Ребров исключил трех футболистов из состава сборной Украины перед матчем с Северной Македонией

Стала известна заявка сборной Украины по футболу на матч против Северной Македонии. Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров исключил из состава Дениса Попова ("Динамо") и Назария Русина ("Сандерленд", Англия).

Попов и Русин принимали участие в тренировке накануне.

Прогнозируемо не оказалось в списке и Сергея Кривцова. Македонии. Партнер легендарного Лионеля Месси по американскому "Интеру" из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выпал из обоймы.

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Полностью состав на поединок выглядит следующим образом:

Напомним, что встреча 7-го тура квалификации на чемпионат Европы по футболу между Украиной и Северной Македонией состоится в субботу, 14 октября. Номинально домашний матч наша команда проведет на крупнейшем стадионе Чехии "Epet Арена". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Перед этой встречей подопечные Реброва с двумя победами, двумя поражениями и одной ничьей занимают третью строчку в группе С.

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