После выхода в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины подошла к своим болельщикам. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
16,0 т.
Швеция Украина

Футболисты сборной Украины после победы над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020 традиционно разделили радость успеха со своими преданными фанатами. На стадионе в Глазго собралось около 500 поклонников "желто-синих", которые искренне поддерживали своих любимцев все 120 минут игры.

Украина после победы над Швецией.
Футболисты сборной Украины приветствуют болельщиков.
Андрей Шевченко благодарит фанатам.
Видео дня

Сразу после финального свистка все игроки украинской команды и главный тренер Андрей Шевченко подошли к сектору с болельщиками. Футболисты и их наставник исполнили полюбившийся перфоманс с зарядом в честь своей страны.

Болельщики сборной Украины.
Украинские фанаты приветствуют команду.
Андрей Шевченко празднует победу.
Сборная Украины и фанаты исполнили традиционный риутал.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Англии. Родоначальники футбола в своей игре первого раунда плей-офф обыграли Германию.

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