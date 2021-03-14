Появилось видео послематчевого избиения футболиста "Локомотива" соперниками

Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения, на которых видно, как развивался конфликт между футболистами "Локомотива" и "Чертанова", в результате которого был избит игрок хозяев.

Нападавшим оказался 16 -летний форвард "Чертаново" Никита Салтыков. Он рассказал полицейским, что конфликт со Шнапцевым начался еще на поле. По мнению Салтыкова Шнапцев специально во время игры бил его по ногам и провоцировал. Именно поэтому он и решил разобраться с соперником уже после игры.

На видео видно, что после того, как игроки "Локомотива" зашли в подтрибунку и уже подходили к лестнице их встретил Никита Салтыков. Между Максимом и Никитой началась толкотня. В этот момент в потасовку включились сразу несколько чертановцев и начали выталкивать двух железнодорожников в сторону выхода. Уже там драка продолжилась. Парень из "Чертаново" толкнул Шнапцева, тот подскользнулся и упал. Когда Макс попытался подняться ему прилетел удар ногой в голову. Как итог - сотрясение мозга и перелом носа.

"Чертаново" уже сделало официальное заявление по поводу инцидента.

"Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с "Шинником". А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту", – говорится в тексте на официальном сайте команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Москве был избит тренер по боям без правил. Причиной инцидента стал его внешний вид.