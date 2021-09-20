Провал Украины на старте Лиги чемпионов и Лиг конференций: обзор спортивных СМИ

Топ-событием минувшей недели стал старт групповой стадии еврокубковых турниров, который впрочем, не принес особой радости украинским болельщикам.

Еще летом наша еврообойма потеряла "Ворсклу" и "Колос", не сумевших преодолеть ни одного барьера в ходе квалификации Лиги конференций. В начале же основного этапа из трех представителей Украины положительного результата удалось достичь лишь киевскому "Динамо", которое дома разошлось миром с "Бенфикой" (0:0).

Другой наш полпред в Лиге чемпионов "Шахтер" неожиданно был бит молдавским "Шерифом" Юрия Вернидуба" (0:2), а в той же Лиге конференций "Заря" в Норвегии не смогла противопоставить серьезных аргументов местному "Буде-Глимту" (1:3). Этот старт еврокубковой кампании стал худшим для наших команд за последние 15 лет.

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"ШАХТЕР". ХОЛОДНЫЙ ДУШ В ТИРАСПОЛЕ

Пожалуй, наибольшим разочарованием стало выступление "Шахтера", еще год назад обыгрывавшего "Реал" и вставлявшего палки в колеса "Интеру", а теперь безоговорочно уступившего чемпиону Молдовы "Шерифу" – 0:2.

Накануне букмекеры принимали ставки на победу "Шахтера" в Тирасполе с коэффициентом 2,0, тогда как аналогичное достижение соперников оценивалось как куда менее вероятное – 4,2. Преимущество на бумаге горняки подтвердили колоссальным превосходством во владении мячом – по этому показателю они даже стали лучшими в первом туре Лиги чемпионов – 68%!

Мало того, команда Роберто Де Дзерби 27 раз заходила в штрафную площадь хозяев. Да только прок из этого был минимальный. Довести до ума начатое "Шахтеру" попросту не давали.

"При 68% владения, 161 атаке и 21 ударе по воротам хозяев гости попали в створ всего 4 раза. Совсем не зашли замены, не было сольных рейдов с обострением и оригинальных решений. Проведя три замены, Де Дзерби так и не смог перевернуть игру. И его новички тоже. "Шахтер" попросту утонул в своем владении мячом – при доминирующих показателях в перепасовке и продвижении минимум остроты. Гости взяли в руки оружие и не сумели снять предохранитель, лишь дергая за спусковой крючок" (Fanday.net, 15.09.21), – констатирует журналист Андрей Корниец.

"Возможно, надо делать скидку на отсутствие у "Шахтера" Соломона – игрока способного врываться в свободные зоны, обострять и обыгрывать один в один. Возможно, сыграло свою роль поле – оно хоть и равная для обеих команд, но "Шериф" к нему более привычный. Возможно, планы горняков разрушил достаточно быстрый гол хозяев. Но факт остается фактом – "Шахтер" выглядел хуже "Шерифа", – резюмирует Богдан Грыщук (Sportarena.com, 16.09.21).

На послематчевой пресс-конференции итальянский наставник "Шахтера" отделался очень обтекаемыми формулировками, что, конечно, не может не настораживать. Действительно ли Де Дзерби понимает, какой должна быть работа над ошибками?

"У нас много сильных футболистов, но при этом настолько сильной командой мы не являемся. Потому что сильная команда видит разные матчи и понимает, как надо готовиться к тому, чтобы не пропускать так, как сегодня. Я думаю, мы станем сильной командой, потому что много молодых сильных игроков, которые имеют потенциал. Думаю, мы можем упорно работать, и я буду прогрессировать вместе с командой" (Footboom.com, 15.09.21), – продекларировал итальянец, объяснение которого удивительным образом не имело конкретной привязки к данному матчу.

И хотя Де Дзерби заверяет, что его футболисты понимают предъявляемые к ним требования, журналисты придерживаются иного мнения. Среди них – и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели, считающий, что горняки банально закидали "Шериф" шапками:

"Главная причина поражения в том, что "Шахтер" вышел на игру спустя рукава, ощущая свое превосходство. Я понимаю, что никто из игроков не воспринимал "Шериф" всерьез. В этой ситуации нужно было включать другие козыри: силу и характер. Но силы у "Шахтера" пока не достает" (Footballua.tv, 16.09.21).

