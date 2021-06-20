Россия – Дания: букмекеры назвали фаворита и дали прогноз на матч Евро-2020

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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4,0 т.
Букмекеры считают, что Россия не добьется успеха в матче с Данией

Сборная Дании является фаворитом матча третьего тура Евро-2020 против России. Букмекеры William Hill уверены, что они смогут поразить ворота команды Станислава Черчесова.

Так, на победу Дании ставки принимают с коэффициентом всего 1.67, тогда как вероятность успеха России оценивают в 5.00.

Вероятность ничейного результата оценили показателем 4.00. На то, что Дания забьет россиянам, дают коэффициент 1.17, а на то, что не забьют – 4.50.

Букмекеры верят в победу Дании.
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Дания считается фаворитом матча с Россией.

Отметим, в России тоже не сильно верят в то, что их сборная сможет хотя бы сыграть вничью против Дании.

В успех сборной РФ букмекеры не верят

Российские футболисты в Санкт-Петербурге разгромно проиграли бельгийцам, а потом едва ли сумели победить Финляндию. Болельщики раскритиковали игру своей сборной на Евро-2020.

Болельщики недовольны игрой сборной РФ

Как писал OBOZREVATEL, букмекеры также дали прогноз на матч Украины и Австрии, в котором решится, кто выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

Группы Евро-200.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Евро-2020сборная России по футболусборная Дании по футболу