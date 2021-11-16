Появилось видео, что творилось в раздевалке сборной России после поражения от Хорватии

Российский футбольный союз представил видео с раздевалки сборной России после матча отбора на ЧМ-2022 против команды Хорватии. В этой игре единственный и решающий гол был забит на 81-й минуте, причем сделали это сами российские футболисты.

Поражение не позволило подопечным Карпина занять первое место в своей группе и напрямую выйти в финальную часть турнира.

На видео видно, как российские игроки глубоко разочарованы результатом, а в раздевалке стоит мертвая тишина.

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Также в кадр попал и защитник российской команды Федор Кудряшов. Именно он забил автогол. В ролике россиянин сидит с опущенной головой.

Отметим, что во время встречи Хорватия – Россия украинский комментатор порадовался автоголу. Исход дуэли решил удар защитника гостей, что вызвало настоящий восторг у журналиста "Футбол 3".

После этого глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев позволил себе назвать представителя нашей прессы "уродом".

Ранее OBOZREVATEL писал, кто уже вышел на чемпионат мира-2022: Катар, Бразилия и семь европейских сборных.