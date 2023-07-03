Предатель Украины из 'Севастополя' назвал Россию стороной 'правды и света'

Генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый назвал Россию светлой стороной в войне с Украиной, поддержав военную агрессию РФ. 65-летний функционер, который предал нашу страну, добавил, что у террористического государства "нет других вариантов" кроме победы.

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Об этом Чалый заявил в интервью изданию "Бизнес Online". Бывший главный тренер дубля севастопольской команды обвинил Украину в политизации спорта, а также выдал абсурдную мысль о том, что украинцы находятся на стороне "тьмы и лжи", забыв о том, кто развязал войну в нашей страны.

"Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО (так поклонники России позорно называют войну в Украине – ред.). Уважают силу и правду. А на нашей стороне и правда, и сила. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне. Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи", – сказал Чалый.

Напомним, ранее стало известной, что "Севастополь" и ялтинский "Рубин" намерены включить во второй дивизион чемпионата России. После этого Европейский футбольный союз (УЕФА) резко ответил России на эти планы.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА вызвал российского арбитра Сергея Карасева на тренировочные сборы в сентябре нынешнего года.

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