Коллега Метревели по "Великому футболу" Виктор Вацко в эфире программы от 19 сентября четко обозначил три главные причины поражения "Шахтера": дефицит тактической гибкости, дефицит "умных" передач (таковых, обостряющих пасов, за весь матч "оранжево-черные" сделали аж два…) и наконец отвратительное качество силовой борьбы – в том числе со стороны опорников Маркоса Антонио и Майкона.

Главред "Футбольного клуба" Игорь Линник в подтверждение вышеизложенного считает, что украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб полностью переиграл своего визави:

"Вернидуб, в отличие от поймавшего трясучку соперника, скрестив руки на груди, важно прохаживался вдоль своей скамейки и периодически напоминал команде о необходимости придерживаться заранее утвержденного плана. По большому счету его "Шериф" прибивал "Шахтер" с таким спокойствием и невозмутимостью, с какой мясник приступает к изготовлению из заготовленной туши колбасы. Все выглядело настолько бесперспективно для Де Дзерби, что не будь он без году неделя в донецкой команде, ему следовало бы подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в ней…" (Footclub.com.ua, 15.09.21).

Экс-голкипер "Шахтера", нынешний наставник ровенского "Вереса" Юрий Вирт с большой озабоченностью воспринял результат в Тирасполе. По его мнению, перспективы горняков в нынешней еврокампании выглядят весьма туманными:

"Ничего хорошего… Шансы "Шахтера" не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и на продолжение еврокубкового пути в целом, заметно ухудшились. Теперь и "Шериф" нужно дома не просто побеждать, а обыгрывать с лучшей разницей мячей – 3:0 и так далее. А ведь в группе есть еще и "Реал" с "Интером". Поражение в матче с "Шерифом" обязывает горняков брать очки в поединках с европейскими грандами. Возможно ли это?.." (Fooboom.com, 16.09.21).

"ЗАРЯ". НОРВЕЖСКИЙ КОШМАР

Сюрприз со знаком "минус" преподнесла и "Заря", для которой, как считали многие, не составит труда обойти в таблице группового раунда Лиги конференций софийский ЦСКА и норвежский "Буде-Глимт". Однако в четверг последний показал, что имеет куда больше оснований рассчитывать на выход в плей-офф, чем украинский клуб.

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе, зато в течение 15 минут после перерыва в воротах луганчан побывало три мяча, и вопрос о победителе был снят. Лишь под занавес встречи "Заря" распечатала ворота хозяев, чуть подсластив горькую пилюлю.

"Мы понимали, что "Буде-Глимт" – серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы" (Ua-football.com, 16.09), – удивил емкостью своего комментария наставник "Зари" Виктор Скрипник. Да и тот факт, что его подопечные бросают играть после первого же пропущенного гола, откровенно смущает…

"Ожидалось, что в перерыве Скрипник проведет определенные перестановки, после которых луганчане начнут обострять – но не тут все было. Оказалось, что это норвежцы присматривались к гостям, чтобы устроить избиение. На самом деле ничего неожиданного не произошло. Во-первых, состав "Буде-Глимт" всего на 4 млн евро дешевле состав луганчан – то есть, кадровый потенциал команд ровный. Во-вторых, наставник хозяев Кьетил Кнутсен течение трех лет развивал современную систему позиционной игры, поставив в "Буде" агрессивный футбол, ориентированный на доминирование. Дома этот коллектив забивает не менее двух голов за матч, владея мячом более 60% игрового времени, причем 40% сеансов владения состоят из 7+ пасов. Это – современный футбол, поставленный за полярным кругом. А вот футбол "Зари", к сожалению, сейчас очень далек от этих стандартов" (Football24.ua, 16.09.21), – выносит свой приговор обозреватель Михаил Юхименко

В Норвегии "Заря" выглядела обреченно. И это притом, что даже третий по рангу еврокубок предоставляет участникам отличный шанс пополнить клубную казну за счет солидных призовых. Об этом на прошлой неделе напомнил Игорь Линник.

"Хотя в Лиге Европы 2021/22 общий призовой фонд составит €465 млн евро (против €510 млн сезона минувшего), а суммарные выплаты по Лиге конференций будут вдвое скромнее – €235 млн, заработать в "конференциях" клубу ранга "Зари", не претендующей на борьбу непосредственно за трофей, можно куда проще и больше. Только за преодоление группового барьера "Заря" вполне может заработать около €5 млн и еще замахнуться на попадание в плей-офф, где премиальный фонд будет только расширяться. Хотите зарабатывать больше – работайте, бейтесь за результат!" (Footclub.com.ua, 17.09.21), – подводит он черту под подробными финансовыми выкладками.

