шахтер' проиграл 0:5 в матче с двумя удалениями. Видео

Донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение на сборах в Нидерландах. Товарищеский матч против АЕКа завершился со счетом 0:5.

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Чемпион Греции имел тотальное превосходство и забил первый гол уже на 11-й минуте. Леви Гарсия получил пас в центре штрафной и спокойно расстрелял Твардовского.

На 15-й минуте "Шахтер" оказался в большинстве, после того как Нордин Амрабат получил вторую желтую карточку, при этом он был наказан за разговоры.

На 23-й арбитр уровнял составы. Даниил Удод получил первый "горчичник" за грубый подкат на половине поля соперника, а через пять минут проиграл единоборство и повторил это же в центре поля.

До перерыва "Шахтер" пропустил еще раз. На второй тайм тренеры вновь выпустили полные составы, но это не помогло "горнякам". Украинской команде забили еще трижды.

АЕК – "Шахтер" - 5:0

Старт "Шахтера": Твардовский, Кастилло, Бондарь, Зубков, Гочолеишвили, Келси, Топалов, Матвиенко, Удод, Глущенко, Корниенко.

Запасные: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюнник

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал нидерландец Патрик ван Леувен. 54-летний специалист подписал соглашение с "горняками" сроком на два года.

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