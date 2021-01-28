"Шахтер" отказался отпускать футболиста сборной Украины бесплатно в "Аталанту" – СМИ

Итальянские СМИ подтверждают информацию, что донецкий "Шахтер" не будет ждать окончания контракта с полузащитником Виктором Коваленко, а отдаст его в "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Оно закроется в понедельник, 1 февраля.

Как сообщает TMW, "горняки" уже достигли принципиального согласия с представителями итальянского клуба и надеются получить компенсацию за 24-летнего игрока сборной Украины. О размере этой компенсации ведутся переговоры.

Если Коваленко не уйдет из "Шахтера" до окончания своего 5-летнего контракта (летом 2021-го) он станет свободным агентом, и сможет перейти в новую команду бесплатно.

Напомним, что Виктор является воспитанником "горняков", дебютировав команду из Донецка в октябре 2014 года. За все время провел за первую команду в УПЛ 130 матчей, в которых забил 23 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Коваленко в 4,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Коваленко мог перейти в "Рому", но отказался в пользу "Аталанты".

Также с Коваленко связывались представители португальской "Бенфики", однако сторонам не удалось договориться.