Видимо, именно некая аморфность в действиях украинской команды подтолкнула сразу нескольких журналистов к выводу о скорой отставке Виктора Скрипника. "Трибуна" со своей стороны даже уверена: расставание с "Зарей" для тренера станет лучшим выходом.

"Скрипнику надо уходить – не дожидаясь, сейчас. Пишу это с грустью, потому что это тот самый тренер, который привнес в застывший украинский футбол что-то новое… Свой ресурс не только у команд, но и у тренеров. Скрипник дважды за год сумел создать команду, которая бы соответствовала его принципам игры. В третий раз не получается и не верится, что получится. Возможно, нынешнему подбору футболистов лучше играть в другой футбол. Чтобы изменить их или измениться самому тренеру уже не хватает моральных сил. Будет логичным, если руководство клуба и Скрипник пожмут друг другу руки и разойдутся в разные стороны. Без обвинений" (Ua.tribuna.com, 16.09.21).

Впрочем, уже в воскресенье "Заря" уверенно и крупно обыграла дома "Черноморец" в чемпионате страны (3:0). Футболисты показали хорошее движение на поле, а после игры заверяли, что сделают все, дабы Скрипник остался с ними.

"Повезло, что в четверг был тот матч, а уже в воскресенье этот – смогли где-то ответить. Понимаем, что все хотят видеть "Зарю" на том уровне, что в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. Все понимаем, где-то извиняемся. Да, был разговор команды с президентом. Он поддержал, никакой критики не было. Все у нас нормально. Мы играем за тренера, потому что нам нравится с ним работать, нравится тренировочный процесс. Тренера в обиду не дадим!" (Footboom.com, 19.09), – подчеркнул автор первого гола Владислав Кабаев. Звучит оптимистично. А насколько отвечает реальной картине – посмотрим в ближайших играх.

"ДИНАМО". НУЛИ С ГОРЬКИМ ПРИВКУСОМ

В том, что для "Динамо" вера в своего тренера тоже является существенным аргументом, мало кто сомневался. И именно на ней акцентирует внимание журналист Максим Юрков, подводя итоги домашнего противостояния киевлян с "Бенфикой".

"Поразительно, но один из главных антагонистов киевской публики последнего десятилетия нынче является для болельщиков "Динамо" манной небесной. Ведь команда достигает успехов в соперничестве с куда более сильными по параметрам и потенциалу оппонентами, а все благодаря вере в своего тренера. Который, судя по достижениям, знает, что делает. Отказ от владения и низкий компактный блок с упором на численное преимущество в центральных зонах – уже фирменный тактический прием "Динамо" Луческу. И тренер киевлян не стал соревноваться с более техничным ростером "Бенфики" в попытках команды контролировать мяч. Куда важнее для хозяев было придерживаться дисциплины в позиционной обороне и при этом искать шансы в переходных фазах" (Sportarena.com, 14.09.21).

Начало матча вышло очень сложным для Киева – это признали и сами динамовцы, это констатировали и журналисты.

"С началом атак у хозяев не складывалось. В первую очередь, из-за высокого прессинга в исполнении соперника. Игроки "Бенфики" активно шли в отбор в начальной стадии атак "Динамо", ставя в тупик Бойко и защитников. Порой у динамовцев не было вариантов для первого-второго паса на своей половине – и из-за этого постоянно возникала нервозность. А затем следовала потеря мяча" (New.sport.ua, 14.09.21).

В перерыве Луческу произвел необходимые корректировки и, несмотря на то, что "Бенфика" взвинтила темп, развалить динамовскю оборону у нее не получилось. Киевляне грамотно перекрывали зоны, действовали на перехватах, выполняли подстраховку, лишая соперника большого выбора при проведении атак.

"Вторая половина встречи не была уже настолько невзрачной в их исполнении. Тут и ошибок поубавилось, и мяч до чужой штрафной начал доходить, и "Бенфика" не так сильно нагружала оборону" (Profootball.ua, 15.09.21).

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко отмечает грамотный план на игру, выстроенный Луческу и полностью себя оправдавший:

"На мой взгляд, динамовцы продемонстрировали максимум своих сегодняшних возможностей. Согласен, снова были обидные обрезки на своей половине поля, но это все исправимо. Важно, что в целом именно хозяева контролировали ход событий" (Meta-ratings.com.ua, 15.09.21).

