"Шахтер" и "Динамо" получили соперников в 1/8 Лиге Европы: спортивные итоги 26 февраля

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы, а Беленюк рассказал, как его пытались обмануть с избиением спортсменами офицеров СБУ в метро Киева.

Кроме того, промоутер Усика раскрыл факторы, которые могут заставить Владимира Кличко вернуться в бокс.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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