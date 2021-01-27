Сборная Украины по футболу проведет еще один матч в 2021 году: названы соперник и дата

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что наша национальная сборная проведет контрольный поединок против Болгарии 11 ноября 2021 года.

На своей странице в Facebook он написал, что этот матч будет сыгран перед заключительным туром отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре, в котором Украина 16 ноября встретится с Боснией и Герцеговиной. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко проведут как минимум 15 поединков в 2021 году.

Павелко также отметил, что в УАФ продолжают переговоры о проведении контрольных матчей и с другими сборными.

Напомним, что Украина начнет 2021 год с трех поединков отбора на ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана в марте. В рамках подготовки к Евро-2020 наша команда встретится с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром, а затем сыграет и на самом турнире.

Осенью подопечные Шевченко продолжат борьбу за путевку на Мундиаль, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Все матчи отбора на ЧМ запланированы на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павелко оценил шансы Украины на отмену технического поражения за матч со Швейцарией в Лиге наций.