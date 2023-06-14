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"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
6,4 т.
'Про Херсон уже не говорит?' В РФС выдали 'порцию кринжатины' про 'Л/ДНР', вызвав омерзение в сети

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об интеграции футбольных клубов "ДНР" и "ЛНР" в российский футбол. Митрофанов заявил, что вхождение донецких клубов во Вторую лигу чемпионата РФ это "большой и длинный процесс".

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По словам генсека РФС сперва необходимо, чтобы в этих регионах появились федерации футбола, а затем они должны быть аккредитованы "местными властями".

"На этой территории введен особый правовой режим, который не допускает проведение массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где-то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий", – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети

Такие пафосные высказывания чиновника вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Слова Митрофанова назвали "мерзостью".

"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети
"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети

Также одному из руководителей РФС напомнили, что на самом деле никаких республик нет.

"А не было никаких "лндр", были криминальные элементы создавшие ОПГ под названием Народные Республики, глупый и доверчивый народ в это всё поверил, а плутливый и жуликоватый диктатор всем этим воспользовался", - пишут фанаты.

"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети
"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети

Также юзеры со стебом отмечают, что про Херсон уже никто не вспоминает.

"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети
"Про Херсон уже не говорит?" В РФС выдали "порцию кринжатины" про "Л/ДНР", вызвав омерзение в сети

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