Положение Усика вызвало возмущение: спортивные итоги 26 марта
Британский боксер возмутился положением Усика, а жена футболиста сборной Украины поразила соблазнительным фото
Кроме того, ФБУ обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном и "Шахтер" нашел еще одну замену Каштру в Италии – СМИ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие результаты:
Жена футболиста сборной Украины поразила соблазнительным фото
Британский боксер возмутился положением Усика
ФБУ обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном
"Шахтер" нашел еще одну замену Каштру в Италии – СМИ
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