Сабо о Селезневе: сперва пьют, а потом хотят играть до 36 лет

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо, комментируя отчисление из "Колоса" нападающего Евгения Селезнева, заявил, что 35-летний футболист подал плохой пример более молодым одноклубникам.

Экс-наставник сборной Украины заявил, что знает главного тренера Колоса Руслана Костышина и тот любит дисциплину.

"Получается, еще вчера играл, а сегодня уже уволили. Я, когда был футболистом, не пил, и сейчас не пью. И когда стал тренером, не пил. Почему это делают футболисты в разгар карьеры, не знаю. Получается, сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет. Но так уже не получится, время ушло", – отметил Сабо в интервью Meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандального отчисления появилась информация о том, что Евгений уже не в первый раз был замечен в подобном инциденте. Позже сам нападающий объяснил, почему покинул расположение клуба из Ковалевки.

"Колос" также выступил с официальным заявлением, прокомментировав эту скандальную ситуацию.