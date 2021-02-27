"Шахтер" и "Динамо" получили соперников в 1/8 Лиге Европы: спортивные итоги 26 февраля
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы, а Беленюк рассказал, как его пытались обмануть с избиением спортсменами офицеров СБУ в метро Киева.
Кроме того, промоутер Усика раскрыл факторы, которые могут заставить Владимира Кличко вернуться в бокс.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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