Сборная Украины по футболу вошла в топ-10 по двум показателям в отборе на ЧМ-2022

Михаил Морозов Футбол 15:32, 9.04.2021

Сборная Украины по футболу вошла в десятку лучших по точности передач и количеству ударов по воротам соперников по итогам стартовых матчей отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает издание Zbirna.com, подопечные Андрея Шевченко отдали 649 пасов (90% точности) в поединках с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1) и заняли четвертое место вслед за Германией (91%), Испанией (92%) и Англией (92%).

Сборная Украины заняла 4-е место по точности передач
Zbirna.com

Наши соотечественники нанесли 48 ударов, 16 из которых пришлись в створ ворот соперников (33%). По этому показателю сборная Украины заняла седьмую позицию, пропустив вперед не только самые сильные команды Европы, но и Норвегию (49) и Черногорию (58).

Сборная Украины заняла седьмую позицию по количеству ударов
Zbirna.com

Напомним, что после трех туров в активе подопечных Шевченко 3 очка и второе место в таблице отборочной группы. Спортивные аналитики изменили котировки на выход нашей сборной на Мундиаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд после стартовых матчей отбора на ЧМ-2022.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Террорист "ЛНР" переехал на Херсонщину и устроился работать в МВД: СБУ поймала "оборотня"

Зеленский показал фото из Авдеевки на Донбассе

Байден, жги! Москву плющит и выворачивает

Порошенко: требуем до июля обеспечить поставки 3-4 млн доз вакцины

Пентагон предупредил о возможности отправки кораблей в Черное море из-за России