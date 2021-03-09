Президент "Ювентуса" раскрыл детали нового формата Лиги чемпионов

Президент "Ювентуса" и по совместительству глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли заявил, что обновленный формат Лиги чемпионов должен быть утвержден на протяжении нескольких недель.

Как сообщает издание The Guardian, он вступит в силу не раньше 2024 года. В турнире будут принимать участие 36 команд, каждая из которых проведет 10 групповых матчей по "швейцарской системе", после чего будет составлена общая турнирная таблица и определены участники плей-офф.

Аньелли заявил, что долгое время обсуждал с президентом УЕФА Александером Чеферином поиск необходимого баланса между матчами во внутренних соревнованиях и еврокубках. Президент "Ювентуса" хочет, чтобы они были распределены в соотношении две трети к трети, соответственно.

"Если взглянуть на футбольный календарь, то мы увидим, что максимальное количество матчей для клубов в Англии составляет 53 поединка, а команды из Германии и Италии проводят по 43 игры. Мы считаем, что в высших дивизионах стран не должно быть 20 участников. Это слишком много", – поделился своим мнением Аньелли.

Также сейчас обсуждается вопрос трансферов между клубами из Лиги чемпионов. Согласно задумке, команды, попавшие в основную сетку турнира, не смогут покупать футболистов у других участников соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов.