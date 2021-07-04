Порошенко: главные победы сборной Украины по футболу – впереди

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал национальную сборную Украины по футболу, которая в четвертьфинале Евро-2020 проиграла команде Англии. Он убежден, что главные победы украинцев – впереди.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook. Политик рассказал, что в партийном дворе "Европейской солидарности" на импровизированной фан-зоне собралось более двухсот человек (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нас здесь больше двухсот человек смотрели украинскую сборную. Думаю, что сегодня был ее не лучший матч. Но мы с нашей сборной и в радости, и в поражениях. Мы уверены, что главные победы нашей сборной впереди. И вся Украина сейчас болеет за сборную", – сказал Порошенко.

Видео дня

Лидер "ЕС" посоветовал всем так же болеть не только за сборную, но и за Украину.

"Мы благодарим нашим ребятам. Спасибо за удовольствие прошлого матча со Швецией, спасибо, пусть за проигрыш в первом матче, но это была настоящая борьба, и у нас не должны опускаться руки. Мы движемся вперед к победам. Слава Украине!" – подытожил политик.