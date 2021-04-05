Провальный старт Украины в отборе ЧМ-2022: обзор спортивных СМИ

Игра сборной Украины в матчах с Финляндией и Казахстаном, подытоживших мартовский отрезок квалификации ЧМ-2022, ожидаемо стала топ-темой минувшей недели в наших футбольных СМИ.

ФИНСКАЯ ОСЕЧКА...

Тон футбольной неделе в украинских СМИ задал обширный и разносторонний анализ ничьей сборной Украины в воскресном матче квалификации чемпионата мира против своего прямого конкурента – Финляндии (1:1).

Если говорить об эмоциональной составляющей комментариев журналистов и экспертов, то лейтмотивом послематчевой реакции можно назвать разочарование из-за упущенной на последних минутах победы.

Разумеется, остроты этому чувству разочарования придал предыдущий результат команды Андрея Шевченко – ничья с таким же счетом 1:1 на выезде с чемпионом мира Францией, за которую сине-желтым пресса выдала заслуженную порцию комплиментов. И вот теперь такой холодный душ...

"После таких матчей всегда остается очень неприятный осадок. Ведь явным преимуществом в игре владели украинцы, создали достаточно моментов, постоянно держали в напряжении оборону Финляндии. Но несколько глупых ошибок перечеркнули все старания... В старании нашей сборной отказать нельзя, но итоговая ничья – крайне отрицательный результат, особенно на фоне ничьи с чемпионами мира", – отметил обозреватель Андрей Алфимов (Ua-football.com, 28.03.21).

Разбирая причины этой неудачи сборной Украины, СМИ преимущественно фокусировались на нескольких главных факторах.

Во-первых, ожидаемо досталось Виталию Миколенко, ошибка которого в концовке игры привела к пенальти в ворота сине-желтых и прямой красной карточке для самого игрока.

"Катастрофа на рівному місці. Жахлива помилка Миколенка топить збірну України у матчі з Фінляндією. Одна жахлива дія позбавляє збірну України перемоги у надважливому матчі", – написал портал "Футболхаб" (Footballhub.com.ua, 28.03.21).

"Он хотел сохранить мяч и, не исключено, отдать его вратарю. А нужно было просто выбить в аут. Все будут говорить после поединка, что Миколенко молодой, мол, бывает… Но в сборной не может быть молодых – это не оправдание. Конечно, будет и критика в адрес Миколенко, от нее он никуда не денется. Это ведь была пижонская ошибка. Виталий уже достаточно поиграл на высоком уровне и не имел права так действовать", – подчеркнул бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт (Footboom.com, 29.03.21).

В то же время при более глубоком анализе эксперты, не отрицая индивидуальную ошибку Миколенко, отмечают, что ей, во-первых, предшествовала серия неудачных действий других игроков, а во-вторых, указывают, что до этого эпизода защитник, несомненно, был одним из лучших в составе нашей команды.

"Так, по факту Миколенко привіз пенальті та вилучення. Але його відверто шкода. Адже фулбек "Динамо" провів насправді дуже добротний матч. Самовіддано в обороні. При цьому, граючи глибше, Віталій загострював з флангу як мінімум не менше за Соболя. Створював таку бажану і таку вистраждану перевагу на лівому краю...

Забарний і Матвієнко відчували проблеми навіть зі своїми безпосередніми обов'язками, що вже казати про атаку – ми могли дочекатися від них прикрих обрізок, але не загострень. А ось Миколенко серед центрбеків був абсолютно найкращим. До того фатального моменту. Лідер за кількістю і точністю передач (85 точних, 94%) більше заслужив створити гол біля чужих, а не своїх воріт", – отметил журналист Тарас Котив (Football24.ua, 28.03.21).

"Ребята вдруг остановились, дав сопернику слишком много свободы, открытых зон и проиграв всю борьбу. Грубейшая ошибка Миколенко – прямое следствие этой коллективной остановки! Концовку игры провалил не только он – вся команда", – написал известный футбольный аналитик Игорь Линник на своей странице в Facebook (Dynamo.kiev.ua, 28.03.21).

