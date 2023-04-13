Родившегося в Украине футболиста арестовали в Греции за попытку изнасилования несовершеннолетней туристки

Голкипер Борис Кляйман, имеющий гражданство Израиля и выступающего за греческий "Волос", арестован в Афинах за попытку изнасилования 17-летней бельгийской туристки. При задержании у Кляймана нашли также полтора грамма героина.

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32-летний футболист родился в Виннице, но свою профессиональную карьеру начал в клубе из израильской Кфар-Савы.

Инцидент случился 11 апреля. Группа подростков из Бельгии находилась в Греции в рамках школьной туристической поездки. В одном из баров молодые люди пересеклись с Кляйманом, который с одноклубником решил отдохнуть в столице. Между сторонами произошел конфликт из-за того, что футболист якобы начал приставать к молодой бельгийке.

Как сообщает греческое издание N12, спортсмен отрицает все обвинения. Он утверждает, что девушка первая начала с ним заигрывать, провоцируя на активные действия.

В четверг состоялось первое судебное заседание, в результате которого Кляймана выпустили под залог в 20000 евро. На него был также надет электронный браслет. Ему запрещено покидать Грецию.

Вратарь на суде заявил, что девушка сама последовала за ним в туалет и хотела потрогать его, а затем попыталась сесть на него сверху, но он смог отбиться. "Я ее не трогал, проверьте камеры", — пояснил задержанный.

Одноклубник Кляймана встал на его защиту: "Эта девушка... он не собирался иметь с ней дело. Он сказал ей, что женат и у него трое детей, но она была пьяна и кричала. Один из ее друзей вытащил нож. Мы не искали неприятностей. Борис ее не тронул, она первой схватила его за руку".

Результаты ДНК-теста, который футболист сдал добровольно, чтобы доказать свою невиновность, будут известны через две недели.

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