Игорь Семйон, переходя на персоналии, выделяет 19-летнего центрального защитника Илью Забарного, действительно проведшего сильный матч:

"Все давно уже пророчат большое будущее Цыганкову, однако больше всего надежд в "Динамо" сейчас подают Шапаренко и Забарный. Игру Николая легко оценивать, потому что она направлена ??на конструктив. А вот функции Ильи – это черновая защитная работа, без которой не будет надежности обороны. Два заработанные на себе фола, 19 передач с точностью 84 процента, четыре подбора мяча, пять отборов, десять защитных единоборств и одно единоборство в атаке. Шесть перехватов мяча. Девять раз овладевал мячом в неочевидных ситуациях, а невынужденных потерь допустил только три. Самую высокую интенсивность давал в своей штрафной, где не было места ошибкам. 19-летний защитник хладнокровно справился со всеми вызовами. Рано или поздно его игру оценят европейские большие клубы. Тогда просто нужно будет отпустить парня на повышение" (Ua-football.com, 15.09.21).

Анализируя статистические показатели, обозреватель Олег Барков также отмечает организацию динамовской обороны:

"Это сейчас козырь киевлян. Четкая структура, хорошая подстраховка, понимание, как и в какой момент нужно двигаться, когда вступать в отбор. Все это значительно осложнило задачу "Бенфике". Что очень понравилось – понимание Забарного или Сироты, когда нужно отскочить глубже, чтобы страховать своих партнеров, когда сломать линию, а когда нет. Этот механизм неплохо работал. Эта парочка съела украинского форварда "Бенфики" Яремчука. У Романа было два момента, но и тут он проиграл дуэль – теперь уже Бойко. Защитники "Динамо" ничего не позволили сделать форварду "Бенфики", постоянно оказывая на него давление. Он проиграл всю борьбу, только в одном моменте коснулся мяча в штрафной и вообще не заработал на себе фолов" (Ua.tribuna.com, 15.09.21).

Барков акцентирует внимание на Шапаренко как на самом активном в составе хозяев исполнителе, совершившем 66 действий за игру.

"Он чаще других встречался с мячом (35 передач, 83% точности), нанес 2 удара, выиграл 9 единоборств из 18. Тут важно, что Николай дает нужный баланс – и в атаке активен, и остроту создает, и в обороне много помогает. Он один из лучших в составе "Динамо" по отборам – 7 попыток, 3 успешные" (Ua.tribuna.com, 15.09.21).

Подводя итоги, журналист признает, что в целом "Бенфика" была активнее и острее. По показателю xG (ожидаемых голов) португальцы переиграли киевлян – 0,89 против 1,79.

"Но если во втором тайме "Бенфика" сдулась, то "Динамо" напротив, нашло в себе силы прибавить. Это и стало ключевым фактором того, что команда сумела набрать очки. А могла и вовсе вырвать победу. По крайней мере, после перерыва была ближе к этому, чем соперник" (Ua.tribuna.com, 15.09.21), – уточняет автор.

Великолепный пас вышедшего на замену Дениса Гармаша и прекрасный удар в лет Шапаренко на 90-й минуте могли стать кульминацией матча. Увы, английский рефери Энтони Тейлор после консультации с ассистентом VAR гол отменил, оставив горькое послевкусие. Этот эпизод с опасным ударом головой Гармаша, неиспользованным моментом Беньямином Вербичем и мощным выстрелом в крестовину все того же Шапаренко позволяют где-то сожалеть об утраченных двух очках. Хотя если брать в целом, ничья объективно отображает происходившее на поле.

Именно в таком ключе и высказался после матча Мирча Луческу:

"Мы играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, в течение которых мы создали моменты и провели гол, я был бы доволен ничейным результатом, а так остался осадок из-за отмененного гола. Понятно, что "Бенфика" доминировала. Мы отдали инициативу сопернику, чтобы сгруппироваться, чтобы сыграть компактно в обороне. Мы организовали оборону таким образом, чтобы не оставлять свободных зон, чтобы контратаковать, искать моменты у чужих ворот. Итоговый результат матча я считаю позитивным. Обнадеживает, что мы сегодня не пропустили. Помню, мы как-то с "Шахтером" сыграли с "Шальке" дома вничью 0:0, и все были разочарованы этим, а я был доволен. Затем в ответном матче мы обыграли соперника 3:0: "Шальке" был вынужден атаковать, и мы ловили соперника на контратаках. Возможно, точно так же будет и во втором матче с "Бенфикой": наш соперник будет атаковать, а мы должны будем правильно обороняться и искать свои шансы у других ворот" (Dynamo.kiev.ua, 14.09.21).