Вместе с этим, и сам тренер сборной Андрей Шевченко, и партнеры Миколенко по команде поддержали молодого защитника, не став сваливать вину за командную неудачу на него одного.

"Миколенко? В футболе со всеми случаются ошибки. Мы его поддержали. Виталий ошибся, но его ошибка стала следствием других ошибок", – заявил Шевченко (Dynamomania.com, 29.03.21).

"Ошибки – часть футбола. А когда речь идет о таких молодых ребятах, как Забарный и Миколенко, – тем более. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так что, уверен все у ребят будет нормально. Тем более, думаю, все видели, какую им поддержку оказала футбольная общественность и даже знаменитости", – сказал полузащитник сборной и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук (Dynamo.kiev.ua, 30.03.21).

Насчет поддержки всей футбольной семьи Сидорчук не преувеличил – помня, насколько важный вклад в успехи сборной в последние годы внес Миколенко, многие члены футбольной семьи посчитали своим долгом поддержать парня.

Среди них, естественно, был и президент "Динамо" Игорь Суркис, который, как известно, всегда старается поддержать игроков своего клуба в трудные моменты, связанные с выступлениями в сборной. Об этом, в частности, в эфире авторской программы "Цыганик LIVE" на YouTube рассказал популярный телеведущий Игорь Цыганик.

"То, что произошло в матче против Финляндии – несчастье. Но это несчастье должно мотивировать двигаться дальше. Я очень сильно поддерживаю Виталия Миколенко, написал ему СМС. Уверен, у него впереди хорошее будущее... Знаю, что и президент "Динамо" с ним общался и точно также выразил ему свою поддержку, и все футболисты сборной", – рассказал он (Dynamo.kiev.ua, 30.03.21).

Говоря о прочих причинах неудачи сборной Украины, многие СМИ и эксперты отмечали так называемый "синдром второго матча". Уже давно замечено, что сине-желтые обычно хуже проводят вторую игру в "спарке" – из-за усталости или по каким-либо иным причинам.

"Возможно, не успели полностью восстановиться после сложнейшего противостояния во Франции, возможно, недооценили финнов, а может просто наша команда одного класса с середняком европейского футбола... Скорее всего, просто не успела команда восстановиться после матча во Франции, а второго полноценного состава мы не имеем", – подчеркнул журналист Андрей Алфимов (Ua-football.com, 28.03.21).

"Ключевое – Украина снова продемонстрировала, что ей сложно играть два матча на хорошем уровне. В который уже раз футболисты сборной заваливают второй поединок в спарке. А Шевченко не зря до игры говорил о том, что в графике через два дня на третий сложнее всего приходится футболистам из УПЛ", – написал обозреватель Олег Барков (Ua.tribuna.com, 29.03.21).

Упомянутый выше Игорь Линник также отметил, что в игре сборной остро не хватало скоростных действий в фазе владения мячом.

"Что еще бросилось в глаза – это слишком медленный розыгрыш мяча, да еще с ощутимым браком, а также неготовность наших крайков индивидуально обыгрывать соперников. А ведь при такой тактической расстановке это один из важнейших компонентов вскрытия обороны. Финны неплохо накрывали наших лидеров Зинченко и Малиновского, а другие брать на себя инициативу не решались. И тем не менее команда смогла забить трудовой гол, выискала свою голевую атаку", – подчеркнул он (Dynamo.kiev.ua, 28.03.21).

О том же аспекте, а также о факторе возможной недооценки соперников высказался эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко – в своей привычной вызывающей и не слишком корректной манере.

"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать", – заявил он (Footballua.tv, 29.03.21).

Впрочем, больше всего дискуссий вызвал другой вопрос – была ли оправданной в этом матче тактическая схема с тремя центральными защитниками. Многие комментаторы увидели главную причину неудовлетворительного результата сборной именно в этом аспекте.

"Украина провалила концовку, но потеря очков – результат перехода на новую модель игры... План Шевченко вчера не сработал так, как того хотел тренер. Возможно, этот матч поможет команде в освоении новой модели игры с прицелом на Евро, но вчера Украина потеряла два важных очка в отборе на ЧМ-2022.

