ПСЖ официально назначил нового тренера

Финалист Лиги чемпионов Маурисио Почеттино стал новым главным тренером ПСЖ после увольнения немца Томаса Тухеля.

На официальной странице парижского клуба в Twitter появилось короткое видео в честь назначения аргентинского специалиста на этот пост. В ролике вспомнили один из голов Почеттино-футболиста в составе французской команды, а затем показали пару фрагментов времен его работы в "Тоттенхэме". Детали сделки пока не сообщаются.

ПСЖ назначил Почеттино новым главным тренером Twitter ПСЖ

Маурисио выступал за парижан с января 2001 года по июль 2003 года, принял участие в 95 матчах и отличился 6 голами. Свою тренерскую карьеру аргентинец начал в "Эспаньоле", затем работал с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом" в английской Премьер-лиге.

Главным успехом в карьере Почеттино стал выход в финал ЛЧ 2018/19, в котором лондонцы проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2. 19 ноября 2019 года он был уволен с поста тренера команды, а на его место был назначен Жозе Моуриньо. С тех пор Маурисио находился без работы.

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