Впрочем, до ответного матча с "Бенфикой" еще далеко – он назначен на 8 декабря. Ближайшее испытание в Лиге чемпионов будет куда сложнее – выезд в гости к "Баварии".

VAR ЗАБРАЛ, VAR ВЕРНУЛ

Госпожа Фортуна, столь жестко пошутившая с динамовцами, вернула им долг спустя четыре дня. VAR, который во вторник выявил офсайд у Гармаша, в субботу позволил зафиксировать фол на нем же. Фол, в 8-м туре чемпионата Украины приведший к пенальти в ворота "Александрии", реализованный Цыганковым и решивший исход встречи в пользу киевлян – 1:0.

Сергей Рыбалка прихватил Дениса за футболку, подтолкнул его в спину, и наверное, не случись этот эпизод в компенсированное время, он бы не вызвал столь бурную дискуссию в СМИ. В нашем же случае начались пересуды.

Наставник гостей Юрий Гура естественно заявил, что за "такое" пенальти ставить нельзя. Еще не отошедшего после валидольной игры тренера проигравшей команды понять можно – огромное разочарование, эмоции захлестывают. Даже притом, что преимущество чемпиона, не использовавшего уйму отличных моментов, было тотальным.

Но странно читать высказывания журналистов, имевших возможность в спокойной обстановке изучить повторы ключевого эпизода и все равно поддающих сомнению правомерность решения арбитра Дмитрия Кривушкина. Даже несмотря на то, что специалисты в один голос заявляют: 11-метровый был!

"Нельзя сказать, что пенальти на 90+7-й минуте вымышленный. Ведь Рыбалка придерживал Гармаша при подаче углового, поэтому говорить об ошибке арбитра в поле будет неправильно. Тем более внимание Кривушкина на эпизод обратил судья ВАР Андрей Коваленко. Просмотрев эпизод и увидев контакт между футболистами, Кривушкин не мог не указать на точку. То, что это последние минуты матча, роли не играет" (Ua-football.com, 18.09.21), – констатирует экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

"Задержка игрока за футболку в штрафной площадке, пусть и не грубая, однозначно трактуется, как нарушение правил. А значит, арбитр обязан был назначить 11-метровый. Мы ведь не спорим, когда фиксируется офсайд, когда один футболист был всего на 3 см впереди другого?.. Понятно, что Гармаш затем подыграл в этом эпизоде и упал. Но Рыбалка по инерции, после того, как дергал за футболку, еще и подтолкнул динамовца. Никто ведь не просит футболиста, который защищается, тянуть соперника за форму. Здесь четко действует правило: держишь – уже виноват! Не сомневаюсь, что с вердиктом арбитра не все будут согласны. Особенно обидно "Александрии", которая упустила ничью в самом конце поединка. Но, повторюсь, рефери прав!" (Footboom.com,18.09.21) – утверждает другой наш бывший арбитр с международным опытом Олег Орехов.

В студии "Великого футбола" правоту Кривушкина признал Виктор Вацко:

"Я считаю, что это пенальти, чистый 11-метровый. Как Леоненко любит говорить, глупый. Тем более, Сергей Рыбалка – опытный футболист. Несколько минут остается, работает VAR. Он держит Гармаша за футболку, на повторе видно, что в спину подталкивает. Если арбитр из VAR не назначает такой пенальти – ему голову оторвут. Серьезно!" (Footboom.com, 19.09)

И даже многолетний болельщик "Шахтера" Михаил Метревели вынужден был согласиться с коллегой: рефери имел все основания зафиксировать фол. Опросы, который "Великий футбол" запустил среди болельщиков на собственных платформах Youtube и Instagram, по идее сняли все точки над "i": около 70 процентов респондентов признали правоту арбитров.

Очень странно, что даже после этого ведущий Александр Денисов продолжал настаивать на том, что назначенный пенальти был спорным. При этом, что показательно, к консультации с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи ведущий не прибегал, хотя раньше делал это с завидной регулярностью. Мало того, как бы невзначай он обмолвился, что существует некая версия, согласно которой… Рыбалка решил помочь своему бывшему клубу и специально заработал пенальти. Право, после таких слов "Великому футболу" стоило бы перекочевать из разряда аналитических, в разряд конспирологических программ.

