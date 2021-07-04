Сборная Украины в последний раз поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
270
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу после матча с Англией в последний раз на Евро-2020 подошла к своим болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Национальная команда вместе со своим главным тренером постарались стать максимально близко к трибуне с фанатами.

Футболисты сборной Украины поблагодарили фанатов

Футболисты аплодировали вместе со своими поклонниками. Мощное видео, которое появилось в Twitter Zorya Londonsk, собрало в интернете множество просмотров и восторженных отзывов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.

Джордан Хендерсон сделал счет 4:0.

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.

Кейн забил дважды в ворота Бущана.

Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.

Сборная Украины в последний раз поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020. Видео

Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.

Сергей Ребров
Евро-2020Сборная Украины по футболу