Позиционные атаки – не то, что нам удается в матчах с соперниками, которые умеют закрываться. Мы не создали достаточно остроты у ворот финнов и слишком многое позволяли им в концовке матча", – написал Олег Барков (Ua.tribuna.com, 29.03.21).

"Со стороны сложилось впечатление, что не все игроки четко разумели свой маневр. Отсюда – попытки первой передачей найти партнера в насыщенной центральной зоне, не задействуя фланги, отсюда странные порой перемещения Зубкова, который постоянно искал свое место в этой конструкции, пассивность Караваева до перерыва, не находящего свободную зону для подключения при перестроении сборной впереди в линию из трех нападающих, центральным из которых ситуативно "поднимался" Малиновский, а Зубков и Яремчук сдвигались во фланги.

Отдельные элементы тактического рисунка просматривались, но сразу возникал вопрос, почему тогда прочие игроки не действуют в соответствии с логикой этих ситуативных перестроений... Сегодняшняя схема с двумя форвардами-вингерами и "полуцентрфорвардом" Малиновским не работала так, как выглядела. Почему – это уже вопрос тренерского штаба. То ли переоценили потенциал игроков в реализации тактической задачи, то ли не донесли должным образом", – отметил главный редактор портала "Футбум" Павел Булах (Footboom.com, 28.03.21).

"Для меня это сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее. Миколенко намного лучше смотрится на левой бровке, он здорово сыграл против Франции и я бы его вообще не трогал, он очень сильный. Конечно, Миколенко более эффективен, чем Соболь. Центральный защитник – не его позиция, вот и результат.

Тренер дал четкие установки: чтобы широко играл Соболь, а Миколенко чтобы подключался к атакам, когда была возможность, чтобы удержать трех защитников. Мне казалось, нужно играть в 4 защитника и не выдумывать", – заявил эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели (Footballua.tv, 29.03.21).

С другой стороны в СМИ похвалили тренерский штаб сборной за тактическую смелость и непредсказуемость.

"Радует, что сборная раз за разом демонстрирует тактическую гибкость, а не зацикливается на одной лишь схеме. Украина может в ярком стиле разбить сербов, качественно контратаковать в игре с испанцами и компактно оборонятся против исполнителей уровня Мбаппе и Гризманна. Было предчувствие, что и в матче против финнов на нас будут ожидать сюрпризы.

Прогнозы сбылись – Шевченко удивил выбором исполнителей. До стартового свистка даже не было понятно, по какой схеме будет играть наша сборная. То ли 5-3-2 с Зубковым в нападении, то ли 4-3-3 с Соболем на фланге атаки... В общем и целом, проглядывались интересные решения, за которыми с нетерпением хотелось понаблюдать", – отметил сайт "Профутбол" (Profootball.ua, 28.03.21).

Правда, ниже этот же ресурс констатировал, что в целом тактика все равно работала не идеально, а внести коррективы тренерский штаб нашей команды не посчитал нужным.

"Несмотря на то, что нашей сборной не хватало мобильности и креатива, тренерский штаб не решился что-то менять в структуре игры, ну или же просто выпускать Шапаренко. Возможно, это и стало одним из факторов "беззубости" коллектива на чужой половине поля. Если в первом тайме мы штурмовали вратаря финнов, то после перерыва "желто-синие" ни разу не потревожили защитников соперника", – добавил портал (Profootball.ua, 28.03.21).

Между тем, Игорь Линник предположил, что Шевченко выбрал такую тактическую схему не столько с прицелом на Финляндию, сколько с целью отработать ее на предстоящий летом главный турнир года.

"Что касается тактической схемы сборной, уже очевидно, что штаб Шевченко наигрывает ее на финальный турнир чемпионата Европы. В этом плане у тренеров есть определенный резон, хотя и заметно, что далеко не все в рамках такой модели командой отработано.

Возможно, будь в распоряжении Шевченко сыгранные клубные блоки игроков, освоение новой тактики протекало бы быстрее. Например, во Франции оборонительные блоки "Динамо" и "Шахтера" себя оправдали. А вот с финнами нашей команде не хватило в том числе сыгранности", – написал он (Dynamo.kiev.ua, 28.03.21).

