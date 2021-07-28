Сестру Криштиану Роналду, называвшую пандемию обманом, госпитализировали с осложнениями от COVID-19

Сестра форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Катия Авейру была госпитализирована из-за осложнений после COVID-19. В октябре прошлого года она назвала коронавирус самым большим обманом, который когда-либо встречался в ее жизни.

Авейру на своей странице в Instagram призналась, что очень не хотела создавать подобный пост, но ей это пришлось сделать "из-за уважения к тем людям, которые интересуются ее жизнью".

"Черт побери, с 17 июля я сижу дома на самоизоляции. Все было хорошо, у меня не было симптомов, но к сожалению, с прошлой пятницы , 23 мне стало хуже. Я стала единственной в доме, кто заболел. У меня пневмония в результате проклятого вируса. Меня положили в больницу", – написала Авейру.

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44-летняя португалка призналась, что если здоровье позволит, она постараюсь описывать в Instagram все, что происходит со ней в больнице.

"Я похудела, что уже является плюсом от всей этой ситуации. Витамины, позитивный настрой, воля к жизни и иммунная система помогут мне выздороветь", – написала Катия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября прошлого года Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь у лидера сборной Португалии прошла бессимптомно.