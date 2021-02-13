Чемпионат Украины – это не только борьба за призовые места и за право остаться в Премьер-лиге. Всегда в центре внимания поклонников футбола и спор бомбардиров. И сейчас он вызывает интерес. Кто из футболистов – иранец Захедитабар Шахаб, перешедший из "Олимпика" в "Зарю", динамовец Виктор Цыганков, Анатолий Нуриев из "Миная" – станет самым результативным игроком 30-го чемпионата страны?

Напомним вам фамилии восьми игроков, которые в минувших сезонах возглавляли список самых результативных. Правда, необходимо учесть, что в чемпионатах страны в разные годы принимало участие разное количество команд.

Генрих Мхитарян ("Шахтер") – 25 мячей (2013/2014)

Сергей Ребров ("Динамо") – 22 (1998/1999)

Максим Шацких ("Динамо") – 22 (2003/2004)

Алекс Тейшейра ("Шахтер") – 22 (2016/2017)

Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье) – 21 (1995/1996)

Олег Матвеев ("Шахтер") – 21 (1997/1998)

Андрей Воробей ("Шахтер") – 21 (2001/2002)

Факундо Феррейра ("Шахтер") – 21 (2018/2019)

В чемпионате Украины-2019/2020, в котором участвовали 12 клубов, приз лучшего бомбардира достался второй год подряд игроку "Шахтера" Жуниору Мораесу, забившему 20 мячей.

Пожелаем лидерам нынешнего спора бомбардиров почаще портить настроение вратарям соперников. Ведь как когда-то сказал известный тренер Виктор Александрович Маслов: "Гол – это маленькое чудо".

Загулял голеадор

Перед началом 30-го чемпионата Украины игрок "Колоса" Евгений Селезнев, вернувшись из Турции в родные пенаты, в интервью журналистам обещал замахнуться на рекорд динамовцев Максима Шацких и Сергея Реброва, которые, выступая в чемпионатах Украины, забили в ворота соперников по 123 мяча.

В первом круге чемпионата "претендент" на обновление рекорда забил в ворота соперников "Колоса" пять мячей (все – с пенальти). На этом "наполеоновские" мечты Селезнева захлебнулись в стакане (возможно, не одном) водки, которую он влил в себя в разгар тренировочного сбора своей команды в Турции перед очередной контрольной игрой. Больше выходить на поле в форме "Колоса" грозный голеадор не будет, поскольку отчислен из команды. Да и будет ли вообще? Вопрос, конечно, интересный. Добавим, что на счету Селезнева сейчас 116 забитых мячей в чемпионатах Украины.

Примечательно, что "Колос" никак не прокомментировал отчисление футболиста, ограничившись лишь информационным сообщение на сайте, а вот Селезнев попытался "отбелить" свое имя, рассказав в эфире Youtube-каналу "Бомбардир", что у него в тот день болел ахилл, но он рвался сыграть в товарищеском матче с брестским "Рухом" – а в итоге зашел один из руководителей клуба и сказал, чтобы он уезжал домой. При этом Евгений не отрицал, что встречался с экс-партнером по сборной Украины Андреем Ворониным и они "культурно посидели", но якобы это произошло не в день игры, а за пару дней до этого, когда у команды был выходной, – и алкоголя там не было. В общем, история наверняка получит свое продолжение…

Заключительный матч стал "золотым"

Матчи, на которые поддержать любимое "Динамо", собиралось по 100 тысяч зрителей, "бело-синие" провели не один десяток. Об одном из них поговорим сейчас.

Состоялся он в прохладную погоду, 7 декабря 1986 года, и собрал на Республиканском стадионе полные трибуны. Согласно календарю чемпионата страны, эта игра в Киеве была запланирована на май. Но она была перенесена по причине участия "Динамо" 2-го мая в финальном матче Кубка Кубков в Лионе, в котором динамовцы убедительно победили (3:0) мадридский "Атлетико" и во второй раз стали обладателями трофея.

Интрига матча была в том, что перед заключительным матчем чемпионата киевляне на одно очко отставали от москвичей. Нужна была только победа. И хозяева поля ее добились – 2:1. Оба мяча "бело-синие" забили в первом тайме (Рац на 15-й и Беланов с пенальти на 36-й минутах), у соперника после перерыва отличился Колыванов.

Трудно представить, что творилось на трибунах после финального свистка. Вот в каком составе провела тот "золотой" матч наша команда: Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко (Евсеев, 87), Беланов, Заваров, Евтушенко, Блохин (Михайличенко, 85).

В итоговой таблице киевское "Динамо" набрало 39 очков, опередив своих московских одноклубников на один балл и на два – московский "Спартак".

Не только медали чемпионов

В сезоне-1986 "Динамо" во второй раз выиграло Кубок сезона. Игорь Беланов стал обладателем "Золотого мяча". Александр Заваров был назван лучшим футболистом чемпионата страны. Олег Блохин в седьмой раз стал чемпионом СССР, повторив достижение Владимира Мунтяна. Это был предпоследний сезон Блохина в "Динамо" перед отъездом за границу. Валерий Лобановский выиграл со своими подопечными седьмой титул чемпиона за 13 лет работы с одной командой – это стало лучшим тренерским достижением в советском футболе. Напомню, Валерий Васильевич в общей сложности восемь раз приводил "Динамо" к чемпионству.

А еще в октябре в Кубке чемпионов киевляне выбили из турнира "Селтик", сыграв вничью в Глазго – 1:1 и обыграв соперника в Киеве – 3:1.

"Щас спою"

Эта песня много лет звучала на матчах "Динамо", и была очень популярной. Она и сейчас звучит – правда, очень редко. Автор слов – Анатолий Матвийчук, музыка – Вадима Лашука. Сейчас, друзья, она вновь звучит для вас.

"Стадион, как вулкан, раскален докрасна

И терпения чаша испита до дна.

Но взорвутся трибуны и выйдете вы –

Гладиаторы поля, герои молвы.

И начнется великая драма, а в ней

Никогда не предскажешь, кто будет сильней.

И скрывая волнение, главный стратег

Вместе с нами отчаянно верит в успех"

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