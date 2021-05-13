Пятов объяснил успехи украинских футболистов за границей, упомянув дедовщину
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что украинские футболисты быстрее взрослеют, когда начинают выступать за зарубежные клубы. По его словам, за границей игрокам дают меньше шансов проявить себя.
В прямом эфире на своей странице в Instagram он также отметил, что у нынешней молодежи изменился менталитет. Вратарь "горняков" объяснил, что представители нового поколения ведут себя по-хорошему наглее.
"Наши молодые футболисты за рубежом быстрее становятся взрослее – учат язык, понимают европейскую жизнь. Там не сюсюкаются, как у нас с молодыми – там или даешь результат и в тебя верят, или нет – тогда спасибо, до свидания. Малиновский ("Аталанта" – Ред.), Зинченко смогли это перебороть, особенно Саня – "Уфа", "Манчестер Сити", аренда, а потом сказал: "Все, я готов здесь закрепиться". Плюс сейчас другой менталитет у молодежи – они ничего не боятся, целеустремленные. Раньше была дедовщина в хорошем смысле – мы уважали старших; сейчас молодежь наглее, нам, наверное, не хватало этого. Поэтому в наше время не давали шанса – все были забитые, кто выдерживал натиск, тот и выбивался. А сейчас свобода – кто хочет, тот и берет", – цитирует слова Пятова издание Tribuna.
Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Шахтера" объявил, что вскоре завершит карьеру в сборной Украины, и высказался о своем будущем в клубе.