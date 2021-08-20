Россия опозорила футбол на Евро-2020, – экс-игрок сборной Италии

Экс-футболист сборной Италии Даниэле Адани жестко прошелся по российской команде, которая выступила на чемпионате Европы 2020 года. Бывший игрок "Фиорентины" и "Интера" отметил, что подопечные Черчесова произвели на него самое гнетущее впечатление среди всех участников турнира.

Об этом сам Адани заявил в эфире BoboTv, информирует TuttoMercatoWeb. По его словам, единственным футболистом, который соответствовал уровню Евро, был полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

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"Россия опозорила футбол на Евро-2020, Миранчук стал исключением. В "Аталанте" его учат работать. Я смотрел матчи сборной России только потому, что в ее составе был Миранчук. Почему "Аталанта" стала командой уровня Лиги чемпионов? Потому что работа приносит плоды", – отметил Адани.

Отметим, что Даниэле провел пять матчей за сборную Италии в период с 2000-й по 2004-й год.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Данией, Финляндией и Бельгией. В решающем матче команда Черчесова проиграла датчанам 1:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам выступлений на Евро-2020, сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА. Из-за досрочного вылета с ЧЕ был уволен со своего поста главный тренер Станислав Черчесов. Его место занял легендарный Валерий Карпин.