Впрочем, как показало обсуждение следующей темы в студии, объективное освещение событий в этот вечер в планы гендира ТРК "Футбол" не входило.

ДЕНИСОВ. САМОСТРЕЛ В НОГУ

Драка на трибунах – событие вопиющее. Тем более драка, которая произошла на трибунах "Олимпийского": представители ультрас в ответ на замечания рядовых болельщиков о недопустимости использования пиротехники (дым от которой в частности мешал детям), перелезли через ограду и устроили потасовку. Конфликт был погашен лишь после вмешательства полиции. Инцидент, заслуживающий не просто осуждения, а и самой жесткой реакции со стороны организаторов и правоохранительных органов.

Предвидеть и, как следствие, предотвратить подобные выплески агрессии чаще всего невозможно. Форс-мажоры, то и дело имеющие место на матчах самого высокого ранга – лишнее тому подтверждение. В конце концов в голову ко всем фанатам не залезешь… Все что может и должен сделать клуб – приложить максимум усилий, чтобы облегчить работу правоохранительным службам и предоставить в их распоряжение всю необходимую информацию для проведения следствия и наказания виновных. Именно так и поступил ФК "Динамо"

Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил все детали случившегося, о чем проинформировал на своем официальном сайте.

"Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины. Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления. ФК "Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны, мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства" (Fcdynamo.com, 19.09.21).

Тема крайне неприятна и болезненна, однако на данном этапе добавить что-либо по этому вопросу не представляется возможным: теперь все зависит от эффективности работы полиции.

Впрочем, иного мнения придерживается Денисов, который в эфире "Великого футбола" не унимался, настойчиво пытаясь внушить телезрителям: в случившемся есть доля вины столичного клуба. "А что сделало "Динамо", чтобы подобного на его матчах не происходило?", – вопрошал он, хотя прекрасно понимал, что его претензии не имеют под собой никакой почвы.

Поведение первого лица телеканала выглядит нелепо по крайней мере по двум причинам. Во-первых, Денисов собственноручно разрушает постоянно декларируемую им же теорию о непредвзятости и равноудаленности телеканала, пусть и принадлежащего хозяину "Шахтера".

Во-вторых, ведущий по сути рубит сук, на котором сидит. С начала нынешнего сезона медиа-группа "Украина", куда входят каналы "Футбол 1/2/3", не имеет права транслировать и демонстрировать фрагменты каких-либо еврокубковых матчей, включая игры с участием "Динамо", "Шахтера" и "Зари". Мало того, "Футболы" лишены возможности полноценно освещать домашние встречи "Динамо" в чемпионате страны. Иными словами, контент, посвященный действующему чемпиону, лидеру текущего чемпионата и просто самому популярному клубу страны выглядит на редкость куцым! А значит, падение интереса аудитории неизбежно!

Пытаясь как-то спасти положение и поднять собственное реноме, "Футболы" привлекают динамовских игроков к съемкам собственных проектов. Недавние примеры – Георгий Бущан в качестве гостя "Вацко Light" и Виталий Миколенко – в качестве гостя "Burbazz". Ребята идут навстречу и соглашаются на участие в телепередачах, не столько работая на собственную популярность, сколько поднимая рейтинг ТРК. Но кто сказал, что если Денисов и иже с ними продолжат нападать на "Динамо", обвиняя его во всех смертных грехах, представители киевской команды не наложат мораторий на общение с журналистами "токсичного" канала?

Подобную ситуацию мы уже проходили, и в случае ее повторения одна из сторон крупно проиграет. Если так, это точно будет не клуб. Странно, что бравый телевизионный гендир, исподтишка бросающий камни в динамовский огород, не понимает столь простых вещей…

ПЕТРАКОВ. НЕПОПУЛЯРНЫЙ ВЫБОР

Уже на следующей неделе нас ждет второй тур еврокубковых турниров, после чего мы вновь переключимся на волну ЧМ-2022, попасть куда все еще сохраняет шансы сборная Украины.

Накануне Александр Петраков, исполняющий роль главного тренера команды, обнародовал ее состав, которому надлежит готовиться к сверхответственным баталиям против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Ключевая особенность списка – отсутствие в нем полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского, продолжающего регулярно выступать за свой клуб.