Аналогичной точки зрения придерживает Олег Барков.

"Вполне вероятно, что вчера была примерка Шевченко к Евро – именно по этой схеме с тремя центрбеками "сине-желтые" будут играть через два месяца на континентальном турнире. Против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии мы будем действовать по этой модели. Вчера Андрей Николаевич остался доволен тем, как действовали его футболисты 85 минут матча. По крайней мере, заявил об этом публично", – отметил журналист (Ua.tribuna.com, 29.03.21).

Как бы то ни было, СМИ и вся футбольная общественность осталась разочарована потерей "запланированных" очков в родных стенах и требовала от сборной исправиться уже через несколько дней – в киевском матче против Казахстана.

"Через два дні ще один матч відбору – тепер проти Казахстану. Якраз шанс всім попрацювати над помилками і показати, що саме нічия з фінами, а не французами – це випадковість", – подчеркнула журналистка Ирина Козюпа (Ua.tribuna.com, 28.03.21).

"Тренерский штаб Андрея Шевченко и вся наша команда получили жестокий урок, но сумеют ли сделать хоть какие-то выводы? Жуткий результат и откровенно слабая игра не только обнулили значимость парижского поединка, но и предлагают нам переоценить в отборочном турнире всю интригу, все отношения, всю мотивацию действий и решений", – резюмировал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков ("Футбол", 29.03.21).

...И КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОВАЛ

Хотя перед матчем с Казахстаном игроки и тренер сборной для приличия отзывались с уважением о сопернике и уверяли, что не ждут легкой прогулки, положа руку на сердце, никто всерьез не ожидал особых проблем для сине-желтых от команды, занимающей 122-е место в рейтинге ФИФА.

Показательный пример предматчевых высказываний в украинских СМИ – прогноз авторитетного журналиста и комментатора Роберто Моралеса.

"Проблемы с этим соперником могут возникнуть разве что в выездном матче, ведь тогда есть существенная разница часовых поясов и игра на искусственном и очень специфическом газоне. Дома же мы должны на банальной разнице в классе добывать нужный результат", – заявил он (Dynamo.kiev.ua, 30.03.21).

Неудивительно, что итоговые 1:1 – третья ничья с этим счетом кряду – стали настоящим шоком для всех украинских болельщиков и экспертов.

"В теории сборная Украины должна была закрывать этот матч еще в первые 45 минут, и мотивировать парней Шевченко должна была обидная осечка с финнами тремя днями ранее. На деле же сложилось впечатление, будто украинская команда играет тренировочный матч, раскатывая в первом тайме более слабого оппонента.

Такое ощущение, что 45 минут тотального доминирования успокоили хозяев и заставили поверить в то, что их преимуществу, хоть и небольшому, ничего не угрожает. Не реализовал один эпизод – не беда, будет следующий. Но сборная Украины упустила момент, когда уверенность в своих силах переросла в самоуверенность.

Когда игра еще не закончена, а в воздухе уже ощущается вкус победы, происходит нарушение концентрации, что впоследствии приводит к системному сбою. Халатное отношение к контратаке гостей без намека на прессинг и позиционную дисциплину вынесло хозяевам приговор – потерю уверенности и, как следствие, минус два очка в копилку", – сокрушался впоследствии сайт "Спортарена" (Sportarena.com, 01.04.21).

"С горечью признаю, что ничья во Франции стала пирровой. Фактически против Финляндии наши футболисты наступили на те же грабли, на которые французы напоролись в игре с Украиной. Мы показали сверхзакрытую игру, эдакий вариант катеначчо с четырьмя ударами по воротам и без единого в створ.

Потом против нас нашим же оружием (конечно, громко называть катеначчо нашим оружием, тем не менее, именно Украина в нашей группе его первой использовала) справились Финляндия и Казахстан. Я считаю, что с финнами команда Шевченко не наиграла на победу, а с Казахстаном развалилась после пропущенного мяча", – написал обозреватель Андрей Шахов (Fraza.com, 01.04.21).

"Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению. Мы полностью переигрывали казахов: 70% владения мячом, 15 ударов в створ... Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды.

