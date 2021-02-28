Российский боец UFC дважды отправлял соперника в нокдаун и проиграл. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин проиграл американцу Дастину Джакоби на турнире UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

36-летний уроженец Тамбова во время боя дважды отправил Джакоби в нокдаун, но все равно уступил судейским решением. Все три рефери отдали победу американцу в каждом из раундов.

Для Гришина это стало вторым поражением в UFC в трех поединках. 32-летний Джакоби добыл вторую победу подряд в UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанных единоборств (MMA) Батраз Агнаев сверхбыстрым нокаутом победил соотечественника Алексея Сидоренко.

Бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA)-117 завершился досрочно.