Очевидно, что корни противоречия, возникшего между тренером и игроком на предыдущем сборе (слова "конфликт" оба избегают) оказались намного глубже, чем это могло показаться на первый взгляд. Петраков, напомним, в телеэфире рассказал, что Малиновский обиделся на него за то, что не попал в основной состав на сентябрьские игры с Казахстаном и Францией, а потом попросил отпустить его, по сути отказавшись от участия в спарринге с чехами. При этом футболист, отрицая всяческую обиду со своей стороны, выражает удивление тем, что Петраков поведал многим игрокам, что "Малиновский не подходит по его тактическую схему".

Как бы там ни было, факт остается фактом: полузащитник, вокруг которого строилась игра сборной при Андрее Шевченко, оказался ненужным ей перед решающими матчами.

Большинство журналистов приняли сторону Малиновского и считают, что отказываться от него в данной ситуации – явный перебор. Игорь Семйон, например, уверен, что тренер не должен был выносить подробности своей дискуссии с футболистом за пределы раздевалки.

"Но почему методом "публичной порки", а не беседой тет-а-тет? Достаточно ли у исполняющего обязанности главного тренера авторитетности и уважения, чтобы его публичные нотации вправили игрокам мозги, не задев их самолюбия? Здесь очень тонкая грань, очень хрупкая материя. Можно прослыть "простым своим парнем" среди журналистов и болельщиков, но стать врагом для подопечных. И тогда жди беды. Немало примеров, когда команды "сливали" куда более статусных тренеров за куда более мелкие колкости. Почему-то кажется, что ради благой цели Петраков выбрал неподходящее методы…" (Ua-football.com, 13.09.21).

С большой тревогой оценивает ситуацию и экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко:

"Тренер в современном футболе – это психолог, менеджер, доверенное лицо, друг и немножко отец. После "мы и они", публичной гильотины Караваева, уехавшего Малиновского и разборок с журналистами, надеюсь, что такими темпами наш и.о не загонит себя в угол. Очень надеюсь…" – написал Левченко в своем твиттере, вспомнив критику Петракова в адрес динамовца Караваева и жесткий ответ тренера на уместный и вполне толерантный вопрос одного из журналистов на пресс-конференции после встречи с чехами. (Dynamomania.com, 14.09.21).

Впрочем, хватает и тех, кто считает, что Петраков был вправе поступить именно так, как он поступил. Дескать, это нормальная реакция на досрочный отъезд Малиновского с сентябрьского сбора – не важно, спрашивал ли последний разрешения у тренера.

"Ситуация, когда игрок обижается на главного тренера, что тот не ставит его в стартовый состав, нормальная. Это процессы, которые происходят во всех командах, будь то национальная сборная или же клуб. Тут важнее, что происходит после такой обиды, важна дальнейшая реакция футболиста на ситуацию. Попросить уехать выглядит как заносчивость и раздутое самомнение игрока. Возможно, Малиновский действительно входит в число футболистов с украинским паспортом, кто сейчас показывает лучший футбол в европейском топ-чемпионате, но так демонстративно показывать свое недовольство – это то, что может подорвать авторитет тренера в коллективе", – считает обозреватель Сергей Горбаченко (Football.ua, 18.09.21).

Аналогичного мнения придерживается и журналист Игорь Цвик:

"Сколько можно молчать? Возможно, если футболист не желает играть за сборную, тогда чемодан, вокзал, Бергамо? Или его нужно уговаривать, стоять на коленях и целовать руки и ноги? Или для кого-то секрет, что Малиновский в сборной не показывает такой игры, как в "Аталанте"? На ЕВРО было то же самое, хотя еще в мае Руслан был лучшим игроком Серии А. Может, уже достаточно сюсюкаться со взрослыми мужиками, у которых непомерно раздутое эго? Сколько можно иметь в сборной эту круговую поруку, когда нежелание играть за команду списывают на травму? Не знаю, как вы, а я желаю Петракову сил и терпения расчистить эти Авгиевы конюшни и сделать так, чтобы в сборной были только те футболисты, которые действительно хотят за нее играть" (Sportanalytic.com, 14.08.21).

