Порошенко – о матче Украина-Англия на Евро-2020: верю в победу

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко показал, как вместе со своей женой Мариной Порошенко, волонтерами и другими депутатами болеет за сборную нашей страны во время матча с Англией на Евро-2020.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Порошенко. Он отметил, что верит в победу Украины и поддерживает наших (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

"Мы настроены на серьезную победу, поддерживая наших. Украина победит!" – подчеркнул политик.

Видео дня

Во дворе партийного офиса создали фан-зону. Болеть за украинцев пришли волонтеры, молодежь, депутаты и семья Порошенко.

Отметим, матч проходит в Риме на "Стадио Олимпико". Победитель этой пары в полуфинале встретится с чехами или датчанами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко показал, как болел за команду Украины в матче со шведами. В фан-зоне "ЕС" собрались представители партии и молодежь. Перед началом матча состоялась мощная молитва за победу украинском