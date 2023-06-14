Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об интеграции футбольных клубов "ДНР" и "ЛНР" в российский футбол. Митрофанов заявил, что вхождение донецких клубов во Вторую лигу чемпионата РФ это "большой и длинный процесс".

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По словам генсека РФС сперва необходимо, чтобы в этих регионах появились федерации футбола, а затем они должны быть аккредитованы "местными властями".

"На этой территории введен особый правовой режим, который не допускает проведение массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где-то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий", – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Такие пафосные высказывания чиновника вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Слова Митрофанова назвали "мерзостью".

Также одному из руководителей РФС напомнили, что на самом деле никаких республик нет.

"А не было никаких "лндр", были криминальные элементы создавшие ОПГ под названием Народные Республики, глупый и доверчивый народ в это всё поверил, а плутливый и жуликоватый диктатор всем этим воспользовался", - пишут фанаты.

Также юзеры со стебом отмечают, что про Херсон уже никто не вспоминает.

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