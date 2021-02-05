Помощник Луческу высказался о готовности "Динамо" ко второй части сезона

Помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич заявил, что окончательные выводы о готовности команды можно будет делать только после спарринга с белорусским БАТЭ.

В комментарии изданию "Динамо Киев от Шурика" хорватский специалист отметил, что футболисты проделали большой объем работы на зимних тренировочных сборах в Турции и ОАЭ. Он считает, что у "Динамо" не будет проблем с тонусом перед началом весенней части сезона.

"Готовность команды ко второй части сезона? Нам предстоит провести еще две игры. Нужно посмотреть, как команда будет выглядеть в последнем контрольном матче против БАТЭ. Это будет очень важный матч. После него мы сделаем окончательный вывод о том, на кого мы сможем рассчитывать в первых матчах. Я знаю, что мы сделали очень много, выполнили большой объем работы в физическом плане. Да, были проблемы, несколько человек травмировались, они возвращаются. К возобновлению сезона "Динамо" будет готово", – рассказал Вукоевич.

Напомним, что первый поединок подопечных Луческу во второй части чемпионата пройдет против донецкого "Олимпика" 13 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне успели провести три матча на турецком сборе. Сначала они уступили "Лудогорцу", выигрывая 1:0, затем вырвали победу у тбилисского "Динамо" на последних минутах, а в третьем спарринге упустили ее, сыграв вничью с болгарским ЦСКА 1948.