В любом случае, каким бы ни было мнение болельщиков и СМИ о потенциале Малиновского, нужно помнить, что именно Петраков, стоящий у руля команды, отвечает за результат. Он не враг себе и если принял решение не вызывать футболиста, пусть и являющегося самым дорогим в украинской сборной (€ 30 млн.), значит взвесил все "за" и "против".

Резюме Виктора Вацко в данном контексте выглядит абсолютно правильным:

"Разбрасываться такими кадрами, как Малиновский, – огромная роскошь, на мой взгляд. Но Петраков сделал свой выбор. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас не выдвигали, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского – будет на коне. Не достигнет – окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все – без чемпионата мира-2022" (Fanday.net, 17.09.21).

ЗА СПИНОЙ У ШЕВЫ

Между тем, как совершенно справедливо замечает "Газета по-українські", Петраков сейчас – единственная надежда УАФ хоть как-то обелить себя в глазах футбольной общественности.

Неделю назад мы уже приводили очевидные свидетельства того, как УАФ намеренно искажала факты, сопутствующие разрыву отношений с прежним тренерским штабом сборной Украины, впервые выведшим ее в четвертьфинал чемпионата Европы.

В изданиях, так или иначе обслуживающих УАФ, начала множиться информация о том, что Шевченко, якобы, нацелился на пост главного тренера "Динамо". Мало того, руководство киевского клуба, согласно этим публикациям, вроде даже провело переговоры с 44-летним специалистом и готово заменить им Мирчу Луческу, у которого видите ли, обнаружились проблемы со здоровьем.

А ведь с учетом той работы, которую провел румынский тренер, и тех результатов, которых он добился с "бело-синими" за год с небольшим, любой болельщик скажет, что искать замену Луческу сейчас – сумасшествие. Наверное, об этом подумал и Игорь Суркис, когда услышал просьбу журналиста Игоря Цыганыка – подтвердить или опровергнуть столь безумный вброс.

Сам Цыганык после беседы с президентом "Динамо" сделал следующее резюме:

"Я верю фактам, а они таковы: контракт Луческу с киевским "Динамо" до мая 2024 года. Вы действительно думаете, что Шевченко будет ждать окончания контракта Луческу? Не думаю, что Андрей Шевченко сейчас будет ждать, что Луческу скорее уйдет... Говорил сегодня с президентом "Динамо" и он мне сказал: "Игорь, контракт Луческу с "Динамо" до мая 2024-го! О чем говорить?" (Dynamo.kiev.ua, 14.09).

И на том должна была быть поставлена точка. Но нет. То ли от безысходности, то ли от собственной недалекости в УАФ продолжают палить по воробьям, безуспешно силясь заставить футбольный люд поверить в состряпанные им небылицы. И это притом, что заказной характер кляуз, призванных очернить Шевченко, виден невооруженным глазом.

"По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру" – например, это коряво составленное утверждение, опирающееся на эфемерную "имеющуюся информацию", без каких-либо, даже самых минимальных, изменений проскочило в материалах на Sport.znaj.ua, Sport.comments.ua, Apostrophe.ua, Vesti.ua. Топорная работа, и это еще слабо сказано.

В "Вестях" соответствующая заметка была опубликована за подписью Катерины Абрашиной. И хотя данная журналистка, если верить досье на сайте издания, специализируется на внутренней и внешней политике, теме футбольного тренера Шевченко в сентябре она посвятила целых три материала!

Последний из них – совершенно уникален, ибо Абрашина подписалась под текстом, который вышел на сайте "Вестей" 17 сентября и почти слово в слово повторял статью, размещенную двумя днями ранее на 24tv.ua другим автором – Дашей Птаховской.

"Безумные доходы на посту тренера сборной: Шевченко получил 14 млн долл. работая "на удаленке" – так назывался сей "шедевр" в первом случае. "Безумные доходы на посту тренера сборной: сколько получил Шевченко суммарно за 11 месяцев работы" – так во втором.Конспирация – на топ-уровне.

Судя по всему, именно в цифрах, приведенных в этом коллективном творчестве, скрывается первопричина того, почему не захотели продолжать сотрудничество с Шевченко и его штабом.

Напрямую все обсудить с наставником, честно обрисовать ситуацию – это не стиль УАФ, где специализируются на ударах в спину и из-за угла. Спустив всех собак на Шевченко, выставив его рвачом, можно и сэкономить для других своих нужд, и болельщикам навесить лапши на уши, объяснив, почему УАФ отказывается от услуг едва ли не самого успешного тренера в истории сборной.