После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча", – отметил экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко (Sport.ua, 01.04.21).

Действительно, в СМИ неоднократно отмечалось, что с таким игровым преимуществом и количеством созданных голевых моментов и не выиграть – это просто нонсенс!

"Когда футболист не реализовывает явный голевой момент, пропадает всякий смысл обсуждать огрехи тактической схемы или игровой модели, выбранной на матч... Сборная Украины создала острых ситуаций для взятия ворот Стаса Покатилова на несколько игр вместе взятых. Но просто непозволительно плохо распорядилась этими моментами, которых было в изобилии в первом тайме, и которые реже, но все же с достаточной периодичностью возникали у ворот казахов уже при ничейном счете", – подчеркнул сайт "Спортарена" (Sportarena.com, 01.04.21).

О невероятном расточительстве игроков сборной Украины, которые были просто обязаны уже до перерыва снимать все вопросы о победителе матча, тоже было сказано немало.

"Сразу после финального свистка меня переполнило громадное разочарование, естественно, из-за итогового результата. Обидно, что голевых моментов у сборной Украины хватило бы на несколько матчей, но забит был только один гол, а соперник показал чуть ли не 100-процентную реализацию", – заявил бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев (Zbirna.com, 01.04.21).

"26 ударов, 9 – в створ, 4.16 – показатель ожидаемых голов (xG)... На первый взгляд, против Казахстана сборная Украины сыграла весьма пристойно. У нас было много ударов, достаточно регулярно возникали моменты, а итоговая неудача вроде бы как однозначно упирается в отвратительную реализацию. На самом деле, говорить так – это чересчур упрощать проблему.

У сборной Украины было тотальное доминирование во владении мячом (70% на 30%), команда выполнила фантастические 744 передачи (для сравнения Франция в недавнем матче против казахов отличилась 698 пасами), но качество игры на атаку оставляло желать лучшего. Речь не просто о реализации, как о необходимости точного завершающего удара, а о самом построении всех атакующих действий...

Банально, но сине-желтые отличились только двумя яркими вскрываниями обороны казахов – на 13-й минуте, когда Мораес неточно пробил после паса Зинченко, и на 70-й минуте, когда Зубков не сумел пробить кипера гостей после передачи Малиновского", – отметил журналист Алексей Сливченко (Sport.ua, 01.04.21).

"Таку збірну Казахстану ми мали обігрувати. Це навіть не обговорюється. Нам знову чогось не вистачило, хоча створювали моменти, мали удари. Завершальна стадія була не найкращою. Команда суперника один раз перейшла нашу половину поля. І забила гол! Це мене шокувало... Я не бачу з такою грою майбутнього у нашої збірної, хоча футболісти – перспективні, молоді", – заявил бывший нападающий сборной Иван Гецко (Football24.ua, 01.04.21).

Естественно, после Казахстана жесткой критики в адрес сборной звучало намного больше, чем после неудачи с Финляндией. А к ней в свою очередь примешивались и первые выводы о бесперспективности дальнейшей борьбы за путевку на чемпионат мира.

"Якщо нічия з французами стала успіхом, нічия з фінами трохи засмутила, то нічия з казахами розставила всі крапки над "і". Рано, надто рано ми уявили себе топовою європейською командою, котра здатна грати на рівних з грандами і лускати слабших, наче горішки.

Панове футболісти і тренери, а чи не здається вам, що принаймні у матчах проти команд рівня Казахстану жодні "відмазки" не можуть вважатися важливими? У матчах проти таких команд нам усім потрібен результат, і тільки він має стояти на першому місці!

Хто згадає через кілька років, як красиво ви грали і скільки моментів не реалізували? Зате назавжди залишиться, що Малиновський, Зінченко і Яремчук поділили очки з Марочкіним, Досмагамбетовим і Тунгишбаєвим", – эмоционально выступил обозреватель Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 02.04.21).

"После Казахстана и Финляндии нам нужно успокоиться и забыть о своих амбициях. Все разговоры предыдущих месяцев о подъеме команды, какие-то далекоидущие планы, оказались преждевременными", – заявил известный тренер Олег Федорчук (Gazeta.ua, 01.04.21).

