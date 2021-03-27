Положение Усика вызвало возмущение: спортивные итоги 26 марта

Британский боксер возмутился положением Усика, а жена футболиста сборной Украины поразила соблазнительным фото

Кроме того, ФБУ обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном и "Шахтер" нашел еще одну замену Каштру в Италии – СМИ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие результаты:

Жена футболиста сборной Украины поразила соблазнительным фото

Британский боксер возмутился положением Усика

ФБУ обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном

"Шахтер" нашел еще одну замену Каштру в Италии – СМИ

В Южном призвали Зеленского спасти один из лучших спорткомплексов Украины

Украинка Монзуль войдет в историю мирового футбола

В России оскорбили судью, который встал на колено перед матчем отбора на ЧМ-2022

Президента "Олимпика" могут пожизненно отстранить от футбола после матча с "Шахтером" в УПЛ

В чемпионате Украины футболист забил гол-шедевр ударом с лета. Видео