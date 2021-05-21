Президент УАФ сообщил премиальные сборной Украины на Евро-2020

Футболисты сборной Украины смогут заработать солидные премиальные за выступление на чемпионате Европы 2020 года. На призовые можно будет купить больше, чем трехкомнатную квартиру в Киеве (около 150 тысяч долларов).

Об этом в эфире авторской программы журналиста Александра Денисова "Денисов Time" рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. По его словам, все заинтересованы в том, чтоб команда прошла как можно дальше.

"Все будет зависеть от успешности выступления на Евро. Если будет сверхуспешное, то это будут довольно приличные призовые, на которые можно будет купить больше, чем квартиру. Я бы пожелал, чтобы наши ребята хорошо выступили и забрали все призовые, которые только можно заработать на этом чемпионате. Чем выше мы пройдем на Евро, тем больше будут призовые. Мы заинтересованы в том, чтобы это были самые большие призовые", – сообщил Павелко.

Напомним, на групповом турнире сборная Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия

Отметим, что сборная Нидерландов лишилась главную звезду и лидера обороны Вирджила Ван Дейка из "Ливерпуля", который не успел залечить травму.

Свои матчи "желто-синие" проведут в Амстердаме и Бухаресте.

Перед чемпионатом наша команда сыграет три товарищеских матча:

23.05 (21:00). Украина – Бахрейн

03.06 (21:00). Украина – Северная Ирландия

07.06 (19:00). Украина – Кипр

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский получил травму, и не сыграет на чемпионате Европы. У футболиста обнаружили трещину в стопе. На восстановление ему понадобиться один месяц.