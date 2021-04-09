Сборная Украины по футболу вошла в топ-10 по двум показателям в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу вошла в десятку лучших по точности передач и количеству ударов по воротам соперников по итогам стартовых матчей отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает издание Zbirna.com, подопечные Андрея Шевченко отдали 649 пасов (90% точности) в поединках с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1) и заняли четвертое место вслед за Германией (91%), Испанией (92%) и Англией (92%).

Наши соотечественники нанесли 48 ударов, 16 из которых пришлись в створ ворот соперников (33%). По этому показателю сборная Украины заняла седьмую позицию, пропустив вперед не только самые сильные команды Европы, но и Норвегию (49) и Черногорию (58).

Напомним, что после трех туров в активе подопечных Шевченко 3 очка и второе место в таблице отборочной группы. Спортивные аналитики изменили котировки на выход нашей сборной на Мундиаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд после стартовых матчей отбора на ЧМ-2022.