"Что это было, Андрей Николаевич? Как мы будем играть на Евро-2020?", – риторически подытожил журналист Андрей Трофимов (Segodnya.ua, 31.03.21).

В ЧЕМ ОШИБСЯ ШЕВЧЕНКО?

И после Финляндии, и после Казахстана многие журналисты и эксперты задавались вопросом, не ошибся ли тренерский штаб с планом на игру. Но если в первом случае СМИ достаточно мягко критиковали Андрея Шевченко (все-таки больше сетуя на "несчастный случай" в концовке), то после провала в среду их суждения стали намного резче.

"Тренерский штаб сборной Украины допустил в матчах с финнами и казахстанцами селекционные, тактические и психологические промахи... Сейчас, как не жестоко, но справедливо будет отметить: "ничейки" с финнами и казахстанцами следует приравнять к поражениям", – написал известный журналист Семен Случевский (Gordonua.com, 01.04.21).

"В матче с финнами мне было непонятно, почему тренерский штаб Андрея Шевченко вновь решил сыграть по этой же схеме. Начали создавать велосипед и все сломалось. Небольшой надлом произошел, потому что не добились с финнами и казахами побед, потеряли четыре очка", – заявил бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо (Zbirna.com, 02.04.21).

"Ми зі складом не вгадали. Так, це третя гра, але це не виправдання. Всі наші виконавці, заграні у європейських чемпіонатах, знають, що таке грати кожні 2-3 дні. Вони якраз не розкрились. Зінченко з фінами зіграв жахливо, а вчора – взагалі була комедія. Що він робив на футбольному полі?", – не скрывал эмоций после матча с Казахстаном Иван Гецко (Football24.ua, 01.04.21).

Но оправдана полностью ли подобная критика тренера? Ведь, по большому счету, в чем вина наставника, если команда сначала теряет победу из-за случайного "привоза" одного из игроков, а затем создает невероятное количество моментов, но не выигрывает исключительно из-за катастрофической реализации?

Поэтому неудивительно, что даже после таких двух обиднейших неудач нашлось достаточное количество экспертов, поддержавших Шевченко.

"В трех матчах Андрей Шевченко и его помощники использовали разные схемы. Многие за это критиковали тренера. Но я как специалист его поддерживаю. Для каждого соперника был свой план на игру с учетом нюансов. Приходилось выбирать тактику от своих возможностей и возможностей соперника. Безусловно, тренеры не брали информацию с потолка, оценивали состояние игроков, которые, уверен, были в хороших физических кондициях.

Наша команда нанесла порядка 30 ударов по воротам. Это мало? Нет, конечно. Подвела реализация. Один только Мораес мог забить несколько голов. Были моменты у Кривцова, Зинченко, Зубков выходил один на один. Мы создали много моментов, и могли закрыть игру еще в первом тайме", – заявил известный тренер Вячеслав Грозный (Meta-ratings.com.ua, 01.04.21).

"Тренерский штаб можно критиковать за выбор плана на игру с финнами, который не давал результата 80 минут. За отсутствие изменений по ходу того матча. Можно критиковать за упрямую позицию по новичкам, нежелание вызывать тех, кто действительно в лучшей форме прямо сейчас – вне зависимости, это игрок "Ворсклы" или "Динамо". Даже можно критиковать за невызов Буяльского, вернее, отсутствие четкого понимания ситуации с ним в обществе.

Но уж точно не за что хейтить тренера по вчерашнему матчу – он сделал все, что от него зависело. Шевченко и его штаб хорошо подготовились к Казахстану. Мы снова увидели сборную Украины в игровой модели 4-3-3 – быструю, агрессивную, комбинирующую.

Шевченко сделал все, чтобы Украина победила – тренерский план работал. Но он сам не мог выйти на поле и реализовать хотя бы один из многочисленных моментов у ворот сборной Казахстана. У него нет футболиста Шевченко. Реализация – главная беда Украины во вчерашнем матче, и это беда в первую очередь футболистов", – написал обозреватель Олег Барков (Ua.tribuna.com, 29.03.21).

