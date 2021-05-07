Революция в итальянском футболе спровоцировала громкий скандал

Представители низших лиг чемпионата Италии по футболу – серий С и D – со следующего сезона не смогут принимать участие в розыгрыша Кубка Италии. Количество участников, таким образом, сократилось с 78 до 40.

Такое скандальное решение было принято руководством высшего дивизиона первенства страны, сообщает Calcio e Finanza. Идея заключается в том, чтобы увеличить количество серьезных матчей и сделать турнир привлекательным для телевидения.

Новый розыгрыш Кубка стартует 15 августа нынешнего года, причем в первом же круге сыграют 12 представителей Серии А (а не в ноябре, как это было раньше).

Эта реформа вызвал бурное обсуждение футбольной общественности и возмущение представителей низших дивизионов. В частности, они напомнили, что совсем недавно итальянская Федерация футбола жестко выступила против создания Суперлиги, осудив "Милан", "Ювентус" и "Интер", а сейчас защищает права больших клубов.

"Это не просто пощечина на фоне реакции на проект Суперлиги, это уводит Кубок Италии от эталона кубковых турниров – Кубка Англии. В других странах любительские команды не только играют против больших клубов, но и принимают их на своих собственных аренах", – отметил глава Серии D Космо Сибилия.

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