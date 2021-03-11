'Рома' – 'Шахтер': онлайн видео голов Лиги Европы

В эти минуты донецкий "Шахтер" играет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Подопечные Луиша Каштру на легендарном Олимпийском стадионе в столице Италии сражаются с римской "Ромой".

Счет был открыт на 23-й минуте после удара Пеллегрини. Провал в защите "Шахтера" привел к тому, что римляне быстро разыграли комбинацию, и вывели своего капитана один на один с Трубиным. 24-летний хавбек спокойно переиграл украинского голкипера и отправил мяч в ворота.

"Рома" Италия – "Шахтер" Украина 1:0

Гол: 1:0 – 23 Пеллегрини.

Рома – Лопес, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Спинаццола, Мхитарян (Майораль, 35), Диавара, Пеллегрини, Вильяр, Педро, Кристанте.

Шахтер – Трубин, Витао, Додо, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Тайсон, Майкон, Тете, Марлос, Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой матч в ЛЕ провело и киевское "Динамо". Футболисты Мирчи Луческу пропустили два гола от центральных защитников испанского "Вильярреала".