Его коллега по сайту "Трибуна" Александр Сажко также отметил, что в оценке последних матчей преобладают эмоции из-за результатов. Но качество игры сборной Украины, по его мнению, наоборот, постепенно росло, чем больше тренеры проводили времени с командой.

"Посредственный матч с Францией: ни разу не ударили по воротам, но получили результат с топом. Приличный матч с Финляндией: в незнакомой новой схеме полностью контролировали классно организованного в обороне соперника, методично дожали в концовке, но после гола не смогли перестроиться. Классный матч с Казахстаном: один из лучших атакующих перфомансов при Шевченко – рекорд по количеству ударов и ожидаемых голов, но плохая реализация", – подчеркнул он (Ua.tribuna.com, 01.04.21).

"Тренеры сделали свою работу – выбрали систему игры, которая позволила так легко созидать. Но они не могут повлиять на реализацию. Называйте это отсутствием везения, мастерства или уверенности – смысл не поменяется. Работа тренера – довести до ситуации, где нужно отправить мяч в ворота. Дальше дело за игроками.

Все это не значит, что тренерский штаб не ошибался: где-то можно было рискнуть с другой системой игры, где-то – по-другому провести замены. Но нужно учитывать крайне сложные обстоятельства, которые не позволяют с уверенностью сказать, что при любых других решениях результат был бы намного лучше. Просто Шевченко с коллегами задали такую сумасшедшую планку, которой невозможно соответствовать с украинскими игроками сейчас", – добавил Сажко (Ua.tribuna.com, 01.04.21).

Такими получились неоднозначные выводы украинских СМИ о мартовском цикле матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022. С одной стороны мы получили вдохновляющую ничью на выезде с чемпионом мира Францией и увидели, что наша национальная команда развивается в тактическом плане.

Но с другой стороны сине-желтые потеряли четыре запланированных очка в домашних матчах и в итоге выдали второй худший старт в отборах на чемпионат мира в своей истории. Хуже сборная стартовала в отборе только перед ЧМ-2014, когда набрала два очка после трех встреч.

Впрочем, стоит напомнить, что тогда национальная команда в итоге все же смогла в группе финишировать второй и выйти в стыковые матчи, в которых, правда, проиграла Франции (2:0, 0:3).

Так что на самом деле далеко еще не все потеряно – и даже в этих неудачных матчах был виден достаточный потенциал сине-желтых, чтобы добыть путевку в чемпионат мира.

Но сейчас игрокам сборной Украины нужно перевести дух и успешно закончить клубный сезон перед главным событием года – финальной стадией ЕВРО-2020. А тренерский штаб, можно не сомневаться, проанализирует все ошибки, допущенные в марте, и сделает все, чтобы на чемпионате Европы наша сборная действовала с максимальной эффективностью.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Медвежья услуга для сборной. В контексте неудачных результатов сборной СМИ также достаточно активно освещали неразбериху, устроенную ФФУ/УАФ с местом проведения матчей против Финляндии и Казахстана.

Изначально встречи были запланированы во Львове, затем перенесены в Киев, после чего руководство Дома футбола, по неофициальной информации, пытались второй раз перенести их либо в Харьков, либо в Днепр.

При этом под давлением ФФУ/УАФ "Львов" был вынужден перенести свой матч против "Шахтера" с "Арены Львов" на харьковский ОСК "Металлист", а "Рух" свою встречу с "Десной" – на львовскую арену "Скиф".

"Федерация на каких-то инопланетных, непонятных основаниях запретила нам играть на "Львов Арене". Это их грех, их крест, пусть они сами его несут. Я не буду комментировать, потому что, как показывает практика, сейчас дорого и больно комментировать. Хотят сделать из нас всех глухонемых, но мы поговорим и об этом, но не сегодня", – прокомментировал сложившуюся ситуацию президент "Руха" Григорий Козловский (Ua-football.com, 29.03.21).

"Выбор УАФ стадиона на матчи с Финляндией и Казахстаном – это менеджмент слона в посудной лавке", – с таким красноречивым заголовком вышла статья на сайте "Трибуна" (Ua.tribuna.com, 28.03.21).

