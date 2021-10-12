Сборная Украины по футболу устроила цирк в матче отбора Евро-2023 U-21. Видео

Молодежная сборная Украины по футболу нелепо упустила возможность забить второй гол в матче 4-го тура отбора на чемпионат Европы-2023 против Фарерских остров. В конце первого тайма при счете 1:0 наши соотечественники получили право на пенальти.

К точке подошел Георгий Судаков, но решил забить этот мяч по-пижонски. В стиле Месси и Суареса хавбек "Шахтер" попытался разыграть удар с партнером по донецкому клубу. Судаков легко покатил круглого Артему Бондаренко, но тот добежать до него не успел.

Видео дня

Мяч улетел в аут, а встреча так и завершилась с минимальным преимуществом. Единственный гол на 24-й минуте в свои ворота забил Эдмундссон.

В послематчевом интервью Бондаренко признался, что это была импровизация и отказался говорить, что сказал им в перерыве на эту ситуацию главный тренер Руслан Ротань.

В комментариях болельщики обрушили на футболистов волну гнева, обвинив их в ненужном позерстве и припомнив поражение от Франции в прошлом туре со счетом 0:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, этот трюк летом удалось исполнить футболистам юношеской команды "Металлиста-1925".

Напомним, что впервые подобный розыгрыш организовали в феврале 2016 года Месси и Суарес. Тогда "Барселона", необычным образом забила в матче испанской Ла Лиги против "Сельты" (6:1).