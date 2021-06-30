После выхода в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины подошла к своим болельщикам. Видео

Футболисты сборной Украины после победы над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020 традиционно разделили радость успеха со своими преданными фанатами. На стадионе в Глазго собралось около 500 поклонников "желто-синих", которые искренне поддерживали своих любимцев все 120 минут игры.

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Сразу после финального свистка все игроки украинской команды и главный тренер Андрей Шевченко подошли к сектору с болельщиками. Футболисты и их наставник исполнили полюбившийся перфоманс с зарядом в честь своей страны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Англии. Родоначальники футбола в своей игре первого раунда плей-офф обыграли Германию.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко оценил победу своей команды. OBOZREVATEL выбрал топ-5 высказываний наставника сборной.