"УАФ задействовала админресурс, показав, что клубы даже УПЛ для нее не значат ровным счетом ничего... УАФ нарушила собственные правила, когда разрешила "Руху" сыграть на "Скифе". Который не сертифицирован для матчей УПЛ – это до сих пор видно на сайте УАФ, где у "Скифа" вторая категория, разрешающая играть лишь в первой и второй лигах. И никаких сносок, как у стадиона имени Банникова, там не было предусмотрено.

После запрета матча с болельщиками в Киеве УАФ экстренно прорабатывала возможность еще одного переноса. По информации Tribuna.com, руководство ассоциации вело разговоры с городской властью Днепра, но получило отказ. Нужно вспомнить, что до переноса в Киев был еще вариант и с Харьковом, который также не получился, но громко обсуждался почти неделю.

Админресурс, плевок на собственный регламент, запоздалая реакция на очевидные вещи – в этой ситуации УАФ не продемонстрировала ни одной черты нормальной федерации – резюмировал автор резонансного материала Владимир Гарец (Ua.tribuna.com, 28.03.21).

Динамовская солидарность в Киеве. Среди других резонансных футбольных событий можно выделить необычный товарищеский матч, который состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского между двумя "Динамо" – киевским и бухарестским.

У матча была особая цель – собрать почти 200 тысяч евро, необходимые для регистрации бухарестского клуба для участия команды в следующем сезоне чемпионата Румынии.

В итоге дружеский матч завершился победой украинской команды со счетом 3:0, но главное – достиг своей цели: благодаря 30 тысячам виртуальных билетов, а также поддержке главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу и братьев Игоря и Григория Суркисов "Динамо" Бухарест собрал 260 тысяч евро.

В благодарность румыны выдали Луческу и Суркисам почетные членские билеты болельщиков их клуба, а расчувствовавшийся румынский тренер заявил: "Было бы хорошо, если бы между двумя командами были постоянные дружеские отношения и взаимное уважение" (Dynamomania.com, 29.03.21).

В свою очередь президент киевского "Динамо" Игорь Суркис воспользовался случаем, чтобы в комментарии румынского издания AntenaSport отметить, насколько важным является вклад Луческу в нынешние успехи бело-синих.

"Мы не забываем, что не играли в Лиге чемпионов три года подряд, и благодарны Луческу. Мы попали туда благодаря ему", – подчеркнул он (Dynamomania.com, 29.03.21).

Международный размах Dynamo Kyiv TV. Между тем, киевское "Динамо" продолжает работу по запуску в эфир своего клубного телеканала Dynamo Kyiv TV. О последних новостях в интервью "Детектор медіа" рассказал Виктор Самойлено – руководитель компании "Поверхность", которая является дистрибьютором канала.

"Канал мовить у тестовому режимі два-три місяці. Зараз ми чекаємо останні документи від акціонерів, щоб розпочати повноцінне мовлення. Сподіваюсь, що наступного тижня канал вийде у мережах провайдерів. Поки що не можу їх називати, оскільки ми ведемо багато перемовин із провайдерами різних технологій. У нас навіть є пропозиції ексклюзивно бути присутніми на певних платформах", – сообщил он (Detector.media, 01.04.21).

"Планується, що канал також мовитиме у країнах Балтії, Білорусі, Молдові. Він буде цікавий для колишніх громадян України, які переїхали в Австралію, Канаду, США, Ізраїль, Іспанію тощо... Плануємо, що канал буде не вузькоспеціалізованим для чоловічої аудиторії, а залучить і жінок. Окрім спортивних трансляцій, плануються розважальні проєкти та спортивний кінопоказ", – добавил Самойленко (Detector.media, 01.04.21).

"Також передбачається, що Dynamo Kyiv TV братиме участь у купівлі різних спортивних турнірів, іноземних футбольних ліг. І в ефірі будуть прем’єрні трансляції молодіжного складу та основного клубу "Динамо". Що ж до чемпіонату України, то компанія з інвесторами розглядає можливість участі у таких тендерах в майбутньому", – резюмировал он (Detector.media, 01.04.21).