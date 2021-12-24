Ребров рассказал о готовности возглавить сборную Украины по футболу

Украинский тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров признался, что действительно получал предложение от Национальной ассоциации футбола возглавить сборную. Случилось это после ухода из команды в августе 2021 года Андрея Шевченко.

В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" 47-летний уроженец Горловки рассказал, что не стал тренером "сине-желтым" из-за того, что его не захотели отпускать из ОАЭ.

"Да, на меня выходили из сборной Украины. Я сказал, что у меня есть контракт, но я готов работать со сборной. Только нужно было решить вопрос с клубом. Если бы переговоры закончились успешно, я бы с удовольствием работал со сборной.

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Я – патриот своей страны, и был бы рад работать с командой в любое время", – поделился ситуацией Сергей, чей контракт в "Аль-Айне" рассчитан до конца весны 2022 года.

Также он сообщил, почему не высказывал свою позицию публично.

"Я не давал никаких интервью и никого не подсиживал, я уважаю работу каждого тренера. Не представляю, как сложно Петракову работать в сборной: какая это ответственность и давление всей страны.

Кто-то говорит, что нужно работать в сборной в 50, 60, 70 лет. Но тебя не приглашают туда каждый год или месяц. Если будет такая возможность, конечно, я рассмотрю ее. Сейчас я получаю удовольствие от своей работы", – поведал специалист.

Интересно, что 24 декабря Реброва признали лучшим тренером месяца в местном чемпионате – четвертый раз подряд!

للشهر الرابع على التوالي 💪🏻



سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/zPu3DtPZ6v — نادي العين (@alainfcae) December 24, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, Ребров посочувствовал Шевченко по поводу его работы в "Дженоа".

Тем временем Вернидуб продлил контракт в Молдове на длительный срок.